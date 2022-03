從常見的英文email動詞與連接詞，迅速掌握正式與非正式用語的使用時機

英文書信除了是職場的必備技能外,也是許多人難逃的職場夢魘,正在閱讀本文的你是否遇過以下幾種狀況呢?面對老闆或客戶,擔心自己的英文email寫得不夠正式?面對同事,擔心email用語太過正式而無法拉近距離?

英文的正式(formal)用語使用時機,通常用於較嚴肅的場合中,或是對象與我們不熟識或是有階級之分時;非正式(informal)用語,則適用於較輕鬆的場合,或者與我們關係熟識的對象。

許多人誤以為正式用語只適合用在書寫,非正式用語則適合口語應用,其實不然,針對使用的場合與交談對象,上述兩種用語在口語與書寫方面都須多加留意。

不過什麼場合比較適用於正式用語,哪些場合又較適用非正式用語呢? 本篇文章將從英文email常見的動詞、語意連接詞、和英文書信主題三個面向,讓你迅速掌握正式與非正式用語的使用時機。

常見的英文email動詞

在英文裡,動詞的變化可以表示「動作」與「時間」,掌握正確的動詞用法,可以幫助我們在英文書信的表達上更精確。看似同義的動詞,其實影響了整個句子的語氣、正式程度。

以下將提供四組正式與非正式的動詞,帶你了解英文正式與非正式用語的差異。正式用語常使用一個動詞精準描述,而非正式用語則可見日常對話中的片語。

1. 通知 Inform/Tell

例句:來信是要通知您最新進度。

正式:I'm writing to inform you of the new updates. 非正式:Just a quick note to tell you about the new updates.

2. 代表 Represent/Speak for

例句:我將代表我的部門提出這項銷售案。

正式:I will represent my department to propose the sales project. 非正式:I will speak for my department to propose the sales project.

3. 建立 Establish/Set up

例句:執行長認為建立會議的出席規範很重要。

正式:The CEO considers it is important to establish the regulation on meeting attendance. 非正式:The CEO thinks it's important to set up the regulation on meeting attendance.

4. 要求 Require/Ask for

例句:請您提供更多關於貴公司新產品的資訊。

正式:I would like to require more information about your new product 非正式:I'm writing to ask you for more information about your new product.

二、常見的英文email語意連接詞

有些英文單字的中文解釋看似相同,不過透過字彙的長度、使用情境的差別可以幫助我們判別每個單字的適用場合。以下將列舉四組英文email常用的語意連接詞,帶你感受正式用語與非正式用語的語氣差異。

1. 因此 Therefore/So

例句:因此,我認為我們需要修改會議議程。

正式用語:Therefore, I consider it necessary for us to revise our meeting agenda. 非正式用語:So, I think we need to revise our meeting agenda.

另外,意指「認為」的動詞consider比think更為正式;而用以表達「必要性」的說法,以形容詞necessary(需要的、必要的)帶出動詞的用法,也比need to do something更為正式。

2. 無論如何 Nevertheless/Anyways

例句:無論如何,請你在週三前寄信向我確認你是否會參加會議。

正式用語:Nevertheless, please send me anemailby Wednesday to confirm whether you will attend the meeting. 非正式用語:Anyways, send me anemailby Wednesday to confirm whether you will attend the meeting.

3. 而且、此外 In addition/Also

例句:此外,老闆也很重視準時。

正式:In addition, our boss values punctuality. 非正式:Also, our boss values puntuality.

4. 然而 However/But

例句:你的點子很棒,但經理並不是很滿意你的表現。

正式:Your idea is good; however, the manager is not quite satisfied with your performance. 非正式:Your idea is good, but the manager is not quite satisfied with your performance.

除了英文書信用語以外,句子的長度、語調,都會影響書信的正式程度。其實,英文email的用詞不一定越正式越好;相較非正式用語,正式用語反而可能使句子變長,重要訊息容易被繁複的字詞所掩埋,增加收件人的閱讀時間。因此,在決定應使用正式還是非正式用語時,我們也應考量精簡性與收件人身份!

結語

根據不同對象與場合,英文書信用語的正式程度也會有所不同。面對客戶、上司或陌生的合作夥伴,正式的英文書信用語,能夠在完整傳達訊息的同時,展現我們的專業度。

對於需要維繫社交關係的同事,適當地使用非正式用語,不僅能更有效率地傳達訊息,也能拉近彼此的距離。只要掌握好英文email的使用情境與對象,且善用正式與非正式用語,就能讓你日後撰寫英文email更加如魚得水!

