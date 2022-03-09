最怕你加油時用手機...這樣做會引起爆炸？並不會｜又！賈芯文S1EP14

文：Uien

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網路上不時流傳「在加油站使用手機會引起爆炸」的訊息，並在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，曾收到類似訊息回報：

Photo Credit: Cofacts真的假的 本編輯資料取自「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群，採 CC BY-SA 4.0 授權提供。若欲補充資訊請訪問 Cofacts LINE bot https://line.me/ti/p/@cofactsPhoto Credit: Cofacts真的假的

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澄清要點

邊用手機邊加油並不會發生爆炸

有些謠傳的影片為國外案例，不是在台灣發生。台灣人相當遵守規定，原則上加油站是禁止撥接手機，但若只是打一通電話還不至於爆炸。不過，就「使用手機」此觀點而言，在加油站滑一下手機、用網路、玩遊戲、看股市、開行動支付掃碼等，是傳送接受網路的訊息；但打電話時磁波較強，加油站為降低風險考量，還是建議民眾若非必要，不要使用手機。

目前台灣並沒有真正的爆炸事件發生，除非是加油機本身設備未定期做檢查，漏油、一直緊急快速抽油槍，才可能有火花造成燃燒而瞬間爆炸。因為迅速把油槍抽出，油槍裡面還有油，跟油桶中的鐵片碰觸，迅速抽出後會有些微的火花，此時才會造成燃燒。純粹使用手機的話，台灣的安全機制仍控管得宜，難有爆炸情形。

國外流傳的影片案例是什麼原理導致？

與手機本身無關，可能與靜電有關，像是卸油時沒有接地線，有可能插進去產生靜電，就有機會閃燃也會引發爆炸。在台灣，「接地線」是機器裡有一條綠色的線會直接接觸到地板，若有靜電，直接透過地板，會將能量散出去。而像是自助加油，旁邊有一個圓圓的球，也是要避免我們的手產生靜電，因此使用之前要先摸一下那顆球，消除我們手部的靜電，再開始操作。

單純在加油站拿手機用網路、玩遊戲、打電話等，都不會引發爆炸，因為使用網路、通訊聯繫，是以電磁波傳導，但會引起爆炸的原因並非電磁波。再加上台灣的天氣較為潮濕，而西方國家歐美較為乾冷，因此易產生靜電。台灣潮濕的氣候就能避免這些靜電的產生，因此不易發生加油時靜電引發爆炸的狀況。

加油時仍不要撥接電話為宜，非必要避免使用手機

有些流傳之新聞影片中，會看到男子一邊講手機一邊加油，而使後方的駕駛感到不安以為會爆炸，造成民眾觀感不佳、有疑慮。其實現在很多時候都是透過手機交易、支付，中油也有app，因此手機可以使用。

但加油站業者表示，手機產生的靜電，仍有可能導致加油站爆炸，因此，針對安全規範、風險考量，在油氣濃度高的區域內、主要卸油區的區塊還是禁止使用手機，以防災害。一般而言也請民眾非必要避免在加油站使用手機。若客人要接聽電話，還是請客人遠一點操作，也避免造成觀感不佳、安規上的疑慮。而加油站的器材並不會產生靜電，民眾不需恐慌。

專家諮詢：內政部消防署何遠榮技士、中油

影片參考資料：

責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範