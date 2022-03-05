拜登國情咨文說給自己人「取暖」，共和黨磨刀霍霍備戰期中選舉

拜登國情咨文挺烏禁俄，拜登警告中國：千萬別與美國人對賭

美國時間3月1日晚上，美國總統拜登（Joe Biden）發表任內首次「國情咨文」（State of the Union）演講。當晚除參、眾議員外，在場還有拜登的副手、內閣官員以及最高法院大法官們。

目前美國國內、外都面臨著重大議題考驗，對外近期除了有「俄烏戰爭」 外，中國這「全方位競爭對手」也虎視眈眈；對內，拜登也面臨關鍵法案卡關、通貨膨漲和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等問題。

拜登這次演講開頭批評普亭（Vladimir Putin）誤判烏克蘭的局勢，且誇獎烏克蘭人民保衛家園的舉動和決心。拜登強調：「正如澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前在歐洲議會演講時所說：『光明會戰勝黑暗』。」

拜登還說：「縱觀歷史，我們已記取教訓，當獨裁者不需為侵略付出代價時，他們會造成更多混亂，他們會繼續推進。」他接著說明美國將如何讓普亭付出代價，並團結盟友支持烏克蘭、捍衛北約（NATO）成員國的「每一寸領土」。

不過，拜登在演講中也再度強調，美軍不會「介入」俄烏這場戰爭。

除此之外，拜登也宣布將跟隨盟友對俄國航空器關閉領空。另外，拜登還提到，美國已從戰略儲油中釋出3,000萬桶石油，加上全球其他30國合作提供3000萬桶，協助盟友團結抗俄，並壓低國內上漲驚人的油價。

拜登此場演講，一共提了18次俄國、16次戰爭、12次普亭、9次烏克蘭、2次澤倫斯基、2次中國。另外，演說中也提到18次就業、13次經濟、5次基礎建設。拜登說：「美國一直在說基礎建設，而未來10年將是基建的10年。這將改變美國，讓我們在面對世上其他國家，尤其是中國的競爭時，走上贏得21世紀經濟競爭的道路。」拜登強調：「就如同他告訴中國國家主席習近平：『和美國人對賭從來都不是好選擇』。」

拜登宣示美國國內政策，重大政策包裝後重新登場？

拜登在國會大廈發表「國情咨文」的傳統重點仍放在內政。國情咨文讓總統有機會總結前一年的施政政績，同時預告來年的內政施政重點。以往國情咨文常在一月底、二月舉行，今（2022）年配合拜登延到三月初進行。

拜登目前在內政上面臨重大法案卡關、通貨膨脹和新冠疫情這三大問題，尤以是通貨膨脹為最。自去（2021）年底開始，拜登國內支持率持續低迷，很大的原因就是跟通貨膨脹、經濟問題有關。

從美國民調研究智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）最新報告看出，美國民眾在議題關切上，仍以美國內政最為優先。美國民眾最關注的前五項議題分別為：「強化經濟」、「減少醫療花費」、「應對新冠疫情」、「改善教育」、「確保社會安全」。

拜登在演講中，簡述過去一年多的政績，另外也不忘為他不久前提名最高法院大法官宣傳。他在演講中呼籲兩黨議員，通過哥倫比亞特區巡迴上訴法院法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）的最高法院大法官提命案。這項提名案，目前仍有不少爭議，若傑克森的任命案通過，她將成為美國最高法院首位非裔女性大法官。

令人意外的是，這次拜登演講中，僅提到去（2021）年通過的兩個重大法案，包含1.9兆美元的「美國救援計畫」（American Rescue Plan）和1.2兆美元的「基礎設施投資和就業法」（Infrastructure Investment and Jobs Act）。

然而，拜登卻隻字未提「重建美好未來方案」（Build Back Better Plan）這項比基礎建設計畫規模還要巨大的招牌法案。這項法案現在甚至連自家人都不挺，去（2021）年底參議院投票表決前，民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）就帶頭反對此項法案，讓法案一直卡關。

綜合《路透社》（Reuters）和《雅虎新聞》（Yahoo News）的分析，拜登這次「國情咨文」的演講中，一字「重建美好未來」都沒提，反倒改稱為「我的計畫」（my plan）重新包裝再宣傳。《路透社》分析則指出，拜登將原先的《重建美好世界》轉變成「四大重點經濟救援計畫」（4-point economic rescre plan）。

《路透社》近一步指出，雖俄烏戰爭轉移拜登在11月8日期中選舉前，力拼重啟國內經濟議程的注意力，但由於渠支持率不斷下降，拜登正打算以另一種方式，重新推動大規模稅制與支出改革計畫。

共和黨愛荷華州長代表回應拜登

拜登這次的演講，雖在烏克蘭的議題上引起兩黨共鳴。但在其他議題上，拜登的表現，仍引起不少共和黨人不滿。其中，共和黨籍愛荷華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）就代表共和黨，對國情咨文內容及拜登執政表現做出回應與批評。

《BBC》的報導指出，雷諾茲把拜登描述為一位把美國帶回70年代後期的總統。70年代時，失控的通膨重創美國家庭；暴力犯罪浪潮衝擊著美國都市；蘇聯軍隊試圖重新繪製世界版圖。

《CNN》報導，雷諾茲概述共和黨對拜登政府的批評，她認為是拜登政府魯莽的「大撒幣」政策，造成現今通貨膨脹。她也批評拜登政府處理疫情的方式並不恰當，拜登政府實施過度嚴苛的防疫政策。她還認為，拜登一直以來在世界舞台上表現弱勢。雷諾茲說：「我覺得拜登和民主黨是使美國倒退，而不是向前走。」