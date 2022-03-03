【影評】如果看膩漫威式超級英雄，這次看似陽春實則硬派的《蝙蝠俠》值得嘗試

文：Lizard

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在羅伯派汀森（Robert Pattinson）版本裡，黑暗騎士之所以黑暗，不是因為他所背負的傷痛不為外人所知，也並非是因為他心中被憤怒給填滿，而是因為他迷失在高譚市裡，高譚市就像深不見底的沼澤，孕育著一條又一條的鱷魚，而蝙蝠俠也是其中一條，他越是與其他鱷魚拼搏，就越是發現自己的無力，因為只要這個沼澤存在，鱷魚就會源源不絕。

在電影院裡觀賞2022年版《蝙蝠俠》無疑是一個奇特的體驗，你很容易會想到如果是銀幕亮度不夠好的電影院，這部電影可能會過暗，因為整部片三小時的過程裡，只有少少的時間是亮的，大多時候都是一片昏暗，而照明昏暗的乃是黃橙色的火焰，偶爾會變成藍色，比如蝙蝠破車的引擎噴發出的火焰；有時火焰是夕陽，有時則是羅伯派汀森憤怒的嗓音，而有的時候更是逼近血紅的熊熊大火。

這個世界是一團燃燒的垃圾，有別於《小丑》世界裡，那同樣也都是一片隔著銀幕就可以聞到的髒臭，這團世界垃圾正在燃燒所發出的氣味，是那種更加刺鼻，即便一直下雨都沖刷不掉的味道，猶如窗戶上揮之不去的汙痕，或者是雨天裡悶熱的積水鞋底。

於是，你會想起諾蘭（Nolan）版本的「蝙蝠俠」一直在討論的議題，比如高譚市這樣的腐敗城市到底還有沒有救，或者值不值得被救；又或者私刑正義的副作用，以及英雄到底如何才能擺脫作為英雄的孤獨宿命，是否某天人民有可能覺醒，接下英雄的重擔？

事實上，儘管導演麥特李維斯（Matthew Reeves）很抗拒劇組去看「蝙蝠俠」的系列電影，但觀眾卻可以在這版三小時的《蝙蝠俠》中看到幾乎收錄了諾蘭版「蝙蝠俠」系列的主題，這或許是巧合，也可能這些議題本來就是與蝙蝠俠這個角色息息相關。

觀眾可以想像超人離開大都會去扁人，但卻很難想像蝙蝠俠離開高譚市去抓人（所以《黑暗騎士》跑到香港讓人驚喜！），或許這就是為什麼DC的多元宇宙或是「正義聯盟」總是搞不起來，說到底，蝙蝠俠是個愛家的男人，而高譚市就是他的家。

與其說是蝙蝠造就了蝙蝠俠，不如說是高譚市造就了蝙蝠俠，而造就蝙蝠俠的代價，是毀了布魯斯韋恩。

他們以為我躲在陰影之中，卻沒有發現我就是陰影。

如果說，過去的蝙蝠俠我們都可以看見布魯斯韋恩的花花公子面向，但那或許是假面，也或許是人性的殘餘，在新版《蝙蝠俠》中我們則幾乎看不見布魯斯韋恩的樣貌，唯一出現的就只有兩種蝙蝠俠：一種是穿著全套裝甲的蝙蝠俠；另一種是畫上煙燻妝，穿著髒臭衣服，為了混入人群而不被注目的蝙蝠俠。

布魯斯維恩這層皮在新版中幾乎沒怎麼出現，就算出現也總是以一種羅伯派汀森式的邋遢樣現身，稱不上瘦弱，強不強壯則見仁見智，但最吸引人的，是他那一身蒼白肌膚，以及充血的眼睛還有偶爾會遮住眼睛的亂髮，這頭亂髮肯定不常洗，因為我們可沒見過他抹過髮油，只有可能是不洗頭的油脂而導致的一片混亂。

Photo Credit: 華納兄弟

人盡皆知，這個父母雙亡的富二代，成天窩在自己那灰暗、近乎法拍屋的豪宅裡，不喜社交。於是開場的萬聖節，對所有人而言是可以隱藏自己，扮裝上街狂歡的日子，但對蝙蝠俠而言，卻是可以作自己的日子。

你這怪胎一定最喜歡萬聖節對吧！

麥特李維斯不是一個擅長創新的導演，但他卻挺懂得怎麼拼裝過往已有的元素，不論是別人的還是他自己的，觀眾可以在本片裡看見許多更優秀的電影的影子，例如《索命黃道帶》、《火線追緝令》、《唐人街》（本片甚至隱晦的暗示了某些亂倫情節）、《計程車司機》等等。

而從麥特李維斯過去的作品來看，作品內容偏好驚悚的他，《柯洛弗檔案》裡的錄相實驗在本片則成了當代謎語人用來傳達訊息的抖音與直播，暗示世界是如此無望昏黃的《噬血童話》則成了更大規模的黑暗，當然在大場面處理上，經歷了《猩球崛起：黎明的進擊》、《猩球崛起：終極決戰》的大製作，麥特李維斯在前半段呈現蝙蝠俠作為異類，在人群之中或者說後半段近乎災難片的處理方式，都是駕輕就熟，進而不斷推進觀眾的感官享受，將觀眾拖入高譚市的黑暗與危機中。

而本片也會讓人想起《守護者》裡，在墮落城市執行私刑正義的羅夏之偏執與悲劇，開場與結尾的日記式獨白，還有這次蝙蝠俠每天都要檢查隱形眼鏡上的錄影的兩個細節，都讓我們難得的窺見「黑暗騎士」的內心世界，宛如進入深不可測的洞窟，隨時會被長著翅膀的老鼠襲擊，電影走的是近乎復古的黑色電影路線，在獨白的進行下，我們聽到了蝙蝠俠的自我懷疑，他日夜不懈的打擊犯罪，雖然已經持續兩年了，卻不知對高譚市有何改變。

Photo Credit: 華納兄弟

昏黃的燈光打在灰暗的天空上，在這版本裡，高譚市似乎永無白日，而這代表蝙蝠俠可以一直出場。

恐懼是一種手段。這不只是信號，更是警告。

伴隨著作曲家麥可・吉亞奇諾（Michael Giacchino）不斷重複、如黃蜂不斷嗡嗡作響招牌聲響，也如警鈴般循環大作的旋律，一個典型的、孤獨的黑色電影主角，一個慘案的目擊者與倖存者出場了。

生活在世界，卻又彷彿世界的過客，如果可以，後來被稱為「老爺」的他應該會想自己搞定一切，但不行，在這次電影的時間裡，他的資歷只有兩年，高登還是副局長，貓女甚至不知道自己是貓女，企鵝人也沒有奇怪的企鵝夥伴，就只是個鼻子比較尖，臉比較肥的黑道人士，至於本作大反派謎語人，當電影揭開其真面目時，觀眾或許也不會有任何訝異。