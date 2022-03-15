《宋太祖傳》：宋代為何國力不武？「祖宗家法」與兩宋軍事困局的複雜關聯

文：王育濟、范學輝

第十一章 「官家」時代的宋太祖

第五節 囫圇官家：宋代的軍事困局與機運

紹興三十二年（一一六二）六月，南宋孝宗趙昚在綿綿細雨中即皇帝位。冒著冰涼的雨絲，他手扶龍輦，步行將太上皇（宋高宗趙構）送至德壽宮，也完成了新老官家的最後交接。趙昚是宋太祖的七世嫡孫，他的即位，意味著趙宋的皇位又回到了太祖一脈。兩宋共十八位皇帝，南北各九。北宋的九位，除了開國的宋太祖之外，其餘的八位俱屬太宗一系；南宋的九位，除了起首的宋高宗之外，其餘的八位則都是太祖血脈。這也是一個可以給人很多聯想的巧合。

宋孝宗是南宋最想有所作為的官家，這是古今史家的定評。《中國歷史大辭典．宋代卷》：〈宋孝宗〉，曾概括了他在位二十八年的志業：

即位之初，起用張浚，追復岳飛，銳志恢復。隆興元年（一一六三），北伐之師潰於符離，遂與金人重訂隆興和議。其後，雖倚虞允文、王淮等以謀恢復，然終無成效。淳熙十六年（一一八九），傳位於兒子趙惇（光宗）。在位二十八年。

這裡所說的「恢復」，就是收復為金兵所侵占的北方領土，光復祖宗基業。然而從「銳志恢復」到「終無成效」，其一生的悲涼也盡在其中。正是有了屢戰屢敗以及屢敗屢戰的經歷，使他對本朝的武力問題有了很深的感觸和思考。乾道七年（一一七一）之後的幾年中，他多次向大臣提出同一個問題：

本朝家法，遠過漢唐，惟用兵一事未及。

本朝文物家法，遠過漢唐，獨用兵差為不及。

大臣對此的應答是：

我宋立國大體，兵力雖不及於漢唐，而家法實無愧於三代。

國家自藝祖開基，首以文德化天下，列聖相承，深仁厚澤，有以固結天下之心。蓋治體似成周，雖似失之弱，然國祚綿遠，亦由於此。漢、唐之亂，或以母后專制，或以權臣擅命，或以諸侯強大、藩鎮跋扈，本朝皆無此等，可以見祖宗家法，足以維持萬世。

君臣的問答雖然各有重心，但在本朝的「武力」問題上，卻都透著窘迫與無奈。這正是兩宋三百年朝野上下的一個最大「痛點」，也是自「藝祖開基」以來，始終未能突破的一大困局。

國力不武：三百年的痛點與困局

應該說，除了「國力不武」之外，宋代在其他方面都還是成功的。第一，三百年間，基本沒有發生過宮廷內亂；第二，三百年間，君臣之間的秩序始終是穩定的；第三，三百年間，朝廷與地方的秩序始終是穩定的。確如孝宗君臣所討論的，諸如「母后之亂」、「權臣擅權」、「諸侯強大，藩鎮跋扈」，所有這些漢唐王朝的痼疾，「本朝皆無」。

甚至還可以列出其他幾點，如經濟文化的長期繁榮，如階級矛盾相對緩和，三百年中未曾發生過全國規模的農民戰爭，諸如等等。另外，在宋初的統一戰爭中，宋軍的表現也差強人意。凡此種種，都是其「內治」成功的表現。宋朝的「國力不武」，主要表現在開疆拓土和抵禦周邊少數民族政權，如遼、西夏、金、蒙的軍事挑戰與武力衝擊方面。

一是始終無法重建漢唐時期以中原王朝統禦周邊少數民族政權的政治秩序。兩宋三百年間，無論是北境的契丹、女真、蒙古，還是西北的党項，西邊的吐蕃，抑或西南的大理，幾乎都是以「鄰國」而不是「屬國」的方式與宋並立，這些「鄰國」自身的民族意識、自立意識，以及與中原王朝抗衡、爭鋒的意識顯著增強，漢唐時期那種以中原王朝為核心，統禦周邊各民族政權的政治格局不復存在。

