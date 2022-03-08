殖民統治下的苦悶心靈：日據時期台灣小說的差別待遇與皇民化病象

文：仰望自己的天星

一、本島人内地人涇渭分明

1895年，清、日簽訂馬關條約，台灣、澎湖割讓日本，開始日本長達半世紀的對台殖民統治。日本帝國為了獲得更多的雞蛋，於是拼命地養肥這隻雞，致力建設台灣，也可以說，殖民政府汲汲開發台灣，邁向現代化，並非為了台灣居民的幸福。事實上，在日據時代，台灣本身的利益以及台灣人民的意志，並不被允許發展，而且政策上更是一直被刻意排除在外。

由於日本人的優越感，加以在政策上，諸如經濟、教育、政治......等各方面的明顯不公，台灣人民內心充塞著被壓抑的苦悶，像台灣人成立公司，必須有日本人參與股份，並且控制經營權，普通人最多只被允許做小商人，不准從事生產事業。即使到了1919年，日本殖民政府為安撫日益高漲的民族自決情緒，宣布台灣教育令，取消日本人與台人分校就讀，表面上給予台灣人平等就讀的機會，實際上台灣人讀書的機會仍被嚴格限制；此外，日本為避免開啟殖民地人民思想，甚至禁止台灣子弟學習政治學、法律學、哲學等人文、社會科學。

當時台灣人（本島人）與自視較高的日本人（內地人）可謂「涇渭分明」，1914年，民權運動領袖林獻堂與日人坂垣退助組織「同化會」，要求台灣人和日本人對日本盡同樣的忠誠與義務，也應享有同等的待遇，但因總督府認為「台灣民心現尚反叛不定而輕言同化，寧非痴人說夢」，於是成立不過34天就遭取締。至於以「文化協會」的形式爭取政治社會改革的反殖民統治運動，更是難逃被軍部打壓的命運，沒能維持很久。

一直到1937年，中國抗日戰爭開始，1939年歐戰爆發，第二次世界大戰全面展開，日本乃改變對台政策，「皇民化」、「工業化」、「南進基地化」成了戰時日本殖民台灣的三大政策。總督府擔心台灣人民立場，著手進行急速高壓的「皇民化運動」，強迫台灣人做日本國民，厲行禁用漢文、禁說台語、禁唱台灣民謠、要求台灣人改為日名、廢祖先牌位......等一連串強烈措施，實際上，日據時期最年輕作家葉石濤指出，生活在此時，自覺「好比雙重人格的人」，在公開場合裡，言行是日本人，回家就把有關日本的一切關在門外，過著說台灣話、聽中國傳統故事、全然閩南風格的生活。當時台灣人內心的苦悶，由此可見一斑。

二、種族歧視與差别待遇

面對日本殖民體制的種族歧視和差別待遇，日據時期台灣作家自是加以譴責，期能喚醒台灣同胞的自覺，爭取被統治者的基本權益。

賴和〈阿四〉，有一幕在火車上，日本人問初由醫學校畢業的阿四，學校裡可有日本人?阿四說，先生是內地人，學生多是本島人。日本乘客曉得他的意思是說，大家同是日本人，於是強調，伊所說的日本人就是指內地人，可是台灣人也可以說是日本人，不過還是說日本臣民較切當。此分明暗笑阿四不知有所謂的「種族分別」。這在阿四無機的心上，無情地劃下一道傷痛的刀痕。

楊逵〈模範村〉的栗本巡查認為，鄉下的老百姓像牛一樣，要拉著鼻子才肯動，稍微放鬆一下，就會偷懶。龍瑛宗〈植有木瓜樹的小鎮〉，在中等學校畢業的所謂新知識階級陳有三眼中，台灣人乃是吝嗇、無教養、低俗而骯髒的族類，像是不知長進而蔓延於陰暗生活面的醜草。王昶雄〈奔流〉的大東中學日籍教務主任眼中，本島學生全都是膽小如鼠的小伙子，每天像三頓飯一樣地被罵成怯懦蟲。如此這般的歧視、看輕台灣人，怎不憤慨！

殖民的不平等待遇，更是令人不滿。賴和〈阿四〉中，阿四到醫院受命才發現，他的俸給不及同時拜命的日本人一半，而且本島人員未分配宿舍，須自己去租房子，甚至宿舍津貼本為十五圓，因是台灣人，硬被打了六折，只剩九圓，阿四的自尊心受到打擊，覺得醫院簡直不承認台灣人醫生是合格的醫生。若繼續待下去，當然也不會有升遷的機會。

楊逵〈模範村〉的陳文治，考上文官考試，老活動不上個差事，友人劉見賢心生感慨：「生不逢時嘛，寶玉變了石頭......唉，這也是我們台灣人的命運啊！」龍瑛宗〈勁風與野草〉的杜南遠在銀行上班，已有五年經驗，負責台灣人存戶存款工作，戶多而存款少，但新進日人行員則負責內地人存戶，戶少存款餘額大，待遇較佳工作又較輕鬆，讓他心裡很不是滋味。

稍晚吳濁流的〈功狗〉對於種族差別待遇，描述得更為深入。全心全力投入教育的洪宏東，一直是代用教員，他戮力以赴，獲頒許多獎章、獎狀，當他罹患肺病連續請假三個月，卻突然收到免職命令。若是正式訓導人員就有退職金可領，當代用教員則無此恩典，即使他半生比其他教員努力數倍，也只落得這樣的結果。而一樣是教員，日本人俸給高又有津貼，平時可供儲蓄以防不測，日本同事的太太們，穿得好、吃得好，足登日本木屐，閒散過日子，洪妻卻必須織帽子來貼補家用，過著艱苦的生活。相較之下，難怪洪宏東氣憤不平和悲傷難抑了。

三、從批判到反抗意識的傾斜

正因殖民政府的一再壓抑，台灣人為了尋求與日本人平等的待遇，在日本政府改變對台政策，積極推展「皇民化運動」之後，不可避免地許多台灣人群起響應，甚至以做一個徹頭徹尾的日本人而自豪，這是人民遭異族統治的悲哀。日據時期台灣作家一方面在作品中反映了此一現象，同時也不客氣地予以批判。