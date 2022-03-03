中油三接外推環差通過：力拚2025年完工運轉，承諾每年8次生態現場調查

（中央社）環保署昨（2）日召開環評大會，審查中油三接外推環差案。環評委員要求殼狀珊瑚藻、漂沙現場調查監測頻率，並介定柴山多杯孔珊瑚監測範圍後，本案修正後通過。

行政院環境保護署昨天召開環境影響評估審查委員會第414次會議，審查「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」。



開發單位中油公司表示，在「藻礁保護最大化、供電影響最小化」兩大前提下，提出「三接外推方案」，工業港再外推455公尺，離岸1.2公里，完全避開潮間帶藻礁；航道及迴船池不浚挖，取消原21公頃外海填區，不破壞海床下礁石；自工業港內取海水做為LNG氣化水源，氣化後冷排水再排入工業港內。

環團呼籲政府信守公投承諾

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政會前舉辦記者會時提到，此次為珍愛藻礁第144次記者會，也是聯盟階段性記者會的最後一場，未來仍會持續監督三接外推方案，並關心海洋生態；再次呼籲政府信守三接「不浚挖、不造地、不破壞生態」的公投承諾。



近日俄羅斯與烏克蘭戰爭，蠻野心足生態協會表示，台灣去年由俄羅斯供氣量占全部的9.7%，很可能影響能源供應及價格，呼籲政府全面檢討天然氣政策；並以德國為例，原本55%天然氣是由俄羅斯進口，但也調整擬提前在2035年前達到100%綠電的目標。

中油表示，會履行環評書件不浚挖等承諾；台灣目前天然氣來源朝多源規畫，進口國家有6、7個，在澳洲、中東較多，但不會有集中的情形。中油總經理李順欽強調環評中的承諾事項都會如期、如質，盡力去做。



環委最後強調殼狀珊瑚藻、漂沙現場調查還是要維持冬、春季每月一次，夏、秋季每季一次，無人機監測可以做為輔助；另外介定柴山多杯孔珊瑚監測範圍以本次環評調查範圍周界往外延伸5公尺等，本案建議補充修正後、通過大會審查。



「桃園縣觀塘工業區工業專用港環境影響說明書」在2000年4月27日經環保署公告通過；為因應藻礁爭議，中油在2021年遞送本變更案進環保署審查，分別在同年10月12日、2022年1月12日、2月9日召開專案小組初審會議，今天於環評大會審查通過。

經濟部曾文生：對供電穩定有幫助

經濟部次長曾文生表示，台灣的能源政策目標是極大化再生能源，天然氣扮演橋接角色，未來若北中南都有接收站，能讓天然氣、供電穩定提高。

曾文生在會中提到，本案對台灣能源轉型、減碳減排有很大的助益；未來若北中南都有接收站能讓天然氣穩定提高；三次小組審查所提的意見，中油會盡量納入、執行；中油也承諾會做環境教育，經濟部做為目的事業主管關會要求具體落實。

曾文生指出，現在全世界都在調整能源路徑，台灣的能源政策的目標是極大化再生能源；天然氣是現在的主力，但陸域及離岸風電、太陽能，地熱、海洋能都在研發，未來會陸續出現，再生能源會發展愈來愈快。

曾文生認為，國內科技產業已率先使用綠電，也影響其他產業，帶動整個能源結構的轉變，相信未來台灣的能源依存度會愈來愈下降。

經環評委員閉門會議討論後，本案建議補充修正後通過。曾文生會後接受媒體訪問時表示，台灣在追求2050淨零的路徑上，天然氣扮演橋接的角色；其實除了南電北送外，天然氣也是由南往北，三接是北部第一個天然氣接收站，能讓未來台灣供電更穩定。

媒體提問，未來還有四接、五接，也都有不同的環保問題，經濟部是否會加緊腳步溝通。曾文生指出，在追求淨零碳排的同時，是在進行大規模能源轉型的工作，不只是天然氣，或是再生機組、離岸風電，都會送進環評審查。

曾文生說，現在要建立國人對於能源轉型的框架，也與環保署溝通、了解，進到各開發案現場確認該注意的事項，這樣開發商也才能有清楚的掌握；因為發展潔淨能源，就是為了讓環境更好，希望在過程中，能有更多友善環境的作為。

中油：拚2025完工，會繼續推動保育工作

三接外推環差案今天過關，中油表示，達成穩定供氣供電的同時，中油將持續投入資源進行研究調查、管理維護大潭海岸及海域，更規劃成立生態保育信託基金，善盡開發者的生態責任。

關於第三天然氣接收站興建時程，中油設定2025年完工。李順欽表示，感謝環評委員對於三接外推案提出許多建言，中油建設三接的同時會保護大潭海岸及海域，打造三接工業港成為護藻礁、減空污、穩供電三贏的綠色港灣。

中油透過新聞稿說明，三接工程已施工3年，中油同步持續進行生物監測，結果顯示柴山多杯孔珊瑚、小燕鷗、殼狀珊瑚藻等生物皆呈現穩定發展，代表三接外推能夠兼顧開發與保育的平衡。

中油強調，這樣的成果是建立在跨領域學者專家實證研究的科學基礎之上，未來也會再納入環評審查期間委員提出的寶貴建議，以科學的方式繼續精進推動保育工作。

為深化生態保育，中油表示，未來將結合在地的機關團體，建立對大潭海岸最適切的共管機制，持續投入資源進行研究調查、管理維護大潭海岸及海域，善盡開發者的生態責任；更將拋磚引玉，規劃成立生態保育信託基金，鼓勵生態研究及深化生態保育教育。

中油重申，三接是能源轉型重要的基礎設施，也是讓台灣能夠短期大幅減碳減空污的重要工具；三接完工後，北中南將各有1座天然氣接收站，不但能兼顧供氣的區域平衡，就近提供天然氣給鄰近的燃氣電廠，彼此還可相互備援，是穩定供氣、供電的關鍵。