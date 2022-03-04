【插畫】公園常見的那種鳥：這不是鴿子啦，是「隨便鳩」
我們想讓你知道的是
行走於大安森林公園之間的時候，常會看到那些咕咕叫又不太怕人的長翅膀小朋友，你可能以為他們都是鴿子，但在大安森林公園其實有1種鴿和4種鳩，他們各是什麼？又該如何分辨呢？
圖：PN Chen
文：台灣猛禽研究會
公園的地上、樹上常停有這類頭小、胸腹飽滿，有著短短的腿很常在地上走路，且有著不在意人的感覺，有些灰藍色的個體甚至會比筆直地從著坐在椅子上吃東西的人們走去，當你從著牠走去時，不到最後一刻是不會起飛。
鳩與鴿，在生物分類上屬鳩鴿科，體型較大的稱為鴿，體型較小的為鳩，鳩與鴿的並非生物分類的用語，稱作鳩或鴿為通俗習慣。
大安森林公園中有一種鴿四種鳩：
野鴿Rock Pigeon（Columba livia）
常見的頭、背面為灰藍色，頸胸部有著紫綠色光澤的為野鴿，不過野鴿的羽色具有非常多種類的變異，也有白的、白褐混色等。野鴿多結群活動、常在地面走動覓食。
珠頸斑鳩Spotted Dove（Streptopelia chinensis）
身體為灰褐色、頭頂灰色，與其他鳩最明顯的差異為頸側至後頸有一圈黑色，上帶有白色斑點，通常單獨或是成對出現於樹林、公園，不太會像野鴿一樣成群行動。在公園5鳩鴿中，體型相對中小。
紅鳩Red Collared-Dove（Streptopelia tranquebarica）
背覆羽、頸、胸至上腹等身體部分為紫紅褐色，雌雄鳥相似，但雌鳥的背部褐色較濃，腹面羽色較淡。頭為灰色，後頸有黑色半頸環，上並無白色斑點，可與其他公園常見的鳩區隔，體型是公園5鳩鴿中最小的一種。紅鳩有群聚性，常成群一起覓食或是停在電線、樹林休息，通常較常見於鄉村農地，市區較少見。
金背鳩Oriental Turtle-Dove（Streptopelia orientalis）
頭、頸、胸、腹等身體大部分為淡紫褐色，為其他鳩鴿的差異，金背鳩頸側為黑灰相間條紋，且背上覆羽為黑底帶有紅褐色鱗狀羽緣。單獨或是成對出現活動。
綠鳩White-bellied Green Pigeon（Treron sieboldii）
頭、頸至胸為黃綠色，背面大致為綠色，停棲時翅膀上緣的小覆羽為紫紅色，整體色系於上述四種相差甚遠且體型較大，容易區分。綠鳩的叫聲也和平常熟悉的鴿子「咕咕」叫聲不同，綠鳩發出低沉的「嗚～哇嗚」的叫聲。
本文經台灣猛禽研究會 Raptor Research Group of Taiwan授權刊登，原文發表於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航