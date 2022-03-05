油門、離合器、打檔桿，換檔操作三大重點教你擺脫「頓挫感」

換檔操作的三大重點

首先要跟大家談換檔操作三大重點：油門、離合器、打檔桿，這三項操作雖然是獨立分開進行，但使用的時間點有些時候是同時操作，而新手與老手的差別就在於這三個操作，老手可以將三項操作完美的結合在一起，完成換檔的動作。

以Moto7試車來說，經常要接觸不同的新的車款，如何在短時間之內找到油門、離合器還有打檔桿彼此之間配合的時機點，就是你快速上手一台車的關鍵。

新手換檔會犯的錯誤

接下來要跟大家談一下操作的節奏，以升檔來說在加速的時候，會先回油門、抓離合器、操作打檔桿再放離合器，其中新手最常犯的錯誤就是操作的時間過長，等於是抓了離合器很久之後才做打檔的動作，再放離合器的時候就會感覺車好像有頓挫感，沒辦法順暢地做升檔加速。

有的時候可能操作的不夠確實，例如離合器抓的不夠多，或是在做打檔換檔的動作太慢了沒有快速的完成，都會造成整個加速上的不順暢。

以退檔來說，則是要在放離合器之前加上補油門的動作，通常以老手來說，就是在抓離合器跟換檔的同時，再加上補油門動作再放離合器完成退檔。

如果沒有加上補油門就會在放離合器的時候感受到巨大的引擎煞車，嚴重甚至讓後輪鎖死非常的危險，而如果補油門補得太多的話，放離合器的時候，會感覺車子好像突然要衝出去一樣也非常的嚇人。

操作離合器的時機

所以綜合以上操作的時機點，還有操作的量就是關鍵。首先第一個關鍵點，就在於操作離合器還有換檔的時機，通常你可以在抓離合器的過程中就及時完成換檔，完成換檔時再迅速的放離合器，就可以很快的完成換檔，但如果在換檔的過程中感覺頓挫感比較重，那代表說離合器可能抓得不夠，需要抓多一點再快速的完成換檔。

補油門的時機點

第二個關鍵就是補油門的時機點還有補油門的多寡，其實每一台車的油門反應不盡相同，例如四缸車和單缸車，它們在油門的靈敏度反應就不太一樣，或是以同一台車來說，不管是改裝或是新舊的程度，它們在油門的反應上也會有所不同。

因此在退檔的時候要找到適當的時機點，而且轉油門的多寡必須自己測試，整體來說不管是你自己的車，或是你試乘別人的車的時候，油門的反應都要試一下，而且在每一次操作中，快速做出一些調整來找出最適當的方式。

放離合器的速度

另外站長要教大家一個小技巧，就是放離合器的速度非常的關鍵，例如在每一次的操作換檔時，可能還會多補一點油門或少補一點油門，這時候可以利用稍微緩放一點離合器，來中和或是降低這部分的頓挫。

綜合來說新手一定要多多嘗試，不管是離合器的操作，或者補油門、打檔的時機點，正常程序就是這樣，建立你自己的操作模式，還有找到適合你這台車的操作方式就是最佳解。

無離合升檔

接下來為大家介紹一下怎麼樣來做無離合器的升檔，當我們騎乘檔車在做加速的過程中，其實是可以不需要操作離合器來做換檔，該怎麼樣來做呢？在加速的過程中，轉速拉到一定的程度需要換檔時候，此時稍微收一點油門，同時操作打檔桿再繼續加速，就可以輕鬆的完成無離合器的升檔。

在嘗試無離合器升檔的時候，要感覺一下車子的頓挫感到底會不會很大，當感受到換檔的過程中，頓挫感是有一點大的，這時候可以做出調整，包含收油門可能要再收多一點，或者說在打檔的速度需要再快一點，也就是收油門的瞬間馬上就要打檔。

所以油門究竟要回多少，就是你要測試的關鍵。另外還有一個小技巧，就是當左腳在操作打檔桿的時候，你可以預先施加一點壓力，輕輕的碰觸到打檔桿減少間隙，收油門的瞬間就可以很快的把打檔桿勾過去，完成無離合升檔。



Photo Credit: MOTO7

載人時的升退檔技巧

接下來站長要跟大家談一下，如何在雙載載人的時候，順暢的來做升檔或是退檔的動作。首先是升檔當我們在載人的時候，如果你升檔的太劇烈或是頓挫感太大，後座就會前後搖晃甚至撞到你的安全帽。

這邊教大家一個小技巧，當我們在加速的過程中接近換檔的時機，這時候稍微回一點油門讓速度呈現比較平穩一點，在這個時機點做升檔再繼續加速，就可以避免掉頓挫感。

而在退檔要再加速的狀況下，其實可以利用抓離合器的時候，同時補油門讓車子再度加速出去，就不會遇到退完檔車子有頓挫，然後再加速的時候扭力又很大又會往後晃的情形。

離合器不全抓的原因

最後想要跟大家談的是離合器的操作，其實離合器操作有一個非常重要的技巧就是「離合器不要隨時都是全抓的狀況」，到底是什麼意思呢？

例如我們在升檔的時候，抓離合器可以只抓一半然後同時回油門做升檔，看一下頓挫感會不會很重，可不可以順利的換檔，如果可以順利換檔的話，那離合器操作其實到這個點就足夠了。

如果此時你還是全抓離合器，那麼再放離合器的時間就會拉長，而且會增加頓挫感發生的機會，退檔的時候一樣可以嘗試離合器不要全抓，可能抓50%～70%就可以來慢慢的測試，慢慢測試找出最佳離合器抓的量。

另外這樣半抓離合器在山路上迴轉的時候非常好用，先提醒大家迴轉的時候要在是可以適合迴轉的地方，不要違反交通規則還有不要當三寶，回到正題。

當你在迴轉的時候，可以利用離合器半抓的狀況下，讓整台車的抖動感不會這麼重，因為當我們在用離合器來做迴轉的時候，通常可能在一檔或是二檔，它的低轉扭力來說輸出是比較不穩定的，車輛可能會稍微有一點抖，或者當我們在加油的時候很容易很快的就把車子前後搖晃。