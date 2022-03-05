歡迎台鋼集團成為中職第六隊，但真正的挑戰現在才要開始

2月25日，中華職棒會長蔡其昌偕同秘書長楊清瓏，正式對外宣布大家引頸期盼的第六隊將會是台鋼集團，主場則是確定選在高雄市澄清湖棒球場，對方也將於3月2日正式前往聯盟遞交並簽署意向書。

這也正式宣告，中華職棒將睽違14年再度回到六隊的規模，包括聯盟、原本的五隊球團以及所有關心中職的棒球迷們，無不歡欣鼓舞！對於即將成為中職新同學的台鋼集團來說，他們也將成為國內第一家跨足足球、職籃以及職棒的企業，由此可見其對於體育以及職業運動的熱忱。

不過正當大家在歡欣鼓舞慶祝的同時，台鋼集團的挑戰才正要開始。

台鋼如果接下來順利遞交加盟意向書，並且通過中職常務理事會的審核，就能夠正式成為中華職棒的第六隊。不過接下來還有重重的挑戰在等著他們，包括新人選秀、擴編選秀、球團組成以及主場打造等等，以下筆者就以條列的方式，來整理一下台鋼集團可能將面臨到的挑戰。

Photo Credit: CPBL中華職棒

球團組建

首先當然就是最基本的「球團組建」。這裡所指的球團組建不只是球員，還包括了教練團、行政人員以及球團管理層。

其中筆者認為最重要的無非就是球團的管理層，更精確地說就是領隊。畢竟領隊能主導球隊未來的方向以及球隊陣容的布局等等。解決的領隊人選之後，還有教練團，相較於先前的第五隊味全龍能夠找過去的龍將來當教練，傳承的意義濃厚；台鋼的教練團尋找必須要從頭開始，是要找過去在職棒有實績的教練，又或者是從三級棒球獵才，就看台鋼集團的抉擇了。

解決了管理層和教練團，接著就是球員陣容了。依照規章，新球隊除了在前兩年選秀會能夠獲得優惠之外，還能有兩次的擴編選秀，第一次可以從其他球隊的30人名單外挑人、第二次則是從18人名單外挑人。

味全龍在球隊組件就做得相當成功，找來了老經驗的任中傑擔任領隊並找來了葉君璋、張泰山以及黃煚隆等前龍將加入教練團。在選秀會上，除了選到王維中、廖任磊這種即戰力型選手之外，也選進了郭天信、李凱威以及朱祥麟等具備潛力的年輕球員。

擴編選秀部分，選進後來的牛棚要角王玉譜、內野工具人吳東融以及角落外野手曾陶鎔以及陳品捷，另外也從其他球隊的戰力外名單中找到可用之兵，最後加上在二軍的養成，才有去年在一軍令人激賞的表現！

味全龍隊過去的成功經驗可給台鋼集團多少一些參考。

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球迷來源？

第二個就是台鋼的球迷來源，之前的味全龍隊還可以靠過去的龍將還有歷史的傳承，可以獲得一定的球迷基礎。不過台鋼可是一支全新的球隊，沒有任何的歷史背景，也沒有承接過去什麼球隊的歷史，所以球迷必須從頭經營起。

其實筆者這邊可以給予台鋼兩個方向：

首先，既然已經把主場訂在高雄澄清湖球場，那就先從在地的球迷開始經營，讓高雄在地的球迷對台鋼隊產生認同感。最簡單的方式就是跟高雄市政府或是高雄的在地企業合作，一起推出行銷活動。

不管是在各大活動場合多爭取曝光度，又或者是學習中信兄弟，和是政府聯手打造主題車站等等方式都可以。重點就是「要讓在地的球迷認同你」。

第二個可能大家會覺得我在唬爛或是亂講，但我是認真的。那就是先吸引啦啦隊迷進場！

眾所皆知，啦啦隊現在已經成為中華職棒比賽不可或缺的一部份，轉播時也會時不時將鏡頭帶到啦啦隊身上，球迷也早已將啦啦隊視為是球隊的一部份。因此筆者認為，台鋼可以先找幾個過去他隊的啦啦隊員，或是有人氣的網紅進來跳啦啦隊，先讓這些「啦啦隊迷」進場，之後再以他們這些人為中心去拓展。

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主場經營與周邊行銷

再者就是主場經營，大家都知道現在台鋼集團在T1職籃聯盟也有一支臺南台鋼獵鷹隊，由於T1聯盟也是採行屬地主義，因此筆者認為在主場經營這塊應該是不用太擔心，畢竟如果有看過他們在嘉藥紹宗體育館的布置，應該會給予肯定的評價。

不過籃球和棒球畢竟還是算兩個不同的領域，把籃球那一套搬過來棒球這邊不見得會行得通，因此建議台鋼可以多走訪其他五隊的主場，看看別人的作法，並且把適合自己的學起來，以現在五隊的主場經營和行銷，個人覺得都蠻棒的。

當時味全剛加入中職時，味全高層也有到其他五隊的主場參訪，結果現在也將天母主場經營的有聲有色。以現在五隊都熱烈歡迎台鋼集團的態度，他們一定也很樂意協助台鋼。

二軍養成

最後一點，其實可以跟第一點做連結，也就是現在各家球團越來越重視的二軍養成。以目前中職五隊來說，目前在二軍養成方面經營的最成功的當屬衛冕軍中信兄弟，今年在二軍已經創造出六年五冠的王朝，其他隊完全看不到車尾燈。

中信兄弟的二軍除了有優秀的教練團之外，更重要的是他們有目前五隊唯一一個專屬的二軍訓練基地，也就是位於屏東鹽埔的「中國信託金融園區」。園區內除了有主副場地之外，還有可在夜間訓練的室內打擊場、室內牛棚、室外牛棚，並且還附有餐廳、重訓室以及宿舍，所有你想的到的訓練設施一應俱全！讓選手每天都可以專注在練球之上，訓練的時間也可以比較充裕。

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過去味全龍隊雖然沒有自建基地，但是也選定斗六球場當作球隊的二軍訓練基地，並且將大部分第一年的二軍賽事都安排於此，以台鋼的狀況來說，立德棒球場會是個不錯的選項，雖然場地的狀況沒有那麼好；但是跟澄清湖一樣都在高雄，跟一軍主場距離近。