一次學會Tab的四種用法：原來「Run a tab」和跑步一點關係也沒有

Steve和外籍客戶吃飯,今年幾個案子都做得很成功,客戶很開心。吃完飯,客戶說:Let me pick up the tab.

Steve以為客戶要去拿什麼,就看到客戶拿起帳單,招呼服務員來結帳。

原來Pick up the tab是指「買單、付帳」。

Let me pick up the tab.

(X)讓我去拿標籤。

(O)我來買單。

Tab這個字大家應該不陌生。電腦鍵盤上就有一個按鍵叫tab,它的原意是小紙片、標籤,我們在歸檔文件時,會做一些小標籤貼在檔案夾上,方便找得到,那個標籤就叫tab。

Make a file folder for these documents and write "finance" on the tab. 把這些文件歸檔,在標籤上寫明「財務」字樣。

Tab也可以引為「帳單」,pick up the tab字面意思是把帳單拿走,意思就是「去付帳」。

來看一例:

The company picked up the tab for our trip. 公司為我們支付了旅行開支。

Pick up the tab除了指具體的帳單,也可以指抽象的「承擔責任」:

Who’s gonna pick up the tab for this mess? 搞到這樣一團亂,這損失該由誰來承擔?

Put it on my tab.

(X)放在我的標籤上。

(O)記在我帳上。

Tab是「小紙片」的意思,以前小店的生意都是做老主顧,時有賒帳情況,店老闆就在小紙片上留記錄,也就是put⋯⋯on one's tab。意思是,先把帳記在帳單上,之後一起算清。

我們出差住飯店,在飯店裡消費,不想要每一次消費都結一次帳,就會告訴服務人員,ut it on my tab,飯店就會等你check out時一併結清。

May I run a tab?

(X)我可以跑一個標籤?

(O)我可以等等再一起付嗎?

在酒吧裡我們還常常聽到Run a tab。這裡的run和「跑步」沒關係,它的意思比較接近「開啟」,相當於start a tab或open a tab。意思就是「先開一個帳單,之後再一起結算」。因為我們去酒吧多半會點好幾杯酒,每點一次就結一次帳太麻煩,經常會問:May I run a tab?

等到要結帳時,就可以說:

I’d like to close my tab, please. 請幫我結帳

Keep tabs on……

(X)貼標籤

(X)記帳

(O)密切注意⋯⋯動態

熟悉了tab當作帳單的用法,再來看一個也容易搞錯的片語keep tabs on,也可以用單數的tab;keep a tab on,這跟付錢無關,是指密切注意某件事情的動態:

A high-level state committee has been formed to keep tabs on Covid-19 researches and related data. 為了密切掌握Covid-19的研究和相關資料,國家成立了一個高層級的委員會。

The FBI kept close tabs on the artist, at times opening his mail and recording his conversations. FBI 緊盯這位藝術家,時不時會打開他的郵件並記錄他的談話。

本文經世界公民文化中心授權刊登,未經同意請勿轉載

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:溫偉軒

核稿編輯:翁世航