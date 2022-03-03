俄烏第二輪談判前夕，俄羅斯空軍入侵日本、瑞典領空，普亭寄信威脅芬蘭、瑞典「提供安全保障」

烏克蘭與俄羅斯的第二輪談判，預計會在當地時間的3月3日舉行。但在俄烏談判前夕，俄羅斯卻頻頻對日本、瑞典進行軍事挑釁，俄羅斯總統普亭更寫信要求瑞典、芬蘭「為俄羅斯提供安全保障。」

俄烏將展開第二輪談判

《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）3月2日表示，第二輪談判地點在俄烏雙方的共識下，選在白羅斯境內的別洛維日（Belovezh）森林。他說「它對雙方來說都很方便。白羅斯布列斯特有一個很好的機場，靠近波蘭邊境。而烏克蘭方面也靠近波蘭邊境，據我了解，他們將從波蘭境內前往這裡。」

《俄羅斯衛星通訊社》報導，烏克蘭代表團已經出發前，預計在當地時間3月3日清晨抵達談判地點，莫斯科的代表團則已經在當地等待。對於這一輪談判的內容，梅丁思基表示，上一次談判雙方已經就一系列問題達成共識，但是烏克蘭還需要時間，就其中一些尤其重要的問題進行思考。在代表團成員方面，《CNN》報導，烏克蘭官方表示這一輪談判烏方代表團的陣容與上一場一樣。

俄羅斯空軍入侵日本、瑞典領空

《共同社》報導，3月2日一架俄羅斯的直升機於上午10點23分前後，在北海道根室半島東南方近海，侵犯了日本領空。航空自衛隊戰機緊急升空應對，通知對方已接近領空，並對侵犯領空發出警告，均未收到應答。日本外務省已通過外交渠道向俄方提出嚴正抗議，強烈要求防止再次發生。

日本官房長官松野博一在2日下午的記者會上研判「俄羅斯自2月以來，通過鄂霍次克海的軍事演習，誇耀同時在東西兩線開展軍事行動的能力。」日方對俄方的舉動表示「極其遺憾。」

《MailOnline》報導，3月2日俄羅斯也派出4架戰鬥機入侵瑞典領空。分別為 兩架 Su-27 和兩架 Su -24戰鬥機。根據瑞典國防部的聲明， 這4架飛機短暫飛越了哥特蘭島以東的瑞典領空。瑞典空軍司令卡爾－約翰・埃德斯特羅姆（Carl-Johan Edstrom）表示「 鑑於目前的情況，我們非常關注這一事件。 這是俄羅斯方面不負責任的行為。 」

普亭寄信威脅芬蘭、瑞典

早在俄烏戰爭剛剛爆發的2月25日，俄羅斯外交部就在推特上貼文警告芬蘭「加入北約將產生嚴重的軍事和政治影響。」如今普亭又再加碼，白羅斯媒體《Nexta》3月3日在推特上披露，瑞典、芬蘭已經收到普亭的來信，信中要求兩國「為俄羅斯的安全提供保障。」

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022

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責任編輯：彭振宣

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