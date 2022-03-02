2022/03/02,
商業

全球手機銷售龍頭易主三星，蘋果無懼市佔率下滑，加入抵制停止在俄羅斯銷售產品

全球手機銷售龍頭易主三星，蘋果無懼市佔率下滑，加入抵制停止在俄羅斯銷售產品
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

蘋果的手機龍頭寶座已經悄悄易主，其市占率從24%下滑到18.3%，三星（Samsung）市占率卻從20%攀升至21.8%，成為智慧型手機銷售冠軍，而蘋果無懼市占率下滑，加入制裁行列，暫停在俄羅斯所有產品銷售。

全球手機市占率洗牌，由三星搶下冠軍。不過，蘋果無懼市占率下滑，於昨（2）日宣布，停止在俄羅斯銷售iPhone和其他產品，還將俄羅斯官媒RT News和Sputnik News，在俄國以外的App Store中剔除，接著終止顯示Apple Maps中的烏克蘭道路和地標，防止烏克蘭民眾受戰火波及。

俄烏戰爭，全球手機成長放緩

根據市調公司TrendForce報告指出，去（2021）年全球智慧型手機產量達到3.56億台，相較去年同期成長9.5%。成長主要動力來自於蘋果iPhone中國市場熱銷，去年第4季推出iPhone 13後，出貨拉高到新高8550萬部。

除了能源短缺、通貨膨脹因素持續干擾消費市場外，俄烏戰爭的後續效應也在產業界顯現。TrendForce強調，東歐手機銷售和物流已經受到影響，雖然戰爭不會對產能造成巨大影響，但卻對全球經濟有衝擊，影響手機需求，預計2022年手機產量落在13.8億部，還有可能持續下降。

值得注意的是，蘋果的手機龍頭寶座已經悄悄易主，蘋果的市占率從24%下滑到18.3%，三星（Samsung）市占率卻從20%攀升至21.8%。

《關鍵評論網》詢問位於信義區的業者表示，三星摺疊式手機行銷成功，無論是品牌能見度，還是實際民眾詢問，都非常熱絡。美國調查公司DSCC公布調查報告指出，去年第四季摺疊手機出貨達425萬支，相較去年同期暴增5倍。

他說，目前在摺疊手機市場中，由三星以96%市占率稱霸，其中Galaxy Z Flip 3是全球最暢銷的機型。另根據，市調公司DSCC調查，2022年將有更多競爭對手加入，包含Google、小米在內等10家業者。

無懼市占率下滑，蘋果首先宣布制裁俄羅斯，暫停全品項銷售

蘋果於3月1日宣布加入制裁俄羅斯的行列，企業抵制名單中，包含福特汽車（Ford）、戴爾（Dell）、福斯汽車（Volkswagen）、愛立信（Ericsson）還有埃克森美孚（Exxon Mobil）。

蘋果發出聲明，它將停止在俄羅斯銷售iPhone和其他產品，還將將俄羅斯官媒RT News和Sputnik News在俄國以外的App Store中剔除，並表達俄羅斯入侵烏克蘭深感擔憂。

蘋果發言人告訴《CNBC》，除了上述抵制外，為了讓對烏克蘭民眾安全，預防受到戰火波及，也已經停止顯示烏克蘭Apple Maps中的交通和地標。

另一方面，美國的石油巨頭埃克森美孚正準備關閉俄羅斯庫頁島的大規模開發計畫，該生產計畫中，有俄羅斯國家石油生產商Rosneft、日本SODECO和印度ONGC Videsh，共擁有30%的股份，不久後也將退出股份。

相對於歐美企業大動作抵制，中韓企業顯得低調許多。據《韓國時報》報導，三星在俄羅斯手機、電視市場的佔有率最高，也在當地卡盧加（Kaluga）的一家工廠生產電視機，但公司發言人強調，在俄羅斯銷售佔比不大。

根據TrendForce針對烏俄市場的初步評估，前3名分別是三星、小米及蘋果，確實由三星奪冠，3家業者總共賣出4500部，佔全球總銷量的僅3%，意味著，俄烏戰爭並不會對公司營運造成重大影響。

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核稿編輯：翁世航


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