總統蔡英文頒贈特種大綬景星勳章，蓬佩奧：自由民主不是理所當然，美國會和台灣站在一起

（中央社）總統蔡英文今（3）日頒贈特種大綬景星勳章給美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），表彰他提升台美關係貢獻；蔡總統說，蓬佩奧任內為台美關係帶來許多突破，她代表台灣人民表達最深感謝，蓬佩奧在台灣的人氣很高，希望他常常來訪。

蔡英文：在蓬佩奧支持下台美建立多個對話機制

蔡總統上午在總統府頒授美國前國務卿蓬佩奧「特種大綬景星勳章」，感謝他對提升台美關係的卓著貢獻；蓬佩奧一行則帶著有台美兩國國旗、並印著「堅若磐石」文字的特殊口罩。

蔡總統致詞表示，過去蓬佩奧形容台灣是民主成功的故事、可信賴的夥伴，及世界良善的力量，很高興歡迎蓬佩奧率團來訪，親身見證台灣人民的友善、熱情以及對民主自由的堅持。她說，透過頒贈「特種大綬景星勳章」除了表彰蓬佩奧對台美關係的貢獻，她也要代表台灣人民表達最深的感謝。

蔡總統指出，蓬佩奧不僅長期支持台灣的國際參與，在任內更為台美關係帶來許多突破，包括解除對台交往限制、對台軍售常態化，以及台美高層互訪層級不斷提高，這些都加深雙方互動合作。

她說，在蓬佩奧的支持之下，台美在區域民主治理、經濟、教育、公共衛生等多項領域也建立對話機制，像是台美經濟繁榮夥伴對話在過去2年連續舉辦，今年也預期將再次召開。

蔡總統說，在去年台美TIFA會議復談之後，她期待透過現有的機制，加強台美在各領域的合作，並且早日啟動雙邊貿易協定的協商進程，讓台美經貿關係可以更緊密。

另外，蔡總統指出，近來面對烏克蘭情勢發展，台灣也和美國等民主夥伴合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，就在幾天前台灣也啟動對烏克蘭的人道救援，台灣和美國共享民主自由價值，希望未來台美可以共同寫下更多民主成功的故事。

蔡總統說，像蓬佩奧這樣的美國好友來訪，充分展現出台美之間深厚的情誼，尤其蓬佩奧在台灣的人氣很高，來訪的消息一出來，立即引起許多關注討論，希望未來常常來訪，一起為繼續深化台美關係來努力。

蔡總統這項接見行程，原本要透過臉書直播，不過，因此今天全台多處傳出停電，總統府發言人張惇涵稍早表示，總統府供電未受影響，但蔡總統接見蓬佩奧的網路直播，暫時取消。

Photo Credit:中央社

蓬佩奧：民主非理所當然，須合作維持

總統蔡英文今天頒贈特種大綬景星勳章給美國前國務卿蓬佩奧，蓬佩奧提到，現在只要看歐洲發生的事情，就可以知道自由不是理所當然，他相信，蔡總統任內不會看著別人來踐踏對自由的渴望，美國也會一直和台灣站在一起。

蓬佩奧致詞提到，自己很榮幸接受這份殊榮，非常高興能見到蔡總統與其政府團隊，更重要的是，他今天終於見到了心繫已久的台灣人民，他在美國時就一直關心著台灣的人民，他知道台灣人民都是非常善良、熱情、愛好自由。

他說，40年前在軍隊服役時，他了解到，做對的事情是必要的，領導者必須提供人民自由、繁榮的生活，他很高興蔡總統做到了，也高興看到台灣有這麼好的領導人。

蓬佩奧認為，如果大家過去把自由當作理所當然的話，現在只要看歐洲發生的事情，就可以知道，自由不應該當作理所當然，它是非常重要、而且需要持續地、深刻地、一同合作的領導力來維持。

對於蔡總統稍早致詞提到，蓬佩奧在國務卿任內為台美關係帶來許多突破，蓬佩奧說，台美外交官如今可以正常的、在必要的時候進行會面，美國代表團可以來到台灣進行經濟、安全、還有維護全球自由的對話，這些都是非常簡單且正確的決定，這是美國跨黨派的決定，不僅符合美國利益，也有助持續深化台美關係。

蓬佩奧說，他相信台美都有決心，維護自由不受冒犯，任何人都有權利維護自己的自由，這是非常基本且重要的事情，他相信在蔡總統任內，不會看著別人來踐踏這樣對自由的渴望，美國也會一直和台灣站在一起。

蓬佩奧笑說，他很期待接下來可以吃到鳳梨乾，也非常高興可以有機會和台灣人碰面交流，他並感謝台灣人為烏克蘭所做的貢獻。

《三立新聞》報導，據了解，蓬佩奧此行受遠景基金會邀請展開為期4天的訪台行程，3日上午前往總統府拜見總統蔡英文。接著由外交部長吳釗燮作東宴請，下午與行政院長蘇貞昌會面，並前往立法院和院長游錫堃就台美關係交換意見。

涉外人士透露，3日下午蓬佩奧除了參加企業領袖會談以外，也將分別與中鋼、義美等工商界代表會晤，為符合「外交泡泡」原則，避免太多非必要性的移動，與台積電高層等採視訊會議方式進行。晚間由副總統賴清德於圓山飯店設宴款待，據悉，台積電創辦人張忠謀、張淑芬夫婦、欣陸控股公司董事長殷琪也是座上賓。

4日上午蓬佩奧將發表20分鐘專題演講。下午與金融集團、證券高層會晤，晚間則由立法院長游錫堃作東宴請訪團。5日下午14時左右結束訪台行程，離開台灣。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航