《往事並不如煙・續篇》：來日無多的沈雁冰，直到臨終前都惦記著恢復中共黨籍

文：章詒和

受不了的心理，受得了的現實──沈雁冰的故事

我還要講一講有關沈雁冰的感情生活。有人撰文批評他自私的生活態度，最能說明問題的就是對待秦德君女士一事。

圈子裡的人，大多知道沈雁冰與秦德君在日本的婚外情。身為男人，沈雁冰應該有勇氣直面與擔當，但他一直諱莫如深。一九四九年後，有了地位的沈雁冰參加第一屆中國人民政治協商會議，居然把面對面的秦德君視為「陌路」。

一九五一年，秦德君申請恢復中共黨籍，組織部門找沈雁冰核實情況，他只說了一句：「當時她的思想是進步的。」（註1）事情傳開，老朋友無不搖頭嘆息，沒想到有才氣的沈雁冰如此冰冷無情。

革命生涯總有一部分與情愛的交纏有關。這裡，我要講的是另一個女人叫范志超（我稱范阿姨），一九○六年生於松江。她才華卓著，相貌姣好，齊白石晚年曾繪牡丹圖相贈，題款是「蓮花心地、雪藕聰明」。范志超勇於接受新思潮，社會活動能力強，與柳亞子、徐悲鴻、瞿秋白、邵力子、黃琪翔、向警予等人均有往來，積極投身民國時期的婦女解放運動，一度是國民黨中央黨部海外部《海外周刊》負責人。活動能力、氣質與美麗傾倒了一些社會活動家。瞿景白就追求她。瞿秋白對小弟開玩笑說：

「在你沒有把塌鼻子修好以前，還是不要急著追求她。」

後來，她與蔣碧薇三弟蔣丹麟熱戀。一九三一年夏，范志超從海外歸來的一個晚上，夢到蔣丹麟穿著西服來道別，這使她有種不祥的預感！果不出所料，蔣丹麟在江西廬山牯嶺因患肺炎去世！范志超幾十年不忘戀情，她在白色的床單上用紅絲線繡了一個大大的「念」字，四周繡了一圈心，圍成一個花圈，每夜就躺在「花圈」上。

千里紅塵路，都來會舊朋新主。一九四九年精英雲集京城，好不熱鬧。四月七日，學者宋雲彬午餐時碰到二十年前在武漢結識的范志超，驚嘆她美貌依舊，在當天日記裡寫道：「午餐時見范志超，風姿不減當年。」（註2）

五十年代初，毛澤東探訪住在頤和園別墅的柳亞子，意外見到范志超。得知她在中央美院教英語，不久即給柳亞子寫信，希望她也教教自己的女兒。這個細節是范阿姨親口講的，柳亞子的文集裡也有所記載。范志超的優雅脫俗也吸引著沈雁冰，曾在「自傳」裡多次寫到她，尤其是兩個人在一九二七年八月從南昌搭乘日本輪船沿江而下，同在一間房艙，無話不談的情形。「自傳」的最後一頁、最後一句是沈雁冰的呼喚：「范志超，你在哪裡？」無限的慨嘆與深情……

上個世紀八十年代，范志超每次從外地來京，都會在我家和彭澤民夫人家中輪流小住。一次她來京，提出去八寶山革命公墓祭奠我的父親。她、母親和我三人同行。恰巧章伯鈞的骨灰與沈雁冰的，存放於一室。

母親說：「志超，我們也去看看沈雁冰吧。」

「不！」語氣低沉而決絕，臉上無任何表情。

結果，母親和我在沈雁冰骨灰前默哀，我獻上一枝白菊。

范志超回到南方後，給母親來信。說：「他是個壞人。」

這封信我一直保留著。母親當然知道，范志超說的「壞」是什麼意思。

沈雁冰的字，漂亮，工整，清淡出塵且蘊涵富貴之氣，遠超當下知名書法家。頗值一提的是，他於一九五八年發表的一篇文學批評文章〈談最近的短篇小說〉，約九千字，手稿在二○一四年由南京一家拍賣行經四十四手較量，終以人民幣一千兩百零七萬拍出，創中國當代文學作品手稿拍賣最高價。由於家屬出面干預，最後未能成交，還引來一場官司。

但是沈雁冰「顏公氣韻、瘦金骨架」的書法，已名聞天下。如今全國各大拍賣行，年年都有茅盾書法的拍品。嘉德拍賣行的朋友說，其成交率都在八成以上。

沈雁冰的文學作品如今少有提及，字比書賣得好。其實，他的文學批評類文章寫得非常好，涉及到許多文學評論的基本規則。可惜文章裡提及的文學作品如今已基本淘汰。文本都沒了，還有啥「批評」？

一九六○年，父親觀賞彭俐儂主演的湘劇《拜月記》，與沈雁冰在劇場相逢。兩人緊緊握手。沈雁冰非常高興，主動問父親身體如何，且語重心長道：「伯鈞，我們都是看戲的。」

為什麼沈雁冰會說這句話？陳紀瀅曾這樣講：沈雁冰儘管是左派作家，但中共對他採取的是不即不離的態度。而要維持來之不易的盛名，就要對中共治下的種種要求適應自如，乃至忍氣吞聲。

一九八一年三月，沈雁冰患病住院。想到來日無多，遂向兒子交代兩件事：一是入黨，一是捐款設立文學獎金。

「脫黨」二字，我不陌生，因為章伯鈞就脫黨了，在一九二七年。那是一個大動盪的年代，在年輕的革命者當中，人事與行蹤的改變真是太多、太多。黨內，黨外，反對派，托派等等，各種角色或長或短地幹上一陣子，如浮萍之轉。也是那個時期，以瞿秋白為首的中共在史達林直接命令下實行盲動政策，結果很慘。後來中共換了領導人，迎來的卻是更大規模的盲動，結局自然更慘。父親改弦易張，跟定鄧演達搞第三黨。有人勸他「重新登記」，他說：「好馬不吃回頭草。」

我不知道章伯鈞是不是匹「好馬」，最後的結果是右派，到死也是右派。

沈雁冰就不同了，「脫黨」後的幾十年間，始終惦記恢復中共黨籍──

一九三一年，要求恢復黨籍，這是第一次；

一九四○年，要求恢復黨籍，這是第二次；

一九四九年後，據說曾表達多次；