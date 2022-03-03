俄烏戰爭第7天：烏克蘭南部戰略重鎮赫爾松淪陷，聯合國預估最終可能有400萬以上難民出逃

俄軍強攻各地，南部戰略重鎮赫爾松淪陷

俄 羅斯軍隊昨（2）日佔領了具有重要戰略意義的城市 赫爾松 （Kherson）， 成為第一個完全受到俄羅斯軍隊控制的主要城市。俄羅斯也加強了對全國各地平民目標的轟炸，包括該國第2大城市哈爾科夫 （Kharkiv） 和首都基輔（Kyiv）。

赫爾松鄰近黑海（Black Sea），位於2014年遭俄羅斯併吞的克里米亞半島（Crimean peninsula）西北方。擁有近30萬人口的赫爾松扼著烏克蘭境內聶伯河（Dnieper）通往黑海的河口，戰略地位重要。

《中央社》報導， 赫爾松 市市長 柯里凱夫（Ihor Kolykhaiev）說俄軍告訴他，俄方正計劃成立新政府，即類似烏東親俄分離主義分子掌控的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）政權。

與此同時，在赫爾松以東約260英里處，東南部港口城市 馬里烏波爾（Mariupol） 也被包圍，如果該市也陷落，俄軍將可從兩翼包抄進攻。

俄羅斯的下一個目標可能是位於赫爾松西方的城市奧德薩。奧德薩市市長特魯漢諾夫（Gennady Trukhanov） 昨日 表示，俄羅斯的目標可能是用陸地和海軍部隊包圍奧德薩，切斷烏克蘭進入黑海的通道以及該國與全球經濟的主要聯繫。

此外，哈爾科夫繼續遭到進攻，大批俄軍駐紮在基輔以北，等待號令。烏克蘭被迫多線作戰。

《中央社》報導， 在哈爾科夫，俄軍昨天恢復正面進攻並持續使用大面積攻擊武器，使平民傷亡與民用設施受損情況激增。

聯合國估烏克蘭227平民死亡，俄國防部首度公開俄軍傷亡

隨著烏克蘭加重對平民的轟炸力度，烏克蘭民眾傷亡持續增加。烏克蘭南部和東部主要城市的醫院、學校和基礎設施均受到襲擊，許多社區的水電、藥品和暖氣等必需品供應被切斷。在基輔地鐵站，約1.5萬人在地下避難以躲避砲火和轟炸，其中多數為兒童和婦女。聯合國指出，從2月24日至3月1日，烏克蘭至少有227位平民死亡，525人受傷，但這個數字很有可能被低估。聯合國指出，重型火砲的砲擊、多管火箭系統和空襲是造成大多數傷亡的原因。

隨傷兵與陣亡將士靈柩陸續運返回國，俄羅斯國防部今昨日首度公布24日開戰以來的俄軍傷亡，向國內交代。

《中央社》報導，俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）聲稱，目前俄、烏分別陣亡498人、2870人。不過一名西方情報高層官員告訴美國《有線電視新聞網》（CNN），西方情報圈估計截至3月1日，俄軍陣亡應達5800人；另路透社根據烏克蘭軍方顧問指稱，俄軍陣亡人數應已超過7000人。

戰事加重，聯合國：近83萬6000難民出逃

《中央社》報導，根據聯合國難民署（UNHCR）網站統計數據，至昨日為止，俄烏戰事加劇已導致近83萬6000烏克蘭人出逃。45萬4000人逃到波蘭，11萬6000人到匈牙利，6萬7000人抵斯洛伐克，6萬5000人前往摩爾多瓦共和國、4萬3000人到俄羅斯、3萬8000人抵羅馬尼亞，350人出奔白俄羅斯。

同時，還有5萬2000人前往其他歐洲國家。

聯合國難民署指出，另有9萬6000人在2月18日到23日之間，從烏克蘭東部分離地區頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）穿越邊界入境俄羅斯。

聯合國難民署預估，鄰近國家最終可能會湧現400萬以上烏克蘭難民需要保護與協助。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航