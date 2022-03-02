港增5.5萬確診病例再創新高，美國務院呼籲國民勿前往

（中央社）香港今天（2日）激增5萬5353人感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），是疫情爆發兩年來的單日新高，當局預計數字還會上升。

本地的單日新增確診病例過去兩天已連續超過3萬例，今天更突破5.5萬例；過去24小時又有117人染疫死亡。

確診數每兩三天倍增

衛生防護署傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，今天新增的確診病例，只有27例為境外移入，其餘均為本土病例。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業通報，過去24小時新增117名確診患者死亡，疫情爆發兩年來累計有1172名確診者死亡，其中967人來自第5波疫情。這些死者大都是老人及長期病患，而且大部分沒有接種疫苗。

歐家榮指出，從過去幾天的紀錄看，本地確診數持續上升，而且每2至3天就會倍增。

他預期這種情況將會持續下去，原因是市民不斷自行購買快速測試包自我檢疫，令確診數短期內快速攀升。

歐家榮指出，第5波疫情自1月初爆發至今，已導致28萬1099人染疫。

醫管局稍早指出，截至2月底，第5波疫情已有1939名兒童入院，其中49人在深切治療部，佔2.52%。2歲或以下需入深切治療部的病童占多數，有30人。

《香港電台》引述瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，分析過兒童個案，絕大多數均病情輕微，發燒兩三天後會退，7至10天內會康復。

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當局昨天公布，本地COVID-19陽性檢測個案為23萬8377例，連同今天新增，累計接近30萬例。

由於陽性個案大幅增加，本地醫療系統正面對很大壓力，公立醫院的負荷已到達上限。為此，當局正在設立更多隔離和治療設施，以接收確診病患，包括北京方面援建的多間「方艙醫院」。

目前公立醫院及其他治療設施只接收了6000多人，換言之，近期新增的數以十萬計陽性染疫者只能在家裡自我隔離，等候入院。

據報導，不少呈陽性的染疫者在沒有獲得安排進入醫院接受治療前，身體已自我好轉，再測試時對病毒呈陰性。

美國國務院昨日（1日）提升對香港的旅遊警至最高級別的第4級，呼籲國民不要前往香港，並指中國及香港因採取「清零」政策，因應疫情實施限制措施，嚴重影響旅遊及使用公共服務，民眾入境後要被隔離最少14天，又可能會令家長和子女被迫分開。

大陸生活物資火車供港

（中央社）在嚴峻的疫情之下，中國大陸方面今天改以火車向香港運送日常食品等，以確保供應正常。

香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，近月來有不少往來香港和中國大陸的貨車司機染疫並接受隔離檢疫，嚴重影響大陸貨物供港，當中最受影響的是蔬菜的供應。

此外，近幾週以來，香港本地屠宰場有大批員工染疫，以致未能向菜市場正常供應豬肉和牛肉等，導致市民改到超市搶購冷凍肉類。

以上情況已導致香港菜價和豬肉價格大幅上升，影響民生。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

為了解決問題，大陸方面今天首次採用火車運送日常食品及生鮮貨品等到港，首班列車已於下午抵港，行政長官林鄭月娥親自到場迎接。

林鄭月娥向在場媒體表示，當局一定會保障日常食品等供應正常，呼籲市民不要誤信謠言而搶購食品或日用品。

除了火車外，大陸方面也使用船隻向香港運送各種生活物資。此前，大陸供港的生活物資一般由貨車運送。

另外，香港的上水和荃灣屠房近期先後有大批員工染疫，以致屠房無法運作，當局正商討安排調派大陸熟練員工來港協助，以恢復屠宰服務。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex