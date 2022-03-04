《往事並不如煙》：住在康有為女兒的家裡，我認識了三個教授

文：章詒和

最後的貴族──康同璧母女之印象

康同璧，女，字文佩，號華鬘，廣東南海人，一八八三年二月生。康有為次女。早年赴美國留學。先後入哈佛大學及加林甫大學，畢業後回國。歷任萬國婦女會副會長、山東道德會會長、中國婦女會會長。曾在傅作義召開的華北七省參議會上被推為代表，與人民解放軍商談和平解放北平事宜。

一九五一年七月被聘任為中央文史館館員，是北京市人民代表，第二、三、四屆全國政協委員。一九六九年八月十七日病故，終年八十六歲。

──摘自《中央文史研究館館員傳略》

寄住在康家的這段日子，我還認識了三個教授。

一個叫張滄江。說得一口好英語、又有一手好書法的他，十天、半月來羅宅一次，負責處理康同璧的文字類事務。他曾偷偷告訴我：「你在川劇團，康氏母女給你的回信，大多由我代筆。所以，我們早就認識，只不過無緣得見。」

張先生進門後，從不急於走到寫字桌忙著提筆幹活。他要和老人說上許多閒話、趣話，以及街頭新聞。和我聊天，則講菊苑舊書、文壇掌故。一旦和羅儀鳳談及需要處理的事情，有我在場的話，就全講英語了。我也理解，畢竟屬於人家的私事。他在康家從不吃飯，哪怕是抄抄寫寫到天黑。知書達禮、隨和風趣以及對人情世故的諳通，使他成為一個備受歡迎的人。可以說，張滄江一來，康氏母女總是眉開眼笑的。

（二十世紀）八十年代中期，大陸颳起留美狂潮。我在北海後門附近，遇到那位上海小姐。簡短的閒聊中，她對我說：「你要去美國嗎？要去，就找張滄江。他不教書了，在美國大使館工作，可紅啦！他對你印象很深，常唸叨你呢。」

另一個教授的名字，怎麼也記不起了。他並不怎麼老，卻已是滿頭白髮，在山東的一所大學教書，自心理學科被官方取消後，改教中文了。他來北京料理私事，請假三日，食宿在康家。當他聽說我父親是章某人的時候，即表現出異乎尋常的熱情。他說：

「我對令尊大人非常敬佩。今天我們給馬寅初和章羅聯盟下政治結論，為時尚早。因為勝負輸贏不到最後一刻，是難辨分曉的。現在的文化大革命的性質，究竟是革命還是反動？更要留給歷史評說。」

三天裡，他天天議論江青。說：

「江青就是藍蘋嘛。沈從文就認識她，也跟我談過她。一個三流電影明星，品質也差，非要稱什麼文化旗手，還成了叱吒風雲的英雄。她一登政壇，便用盡低劣之極的招數。我們英明領袖的『英明』，也真是少有。最讓我不明白的是，幾百萬的共產黨員竟都能服從、容忍，甚至擁戴。」說話時，那無比憤怒的態度和膽量，使人覺得他根本不是什麼教授、書生而是俠客、壯士。

臨別時，他希望我能在羅宅多住些日子，說：「這個家太冷清，人太寂寞。從前可不是這樣的。」

再一個教授，便是黃萬里了。

那天下午，我回到康家，見一個學者風度的人坐在餐桌旁邊。他身材魁梧，相貌堂堂，約四十來歲，衣著得體，腳下那雙生膠底軟牛皮皮鞋，很顯洋氣。

羅儀鳳說：「你們該認識吧？」我們各自搖頭。

康同璧驚奇地說：

「怎麼會不認識呢？一個是黃炎培的公子，一個是章伯鈞的千金。」

康氏母女哪裡曉得民盟中央的複雜結構與人事。父親與黃炎培的往來純屬公務性質，談不上有多少私交。反右以後，索性就斷了聯繫。

黃萬里聽了老太太的介紹，立即起身，向我伸出右手，說：

「我叫黃萬里，在清華教書。雖說我是父親的兒子，可現在是你父親的兵呀！」

站在一邊的羅儀鳳解釋道：「萬里和你爸爸一樣，戴了右派帽子。」遂又翹起大拇指，說：「他的學問特別好，在美國讀了三個大學，得了好多個學位。萬里，萬里，他本該鵬程萬里。」

有了這個前提，似乎也就有了話題。我問黃萬里是因為什麼劃了右派。他告訴我：「是因為黃河，具體說就是反對三門峽工程。」原來，黃萬里認為黃河的特點在於泥沙。治黃關鍵在治沙，那時蘇聯專家的方案是根本不考慮排泥沙的事。後來三門峽用於挖沙的錢好像比發電得的錢還多。大壩一次次改建，弄得千瘡百孔。庫區百姓上下折騰、來回搬遷，搞得苦不堪言。實踐證明，他是對的，可帽子戴了二十三年。

康同璧用稱讚的口氣，補充道：「小愚，萬里的詩是做得很好的！」

黃萬里笑了，說：「快不要提什麼詩了。五七年劃成右派，跟我寫的《花叢小語》（隨筆小說）還有很大關係呢。」

大約閒談了一個多小時，黃萬里起身告辭。說：「回清華的路太遠，要早一點走。」

康同璧非常捨不得他走，拉著他的手，一再叮囑：「你只要進城，就一定要來呀！」

黃萬里一再保證：「只要進城，就一定來。」

有了這句話，老太太才鬆了手。

這三個教授與康氏母女都是老朋友了。他們之間的往來，無關利害，也不涉「關係」，完全是傳統社會的人情信託。他們之間的相處，親切、信賴、安閒，是極俗常的人生享受，又是極難得的心靈和諧。他們之間的談話，因文化積累的豐富而有一種特別的情調，因有了情調而韻味悠長，像白雲、細雨、和風。

二○○二年八～十一月於北京守愚齋

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書籍介紹

本文摘錄自《往事並不如煙（三版）》，時報文化出版

作者：章詒和

◎2004中時開卷年度十大好書、2004聯合報讀書人非文學類年度最佳書獎

◎暢銷十萬冊的中國當代文學經典，2006年遭中國當局查禁