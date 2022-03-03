2022/03/03,
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一次學會Tab的四種用法：原來「Run a tab」和跑步一點關係也沒有

一次學會Tab的四種用法：原來「Run a tab」和跑步一點關係也沒有
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我們想讓你知道的是

Tab是指小紙片的意思，所以記帳、買單、密切注意等等的辭意，就是從一張小小的紙片衍伸出來的哦。

Steve和外籍客戶吃飯，今年幾個案子都做得很成功，客戶很開心。吃完飯，客戶說：Let me pick up the tab.

Steve以為客戶要去拿什麼，就看到客戶拿起帳單，招呼服務員來結帳。

原來Pick up the tab是指「買單、付帳」。

Let me pick up the tab.

（Ｘ）讓我去拿標籤。

（Ｏ）我來買單。

Tab這個字大家應該不陌生。電腦鍵盤上就有一個按鍵叫tab，它的原意是小紙片、標籤，我們在歸檔文件時，會做一些小標籤貼在檔案夾上，方便找得到，那個標籤就叫tab。

Make a file folder for these documents and write "finance" on the tab.

把這些文件歸檔，在標籤上寫明「財務」字樣。

Tab也可以引為「帳單」，pick up the tab字面意思是把帳單拿走，意思就是「去付帳」。

來看一例：

The company picked up the tab for our trip.

公司為我們支付了旅行開支。

Pick up the tab除了指具體的帳單，也可以指抽象的「承擔責任」：

Who’s gonna pick up the tab for this mess?

搞到這樣一團亂，這損失該由誰來承擔？

Put it on my tab.

（Ｘ）放在我的標籤上。

（Ｏ）記在我帳上。

Tab是「小紙片」的意思，以前小店的生意都是做老主顧，時有賒帳情況，店老闆就在小紙片上留記錄，也就是put⋯⋯on one's tab。意思是，先把帳記在帳單上，之後一起算清。

我們出差住飯店，在飯店裡消費，不想要每一次消費都結一次帳，就會告訴服務人員，ut it on my tab，飯店就會等你check out時一併結清。

May I run a tab?

（Ｘ）我可以跑一個標籤？

（Ｏ）我可以等等再一起付嗎？

在酒吧裡我們還常常聽到Run a tab。這裡的run和「跑步」沒關係，它的意思比較接近「開啟」，相當於start a tab或open a tab。意思就是「先開一個帳單，之後再一起結算」。因為我們去酒吧多半會點好幾杯酒，每點一次就結一次帳太麻煩，經常會問：May I run a tab?

等到要結帳時，就可以說：

I’d like to close my tab, please.

請幫我結帳

Keep tabs on……

（Ｘ）貼標籤

（Ｘ）記帳

（Ｏ）密切注意⋯⋯動態

熟悉了tab當作帳單的用法，再來看一個也容易搞錯的片語keep tabs on，也可以用單數的tab；keep a tab on，這跟付錢無關，是指密切注意某件事情的動態：

A high-level state committee has been formed to keep tabs on Covid-19 researches and related data.

為了密切掌握Covid-19的研究和相關資料，國家成立了一個高層級的委員會。

The FBI kept close tabs on the artist, at times opening his mail and recording his conversations. FBI

緊盯這位藝術家，時不時會打開他的郵件並記錄他的談話。

本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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