雖然在文化心理上，兩宋朝野不乏「中國是尊的我族中心主義」，而「以與外族建立平等關係為恥辱」，但在國家外交政策上，宋朝的確沒有漢唐帝國的那種「君臨天下」的雄心。從宋太祖開始，宋朝就十分謹慎、十分務實地將治轄權限定在漢民族的主要積聚區內，成為「中國歷代疆域最小的統一王朝」，同時也成為一個「嚴陣以待的國家」，無論在戰時還是平時，始終面臨著來自「鄰國」的軍事壓力。

二是在應對少數民族政權的軍事衝擊時軟弱無力，國防危機日甚一日。宋太祖時期，宋遼之間大致維持了和平共處的局面。宋太宗之後，宋遼關係急劇緊張，爆發過多次規模不等的戰爭。北宋中期，據宋方統計，宋遼之間先後「大小八十一戰」，宋軍「才一勝耳」。其中，雍熙（九七九）北伐，北宋總兵力三十餘萬的三路主力大軍竟全部慘敗，不但犧牲了號稱「楊無敵」的名將楊業等一批將領，宋太宗本人也中箭負傷，一度下落不明，太祖的長子在混亂中曾被提議為帝，成為他後來自殺身亡的導火索。

在宋遼大規模的主力決戰中，雙方唯一打成平手的是澶淵之戰（一○○四）。這次戰役，先是遼朝軍隊一路打到離北宋首都不到二百里的澶淵，後有寇準力促宋真宗「御駕親征」。在澶淵對峙十餘天之後，宋朝被迫簽訂了帶有「棄地」、「賠款」性質的「澶淵之盟」，遼軍全線撤兵。據記載，宋朝君臣在討論是否「御駕親征」時，爭論激烈，老臣畢士安雖然最後同意了寇準的方案，但要求這位新宰相必須確保官家的安全，交回一個「鶻崙官家」。「鶻崙」即「囫圇」，意為完整無損：

寇準初相，倉猝奉上（真宗）以行，當時相傳，畢士安有「相公交取鶻崙官家」之語。

「澶淵之盟」後，雖然宋遼雙方維持了較長時間的和平局面，但「城下之盟」的屈辱，對北宋朝野的刺激很大。在後來雙方的各種軍事交鋒中，遼朝也始終占據著上風。

與遼朝不同，建立西夏政權的党項族曾為北宋的藩屬。宋太宗時，雙方關係開始破裂，至北宋中期，党項領袖元昊「稱帝，建大夏國」。北宋君臣對這種政治「叛逆」極其憤怒，「群臣爭言小丑可即誅滅」。但在宋夏戰爭中，北宋竭盡全力，調動了「最強」的軍隊，選用了范仲淹、韓琦等當時公認的一流人才，卻仍然無法取勝。

《長編》記載宋、夏之戰的基本情形是：北宋一方「師惟不出，出則喪敗，寇惟不來，來必得志」，北宋「大舉即大敗，小戰輒小奔」、「屯二十萬重兵，只守界壕，不敢與敵。中夏之弱，自古未有」。宋神宗則說：「夏國自祖宗以來，為西方巨患，歷八十年。朝廷傾天下之力，竭四方財用，以供饋餉，尚日夜惴惴然，惟恐其盜邊也。」

邊防危機快速拉升了宋代軍隊的數量。宋太祖時，北宋軍隊總數為二十萬人左右，太宗時上升到六十萬人，宋真宗末年已經接近百萬，至宋仁宗宋夏戰爭之際激增至一百二十五萬，此時軍費開支要占政府收入的六分之五。掌管財政的三司使蔡襄報告說：「天下六分之物，五分養兵，一分給郊廟之奉、國家之費，國何得不窮？民何得不困？」