掌握知己知彼的職場讀心術，「九型人格分析」幫助你與同事打好關係

九型人格分析(Ennegram)介紹

與MBTI的分析邏輯相同,九型人格是透過自我問卷或他人行為觀察而產生的性格分析工具。它用九種類型來描述不同的人格特質,每種類型都有自己的思維動機、深層恐懼和自我內部動力。

九型人格是一門深入了解人的學問,其中包含完美主義型、助人型、成就型、自我型、理智型、懷疑型、歡樂型、領袖型和平型。有一些人格類型傾向具有強烈的情緒,而其它類型則旨在以某種形式避免某些情緒。

然而,無論是逃避情感還是潛入情感,每種類型都描述了情感體驗的某一面向。

這九型人格,又能依照各自的主軸特性,劃分為腦中心、心中心與腹中心三大組別。腦中心人格以智慧與分析來建構世界、心中心人格以掌握情緒與互動,透過情商理解自我並和他人建立連結,而腹中心人格則憑藉直覺本能地靈機應變,面對挑戰與各種機會。

每種人格都各自有其獨特之處與性格表現方式。接下來,就讓我們透過這三大組別的九型人格,剖析每種人格的特性並學習最能描述他們性格的英語關鍵字吧!

腦中心人格剖析:第五、六、七型

腦中心人格類型總是以理性分析的角度來看待事物,他們喜歡透過智慧與知識性的討論與人交流,更擅於以理論與系統性觀察理解周遭的世界。對於他們而言,「秩序與控制調度」更勝一切,這類型人也較重視「穩定、安穩與權威」。

Analytical(adj.)善於分析的

衍生自名詞analysis(分析;解析),表示以理性彙整歸納並獲取知識的人格特質。腦中心人格慣於以分析的角度面對周遭的人事物,並且透過高度的觀察力尋找世界運作的邏輯與規律。

Some students have a more analytical approach to learning other than learning from experience.

有些學生的學習方法更具分析性而非從經驗實作中學習。

Intellectual(adj.)智力的,腦力的 (n.) 知識份子

表示一切與思考和理解事物能力有關,特別是複雜的思想與理論。腦中心人具有高度的分析力和理解力,這也使得他們更偏好知識性的討論跟拓展自己的視野。沒有什麼事比隨時保持機靈和充滿挑戰的動腦刺激更令他們雀躍了!

Meeting new friends from different professions gives her the intellectual stimulation needed to write numerous novels.

結識來自不同行業的新朋友給了她創作大量小說所需的智力刺激。

Competence(n.)能力;才能;水準

不斷追求知識與能力的突破也是腦中心人的特質,這使得他們在工作中表現卓越,不論是處在領導者還是初階的職位,他們都會積極增進自己的能力。

He reached a high level of competence in his profession.

他的專業能力已達到了很高的水準。

Her competence as a professional financial consultant is highly recognized by her peers.

她作為專業財務顧問的能力得到同行的高度認可。

Stability(n.)穩定性;穩固

來自形容詞stable(穩定的,牢固的),除了能表示物體穩固牢靠,還能形容人的精神狀態健全。

He longs for stability to build a family so he decided to leave New York City for New Jersey.

他渴望穩定建立一個家庭,所以他決定離開紐約市前往新澤西。

第五型人格:理智型/觀察者

此類型人格追求透徹理解與知識分析,對於數字、資訊與大量資料分析比較在行。他們通常希望投注許多心力在增加自己的工作能力與獨立思考上。

第五型人害怕被自己和他人的物質與精神需求壓垮,為了應對這種恐懼,他們寧願選擇退出人際關係並保持極簡主義的生活方式,將注意力集中在追求知識上,以逃避他人的需求。他們喜歡談理論、不喜歡談感受,也沒有辦法了解或處理身邊人的情緒反應,他們只用冷靜並客觀的方法進行規劃和應對。

在職場中,這類型人比較寡言木訥、務實且通常衣着簡樸,反而需要較多思考空間。善於思考的他們懂得運籌為幄、適度分配工作並授權予適當的下屬,是很好的策劃者。面對這類型的上司,適合自行先規劃出幾個解決問題的方法,再向他們請教意見。

而在職場應對上,這類型的人較重分寸,除了平時不太會麻煩同事分擔業務外,也建議盡量避免與其談論自己與他人私事,以免引起反感。著名的第五號型人格代表有:微軟創辦人比爾・蓋茲、臉書創辦人馬克・祖克柏、偉大的物理學家史蒂芬・霍金等。

Investigate(v.)研究;調查

理智的五號型人喜歡研究事情背後的規律與來龍去脈,透過抽絲剝繭的調查過程歸納出最終的結論與推理。使用這個動詞時,要注意它後方連接名詞時不需要再加上介係詞。

We are investigating how an error like this could have occurred to avoid it from happening again.

我們正在調查發生此類錯誤的原因來避免相同錯誤再次發生。

Competent(adj.)有能力的;能幹的;稱職的

五號型人格喜歡追求個人能力的進步,也因此在職場中總是在專業上企圖成為稱職的合作夥伴。他們未必懂得職場進退的交際手段,但是對於被交付的工作能專心投注心力完成,也展現出他們在專業領域中的才幹。

相反地,想要形容一個人不太稱職或是能力不足勝任時,可以使用incompetent這個反義詞。

He thrives to be competent at work but distances himself from any social event.

他熱衷於在工作中勝任工作,但與任何社交活動保持距離。

Reserved(adj.)拘謹;矜持;內向

Reserve動詞有「保留;預訂」之意,轉為形容詞後也可以用以表示一個人個性「寡言木訥;不擅交際」。

He has a reputation for being reserved but always offers help if needed.

他以內向矜持聞名但總是在需要時伸出援手。

第六型人格:懷疑型/忠誠者

第6號型人偏向尋求安全感並且忠誠穩重,喜歡為問題做好充足準備,也會提前設想各種情勢走向與應對方案。對於第六型人來說,職場上最大的恐懼是毫無準備,或是在毫無防備下發生不可預期的危機,也因為他們容易在內心對現況抱持懷疑態度,導致容易產生不安感與負面想法。

他們常常想像出人和事所潛在問題和最壞的結果、對他人常存懷疑之心。在職場上也希望能夠與團隊一同規劃嚴謹的方案與執行計畫,不太能接受靈機一動或天馬行空的想法。同時,他們信服架構和制度、偏好遵循傳統做法,在權責上期望能調理分明。

第六型人的上司作風保守,不喜歡高調張揚、阿諛奉承的下屬同事,也請避免表現得太大野心和切勿挑戰權威。這類型的同事努力、謹慎、遵守承諾也負責任,是能夠依賴的合作對象。

這類型人格的知名代表人物有:英國文豪馬克・吐溫、女星珍妮佛・安妮斯頓、性感女神瑪麗蓮・夢露、奧斯卡影帝湯姆・漢克等。