全台大停電各地區皆有災情傳出，經濟部長：主因是興達電廠設備故障

全台今（3）日於上午9點左右無預警傳出停電消息，影響範圍包含雙北市、台中、台南、高雄等地。

台電表示，因南部電力系統電網故障，導致南部區域停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。

目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。

另外，原能會表示因外電因素，導致核三廠2部機組停機，目前2部機組均依程序安全停機，無核安顧慮。

經濟部長王美花也在記者會上向大眾致歉，並指出此次全台大停電的主因是饋線開關場事故。她表示恢復啟動電源需要一些時間，燃氣約需一小時，燃煤需三小時，核能則須原能會確保同意才行，但各電廠的供電都會陸續補上。

科技重鎮新竹科學園區並未受到波及。竹科管理局副局長陳淑珠表示，目前園區供電正常，其餘竹南園區等竹科管理局管轄的園區也都未受到影響。

台鐵總計有3部營運列車受到影響，目前全線已恢復供電，營運正常。但新營站與枋寮站間電車線都無電，電力列車無法行駛，確實的影響仍在統計中。

截至目前為止，全台目前已有多地傳出災情，以下整理幾個較嚴重的地區

雙北地區

台北市政府表示約48萬9,436戶停電，經緊急搶修，已於上午11時28分全數復電。電梯受困案共計47件，已陸續脫困。消防局指出另有火警1件，已撲滅火勢，未有人員受傷，還有協助啟動發電機11件。

新北市目前共計出現168件災情，包括中永和、三重、板橋等區，包含電梯受困65件，目前47件已協助脫困。核一、二電廠目前未傳出災情，大眾運輸部分，交通號誌32%受損，共736處，警察目前於重要路口進行交通疏導。

台南市

台南市長黃偉哲於臉書表示全市目前停電戶數共30萬戶左右。根據交通局統計，全市3800處交通號誌約有1600處受影響斷電，斷線率42%，交通局立即轉知市警局及交通大隊協助派員疏導指揮。

此次停電也造成自來水公司無法供水，原台南市中心全區，以及佳里、新營、歸仁等區將停水至13:30。

南科台南園區未停電，但部分廠商因壓降受影響，目前供電及供水正常，生產暫無影響。

高雄市

高雄市應變中心目前已接獲62起電梯事故，目前已有59件狀況解除，並無傳出人員傷亡，重要路口號誌已請交大派員警指揮。

捷運部分，地下站的列車進站後皆有進行疏散，捷運和輕軌都依規定啟動公車接駁，安排旅客疏散、接駁。

高市衛生局表示，各急救責任醫院緊急發電系統啟動，除電腦斷層、核磁共振等高耗電設施暫停操作外，其他急重症照護均正常運作。全市所屬各級學校目前也無災情通報，今日各校午餐供應無虞。

澎湖縣

澎湖也受波及，本島有4條饋線停電，8887戶受到影響，台電尖山電廠緊急啟動備援，在半個小時恢復，目前未有災情傳出。

其他地區如新竹停電共影響10萬3379戶，已在上午10時43分全面復電。

屏東縣全縣也停電，共計11件電梯受困案；位於恆春的核三廠因為外電線路問題，2部機組跳機，無輻射外釋，沒有安全疑慮。

總統府發言人張惇涵也在稍早表示，總統蔡英文已指示行政院及相關部會儘速釐清完整事故原因，於最短時間向各界報告，並儘速恢復供電。對於停電事故造成民眾不便，總統府表達歉意。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航