香港晚報：九七後首宗煽動文字入罪，「快必」11項罪成

1）譚得志煽動文字罪成

前人民力量副主席譚得志「發表煽動文字」、「煽惑他人明知而參與未經批准的集結」、「在公眾地方內擾亂秩序行為」、「舉行或召集未經批准公眾遊行」、「拒絕遵從或故意忽略遵從獲授權人員作出的命令」等11項罪名罪成，其中「發表煽動文字」罪成為九七主權移交後首例。案件押後至本月31日判刑。

國安法指定法官陳廣池指政府過去未有動用「發表煽動文字罪」，可能是基於社會、政治等原因，並強調「條例要與時並進」，讓不同概念性字眼，供法庭因時制宜解讀。他又指，任何人的自由都不能「無限放大」，凌駕其他人的自由及國家安全。

陳廣池裁定「光時」口號意指將香港從中國分裂，具港獨意味。他續指，譚得志的言論非合法批評，涉及煽動他人不理會國安法、挑戰警方公權力、攻擊建制派立法會議員。

2）夏博義遭國安調查後離港

據《路透社》報導，前大律師公會主席夏博義（Paul Harris）昨晚與家人經香港機場離港，在土耳其轉機後往英國。

夏博義回覆稱已身在英國，正往探望母親，並拒絕回應其他問題。警方回覆《獨媒》指，會按情況依法處理，不就個別情況評論。

昨多間港媒引消息報導，夏博義被警方國安處要求協助調查，往警察總部警誡會面。

《同文》分析資料指，夏博義當選大律師公會主席後，《文匯》、《大公》兩報多次批評夏博義；共有290篇文章內容與「夏博義」有關，155篇報導或文章以「夏博義」為題。

3）全民強檢安排未敲定

香港今日新增55,353宗新冠肺炎確診個案，再創單日確診數新高。

《香港01》昨晚引消息報導，港府擬3月26日至4月3日實施全民強檢，在9日內合共檢測3次、有限度禁足4日。報導引港府消息人士指希望市民視禁足期為「較長時間的打風」。

然而，消息指具體方案需諮詢中央意見後才能落實。

消息又指，香港現時隔離設施的容量，頂多供10萬人使用。若全民強檢驗的確診數字超出10萬，港府需決定如何分流。不過仍有參與決策的人士對安排持反對意見。

自特首林鄭月娥上月22日預告全面強檢，港府未就措施公布詳情，惟食衛局局長陳肇始28日透露不完全排除禁足。此外，昨早消息指強檢有3種為期不等的方案，以及可能暫停公共交通。

近日香港出現恐慌性購物潮，港府昨晚新聞稿呼籲「無須恐慌，搶購和囤積有關物資」。此外，不同超市宣布提前每日關店時間，包括百佳、惠康、AEON等。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

4）內地屠宰業援港保供

負責供應本港活牛、豬的「華潤五豐」表示，今日38名「援港保供專班」人員經由深圳灣口岸來港，計劃駐港2個月，協助上水屠房恢復正常屠宰及拍賣，供應鮮肉市場。

另外，今首班「援港列車」開通，從深圳運送醫療、民生物資來港抗疫。

全國政協委員會議、人大代表會議本月4日和5日召開，民建聯人大常委譚耀宗提議，設中港「跨境救護車互通機制」，及容許內地和香港救護車跨境接送。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin