聯合國大會壓倒性通過「譴責俄羅斯入侵」決議案：白羅斯、北韓等5國反對，中國、印度等35國棄權

俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動昨（2）日進入第7天，根據聯合國難民署（UNHCR）網站統計數據，總計83萬5928名烏克蘭人已逃亡出境。

聯合國大會則以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍。歷經近3天發言，141國支持譴責俄羅斯侵略烏克蘭，俄羅斯、白羅斯、北韓等5國投下反對票，中國、印度、伊朗等35國選擇棄權。

俄羅斯入侵第7天，超過83萬烏克蘭人出逃

（中央社）聯合國3月2日的數據顯示，俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動昨日進入第7天，戰事加劇已導致近83萬6000烏克蘭人出逃。

根據聯合國難民署網站統計數據，總計83萬5928名烏克蘭人已逃亡出境。

這個數字和難民署高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）1日下午宣布的67萬7000人相比，大幅攀升。根據1日的數據，其中一半以上西逃到波蘭。

聯合國難民署的數據顯示，45萬4000人逃到波蘭，11萬6000人到匈牙利，6萬7000人抵斯洛伐克，6萬5000人前往摩爾多瓦共和國、4萬3000人到俄羅斯、3萬8000人抵羅馬尼亞，350人出奔白羅斯。同時，還有5萬2000人前往其他歐洲國家。

聯合國難民署指出，另有9萬6000人在2月18日到23日之間，從烏克蘭東部分離地區頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）穿越邊界入境俄羅斯。

聯合國難民署預估，鄰近國家最終可能會湧現400萬以上烏克蘭難民需要保護與協助。

聯合國大會壓倒性通過「譴責俄羅斯入侵」決議案，有5國投下反對票

（中央社）聯合國大會（簡稱聯大）昨日以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍。這項決議沒有法律約束力，曾宣稱中俄合作「沒有禁區」的中國在表決中棄權。

在美國主導下，聯合國安全理事會上週要求193個會員國，就烏克蘭局勢召開緊急特別會議，為40年來首見。歷經近3天發言，141國支持譴責俄羅斯侵略烏克蘭，俄國、白羅斯、北韓、厄利垂亞、敘利亞5國投下反對票，中國、印度、伊朗等35國選擇棄權。

Photo Credit: IF Lin/TNL

表決結果顯示在聯合國總部大會堂螢幕時，在場代表紛紛起立鼓掌。

In historic "Uniting for Peace" session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2 — United Nations (@UN) March 2, 2022

俄羅斯上週大舉入侵烏克蘭後遭頑強抵抗，未能迅速拿下烏克蘭首都基輔等重要據點，如今加強攻勢，烏克蘭難民危機加劇。聯大「譴責」（deplore）俄羅斯侵略烏克蘭、要求立即全面無條件撤軍的決議沒有法律約束力，僅在國際社會具有政治影響力，能否改變莫斯科算計仍待觀察。

議案表決前，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）在大會堂內獲響亮掌聲肯定。表決結束後，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）讚揚聯大決議傳達的訊息。

古特瑞斯說：「大會訊息嘹亮明確：立即停止烏克蘭境內戰鬥，讓槍安靜下來，打開對話與外交大門。烏克蘭領土完整與主權必須依聯合國憲章獲得尊重。」

俄烏戰爭一週前爆發，美國隨即在聯合國安理會起草決議案，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。11國投下贊成票，但具聯合國安理會常任理事國地位的俄羅斯行使否決權，中國、印度、阿拉伯聯合大公國則棄權。

美國隨後聯手眾多西方國家，推動聯大本週召開第11次緊急特別會議。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）敦促其他聯合國成員國要求俄羅斯為侵略烏克蘭負責時說，影像顯示俄軍將集束炸彈等日內瓦公約禁止的武器運進烏克蘭。這些武器格外致命，不該出現在戰場上。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）否認莫斯科鎖定攻擊烏克蘭平民，並警告聯大通過譴責俄羅斯的決議，可能導致緊張情勢進一步升溫。

中國常駐聯合國代表張軍解釋中方棄權決定時說，決議草案沒有經全體會員國充分磋商，沒有全面考慮當前危機背後的歷史經緯和複雜矛盾，也沒有強調推動政治解決、加強外交努力的緊迫性，不符合中方一貫堅持的立場。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航