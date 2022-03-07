從常見的英文email動詞與連接詞，迅速掌握正式與非正式用語的使用時機

英文書信除了是職場的必備技能外，也是許多人難逃的職場夢魘，正在閱讀本文的你是否遇過以下幾種狀況呢？面對老闆或客戶，擔心自己的英文email寫得不夠正式？面對同事，擔心email用語太過正式而無法拉近距離？

英文的正式（formal）用語使用時機，通常用於較嚴肅的場合中，或是對象與我們不熟識或是有階級之分時；非正式（informal）用語，則適用於較輕鬆的場合，或者與我們關係熟識的對象。

許多人誤以為正式用語只適合用在書寫，非正式用語則適合口語應用，其實不然，針對使用的場合與交談對象，上述兩種用語在口語與書寫方面都須多加留意。

不過什麼場合比較適用於正式用語，哪些場合又較適用非正式用語呢? 本篇文章將從英文email常見的動詞、語意連接詞、和英文書信主題三個面向，讓你迅速掌握正式與非正式用語的使用時機。

常見的英文email動詞

在英文裡，動詞的變化可以表示「動作」與「時間」，掌握正確的動詞用法，可以幫助我們在英文書信的表達上更精確。看似同義的動詞，其實影響了整個句子的語氣、正式程度。

以下將提供四組正式與非正式的動詞，帶你了解英文正式與非正式用語的差異。正式用語常使用一個動詞精準描述，而非正式用語則可見日常對話中的片語。

1. 通知 Inform／Tell

例句：來信是要通知您最新進度。

正式：I'm writing to inform you of the new updates. 非正式：Just a quick note to tell you about the new updates.

2. 代表 Represent／Speak for

例句：我將代表我的部門提出這項銷售案。

正式：I will represent my department to propose the sales project. 非正式：I will speak for my department to propose the sales project.

3. 建立 Establish／Set up

例句：執行長認為建立會議的出席規範很重要。

正式：The CEO considers it is important to establish the regulation on meeting attendance. 非正式：The CEO thinks it's important to set up the regulation on meeting attendance.

4. 要求 Require／Ask for

例句：請您提供更多關於貴公司新產品的資訊。

正式：I would like to require more information about your new product 非正式：I'm writing to ask you for more information about your new product.

二、常見的英文email語意連接詞

有些英文單字的中文解釋看似相同，不過透過字彙的長度、使用情境的差別可以幫助我們判別每個單字的適用場合。以下將列舉四組英文email常用的語意連接詞，帶你感受正式用語與非正式用語的語氣差異。

1. 因此 Therefore／So

例句：因此，我認為我們需要修改會議議程。

正式用語：Therefore, I consider it necessary for us to revise our meeting agenda. 非正式用語：So, I think we need to revise our meeting agenda.

另外，意指「認為」的動詞consider比think更為正式；而用以表達「必要性」的說法，以形容詞necessary（需要的、必要的）帶出動詞的用法，也比need to do something更為正式。

2. 無論如何 Nevertheless／Anyways

例句：無論如何，請你在週三前寄信向我確認你是否會參加會議。

正式用語：Nevertheless, please send me anemailby Wednesday to confirm whether you will attend the meeting. 非正式用語：Anyways, send me anemailby Wednesday to confirm whether you will attend the meeting.

3. 而且、此外 In addition／Also

例句：此外，老闆也很重視準時。

正式：In addition, our boss values punctuality. 非正式：Also, our boss values puntuality.

4. 然而 However／But

例句：你的點子很棒，但經理並不是很滿意你的表現。

正式：Your idea is good; however, the manager is not quite satisfied with your performance. 非正式：Your idea is good, but the manager is not quite satisfied with your performance.

除了英文書信用語以外，句子的長度、語調，都會影響書信的正式程度。其實，英文email的用詞不一定越正式越好；相較非正式用語，正式用語反而可能使句子變長，重要訊息容易被繁複的字詞所掩埋，增加收件人的閱讀時間。因此，在決定應使用正式還是非正式用語時，我們也應考量精簡性與收件人身份！

結語

根據不同對象與場合，英文書信用語的正式程度也會有所不同。面對客戶、上司或陌生的合作夥伴，正式的英文書信用語，能夠在完整傳達訊息的同時，展現我們的專業度。

對於需要維繫社交關係的同事，適當地使用非正式用語，不僅能更有效率地傳達訊息，也能拉近彼此的距離。只要掌握好英文email的使用情境與對象，且善用正式與非正式用語，就能讓你日後撰寫英文email更加如魚得水！

本文經CLN 商用英文專欄授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航