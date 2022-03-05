《往事並不如煙・續篇》：剛進入紅色政權，柳亞子認為自己的才幹不在毛澤東之下

文：章詒和

他不是政治家，是詩人──柳亞子的故事

剛進入紅色政權，柳亞子興奮過度，又自信過度，認為自己的才幹不在毛先生之下。一些言行也有失分寸，比如因為吃黃瓜，能搧人耳光。他的情緒除了興奮，還有牢騷，這是很多人沒有料到的。

一九四九年三月二十五日上午，許多民主人士得到通知：下午一時半，由李維漢召集座談會，討論「統戰問題」，為了鄭重，特別發了入場券。下午二時許，座談會開始。李維漢宣布毛主席將於四時許到北平，請同往西郊機場歡迎。原來所謂的「座談會」是假，「接駕」是真。三時半，大家乘坐巴士赴西郊機場，後又改乘卡車，約二十人一車。五時許毛澤東抵達機場，之後軍樂大奏，放照明彈，舉行檢閱。

以上情景，柳亞子在日記裡這樣寫來：

「下午，赴飛機場迓毛主席，以代表名義去者三十人，余亦其一，與衡老（沈鈞儒）、任潮（李濟深）、伯鈞同乘第一號車……夜，毛主席派車來迓，赴頤和園飯局，共兩席，主人外余與叔老、鼎堂、初老、奚若、德珩、東蓀、寰老、季龍、任老、丕老、乃器、衡老、伯鈞、澤老、夷老、平老、賢初、任潮、恩來、羅邁，共二十人。飯罷，馮夫人來，坐談至一時半，始乘車歸，抵寓已二時許矣。」（注八）

共和國尚未宣告正式成立，便使喚眾多民主人士（歲數都比毛大）「接駕」，從下午一點半耗到次日凌晨，像柳亞子這樣的人，心底能平靜嗎？

果然！

三月二十五日與三月二十六日的兩天時間，也就是在他來京後的一週，就有了柳亞子在宋雲彬處與胡愈之的長談。胡愈之是中共中央老特工，有著雙重身分（即中共黨員與民主人士）。所謂「長談」，當然不是聊天，是奉命給柳亞子做工作。

「（胡）愈之談及張申府，謂張之大病在不肯忘其過去之革命歷史。彼與毛澤東在北大圖書館有同事之雅，周恩來加入中共，亦由彼介紹，遂以革命先進自居。初不知此等思想實為一沉重之包袱，不將此包袱丟去，未有不流於發革命者。」

胡愈之這番話的用意明確，就是以張申府為例，告訴柳亞子要擺正自己的位置，不能以「老朋友」、「老資格」、「老前輩」的身分看待和處理與中共及其負責人的關係。宋雲彬的日記提供了印證：

「今日上午（胡）愈之來，與柳亞老聚談。亞老近來興奮過度，又牢騷滿腹，每談必多感慨，恨無辭以慰薦之也。」

有意思的是──也就從這裡開始，柳亞子的牢騷更甚。

牢騷越發越大，幾乎到了無法控制的程度。比如，四月十六日，父親等來京的民主人士在北京飯店聽周恩來報告。晚上，柳亞子在日記裡寫道：「聽恩來報告，極滑稽突梯之致，可兒也。」另一次牢騷，竟然動了手：他與夫人去探望宋雲彬，當時宋雲彬住在華北教科書編審委員會。因為是機關所在，門口有持槍警衛。警衛要二人在傳達室登記後，方可入內。這種衙門的做派，柳亞子異常反感，便徑直往裡走。不料想，這個警衛掏出槍來！這可了得，惹火柳亞子！他抄起桌子上的墨水瓶就扔了過去。瓶子沒砸到警衛，濺了柳夫人一身。

出現這種「暴烈」情況，讓他的家人和朋友極為擔心。焦慮萬分的柳夫人只得找醫生商量：是不是以血壓升高為由，讓他請假休息，謝絕一切活動。原本是計謀，柳亞子真信了，在四月七日的日記裡寫道：

「……余量血壓，較前增加至十度以外，頗有戒心，以後當決心請假一月。不出席任何會議，庶不至由發言而生氣，由生氣而罵人，由罵人而傷身耳！」

第二天四月八日，沈鈞儒即去他家探望，中午雇了三輪車去中山公園上春林飯館，還約了其他幾位女士，飯菜極合他的胃口，飯後還興致勃勃地去看一個婦女代表展覽會。

四月九日，薩空了、歐陽予倩、馬思聰、金仲華又特地趕去和柳亞子一起暢遊頤和園。

這些有身分的朋友於兩日之內，又登門拜訪，又請他吃飯，又同看展覽會，還一起暢遊頤和園，是他們閒來無事嗎？況且個個都是大忙人。如此安排，顯然是出於有關方面對他的安撫。過了十幾天，更大的喜事來了！

四月二十三日星期六，上午，齊燕銘來訪；下午，柳亞子夫婦約了幾個好友在相關部門負責人陪同下，赴頤和園益壽堂看房。原來請柳亞子住頤和園。「因齊燕銘言將居我於此地也。結果，非常滿意，遂決定於星期一實行搬家。」在給尹瘦石的一封信裡，他寫道：「我已奉毛主席之命，住在頤和園益壽堂，算是給我養病吧。」他還領一些朋友參觀他的頤和園新居，非常滿意地捋髯而笑，風趣地說：「這是享受帝王之樂呀！」

五月一日，下午二時，柳亞子午眠剛醒：

「忽毛主席偕其夫人江青女士暨女公子李訥來訪，先至心清處略談，旋來余益壽堂後軒，談詩甚暢。佩妹（柳夫人）建議，去昆明湖坐船，而未能先加準備，余尚能支持，潤之（即毛澤東）則汗珠流面，頗覺過意不去」。「行盡長廊，始得船兩艘，與護兵分踞之，潤已疲倦，不及長談，登岸即坐汽車返，約定雙五節以車來迓，謁總理衣冠墓於碧雲寺，希望其不開空頭支票也。」

亂世之後，原本的社會等級隨之變化，毛澤東，一個倘佯在橘子洲頭的窮書生，如今站在城樓聽萬民眾高呼「萬歲」。他既能在懷仁堂與各界代表縱談國事，也喜歡和民國詩社盟主昆明湖泛舟、談詩說賦。

五月五日的上午，毛澤東派田家英去頤和園，接柳亞子夫婦等人至中南海。