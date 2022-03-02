東歐疫苗覆蓋率偏低，俄國入侵烏克蘭引發的逃難潮恐使疫情擴散

俄羅斯在接連數月的增兵後一舉入侵烏克蘭，首都基輔也成為戰場，引發逃難潮。但在戰爭發生的同時，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的全球大流行也依然持續，儘管多數國家已經度過疫情高峰，戰爭為疫情帶來的影響恐怕仍超乎想像。

根據《富比世》的報導，戰爭往往會帶來疾病，在第一次世界大戰期間，因流感而死的美國軍人比戰死的還要多。雖然俄羅斯入侵烏克蘭時，兩國的病例正從冬季的高峰期開始下降，但整體來說，病毒仍以非常高的水準在全球傳播。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）上週表示，已經從世衛的緊急基金中授權了350萬美元，用於購買和運送醫療用品到烏克蘭。他在聲明中提到，必須確保公共衛生設施以及病患不會成為攻擊目標。

不到35％人口完整接種，逃難可能引發傳染

根據約翰霍普金斯大學的數據，烏克蘭到2月23日單日就新增了2萬6819例確診，《富比世》指出，雖然低於2月初的高峰，但在這個僅有4400萬人口的國家仍然很多。在過去一週，烏克蘭有超過1700人死於COVID-19，且不到35％人口完整接種兩劑疫苗，許多染疫的人發展成重症。

約翰霍普金斯大學公共衛生學院國際衛生主任保羅（Paul Spiegel）向《富比世》指出，當人們在逃難時，因為會躲進地下室等密閉空間，所以可能會引發疾病傳染的問題。除此之外，他提到有些醫生已經離開了烏克蘭發生衝突的地區，且該國已經沒有足夠的醫用氧氣提供患者使用。

根據《華盛頓郵報》3月1日的報導，譚德塞警告，烏克蘭目前正面臨治療COVID-19以及其他疾病都會面對的醫用氧氣短缺問題，「大多數醫院可能會在接下來的24小時內耗盡他們的醫用氧氣，有些已經用完了，這使成千上萬的生命處於危險之中。」

《華盛頓郵報》指出，隨著俄羅斯的軍事行動加速，烏克蘭的醫院逐漸耗盡關鍵的醫療用品，因為兩地的衝突讓用品無法順利流通。烏克蘭的衛生工作者和病患為躲避爆炸攻擊，正遷往臨時避難所。與此同時，世界衛生組織、聯合國、美國國務院和其他組織的官員警告，烏克蘭平民傷亡人數不斷增加，脆弱的醫療系統正面臨新的壓力。

鄰國波蘭不對難民實施檢測，專家憂心爆發疫情

愛爾蘭國立大學戈爾韋分校的教授康諾利（Máire Connolly）等專家表示，雖然東歐的病例近期大幅下降，但仍擔心地區衝突會引發新的疫情高峰。更嚴重的是，烏克蘭周邊國家是全歐洲接種率最低的國家，成千上萬、甚至數百萬難民的人口移動，可能會導致鄰國的確診數激增。

其中，許多烏克蘭正在鄰國波蘭尋求庇護，且波蘭已經不對這些難民實施病毒檢測，並提供他們免費接種疫苗。但波蘭和烏克蘭一樣，最近幾週也爆發了嚴重的COVID-19疫情，且衛生體系面臨勞動力嚴重短缺的問題，甚至引發罷工等抗議行動。

除了COVID-19以外，康諾利更擔心烏克蘭小兒麻痺爆發的威脅，事實上，全球專家數個月來一直嘗試平息當地小兒麻痺的問題；康諾利也憂心，肺結核可能會在衝突期間捲土重來，「正如我們多年來在戰爭中所看到的，病毒和細菌樂於利用處在高壓之下的人類。」

除了世界衛生組織提供的350萬美元以外，《華盛頓郵報》指出，其他人道組織也開始採取行動，支持烏克蘭的健康安全網。美國國際開發署在波蘭部署一個救災小組，還與國務院提供將近5400萬美元的額外援助。

世衛駐烏克蘭代表雅諾（Jarno Habicht）向記者表示，俄羅斯的入侵會對整個國家產生影響，他的團隊正在迅速應對健康方面的挑戰，包含創傷治療、確保獲得醫療服務、心理健康和社會心理的支持。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