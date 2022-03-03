中共兩會即將登場，預估二十大前的決策模式將是「穩定壓倒一切」

文：德國之聲中文網（路透社）

政治圈內人士以及分析人士指出，決策者很有可能放慢痛苦的經濟改革腳步，從而確保今（2022）年秋天中共二十大召開前的大局穩定。習近平極有可能在二十大上確認獲得第三個領導人任期。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才對《路透社》表示，在中共二十大之前，「穩定壓倒一切，我們需要創造一個穩定發展的環境。」

不過，鑑於烏克蘭的戰火導致市場動蕩，西方國家也紛紛抨擊中國沒有對俄羅斯侵略行徑進行譴責，在這一背景下，中國經濟維持穩定的難度變得更高。

另一方面，仍舊在全球肆虐的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、中國政府在防疫政策上的不確定性，也對宏觀經濟構成了干擾。近兩年來，中國的嚴格防疫策略極大地阻礙了跨境人員流動，很大程度上切斷了與其他國家的往來。

擔憂就業，刺激經濟

按照計劃，中國國務院總理李克強會在3月5日全國人大開幕時，介紹本年度的政府工作報告。政治圈內人士以及分析人士認為，李克強會在報告中宣佈增加財政支出、減輕稅負，以刺激投資和消費。

中國商務部部長王文濤在3月1日表示，消費重新成為經濟增長第一拉動力，稱「將堅定實施擴大內需戰略，促進消費持續恢復，穩住外貿外資基本盤，擴大高水準開放，全力保持商務平穩運行，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。」

受到房地產市場債務問題、各地多次零星疫情打擊消費者信心等多重因素壓力，中國疫情後強勁復甦勢頭在2021年夏天後明顯放緩。一名不願具名的政府顧問對路透社表示，本年度的全國人大會議將聚焦應對經濟壓力、穩增長、保就業等問題。

據預計，今年中國全國的大學畢業生人數將首度突破1000萬，因此中國當局需要極力避免因經濟大幅降溫而引起的就業崗位流失。在2021年的監管風暴中，提供大量就業崗位的房地產業、科技業、教育產業都遭到了重大打擊。

北京大學的政治學者楊朝暉表示，由於疫情因素，本年度全國人大的會期已經有所縮短；而在動態防疫清零策略、「共同富裕」、中國在烏克蘭危機中的立場等敏感議題上，人大代表們更是會格外謹慎，避免發表不同看法。

房產稅或暫緩

中國財政部長劉昆此前已經承諾，今年公佈的減稅降費措施幅度將高於去（2021）年的1.1兆元人民幣的水準。

去年，中國的預算赤字水準為GDP的3.2％，還批准了新增地方政府專項債券額度3.65兆元人民幣。與此同時，2021年的GDP增長率也達到了8.1％，為十年來的最高值，遠遠超過了6％的預定目標。不過，2021年的高增速也要部分歸因於2020年疫情重大衝擊下的低增長率。

《路透社》分析指出，在經濟降溫的壓力下，可能損害中短期增長的改革措施將會被暫緩實施，其中包括備受矚目的房產稅。在習近平力推「共同富裕」的背景下，中國政府希望通過房產稅來減少房地產市場的投機行為，從而縮小巨大的貧富差距。

但是分析人士預計，2022年下半年之前，如果房地產市場趨於穩定，中國可能不會公佈房產稅試行方案。目前，監管機構已經略微放寬了對房地產融資的限制，以避免大規模債務違約的出現。中原銀行首席經濟學家王軍就指出，經濟面臨較大壓力時，並非推進激烈改革措施的好時機。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航