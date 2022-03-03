2022/03/03,
美加

拜登呼籲國會立法保障兒童網路安全：社群媒體須為「在美國兒童身上進行牟利的國家實驗」負責

拜登呼籲國會立法保障兒童網路安全：社群媒體須為「在美國兒童身上進行牟利的國家實驗」負責
Photo Credit：AP / 達志影像

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美國總統拜登於3月1日的國情咨文報告中，呼籲國會藉由訂立新法，加強兒童在臉書以及Instagram等平上的網路安全，手段包含加強兒童隱私規則、禁止平台針對兒童從事目標式廣告以及規定社群媒體公司在設計產品的過程中，必須將兒童的使用安全列入考慮。

美國總統拜登於3月1日的國情咨文報告中，呼籲國會藉由訂立新法，加強兒童在臉書以及Instagram等平上的網路安全。拜登認為美國民眾，尤其是年輕人，正在面臨心理健康危機，而他將其中一個原因歸咎於社群媒體的使用。

此次的發表中，拜登除了要求國會制定更嚴格的兒童隱私規則、禁止平台針對兒童從事目標式廣告 （targeted advertising），意即不能以分析兒童個人喜好、網頁瀏覽活動的方式，來進行廣告推送，也規定社群媒體公司在設計產品的過程中，必須將兒童的使用安全列入考慮。

此外，白宮同時也在一份事實清單中提到，政府會在未來限制含有歧視性質的演算法，例如：當搜尋「黑人女性」、「亞洲女性」以及「拉丁裔女性」時，時常會出現有害內容，以維護美國年輕族群的權益與身心健康。

拜登承諾他將使社群媒體平台為「在美國兒童身上進行牟利的國家實驗」負責。他也說道「是時候加強隱私保護、禁止目標式廣告、要求科技公司停止收集我們孩子的個人數據了。」

拜登此次的政策源自於臉書吹哨者—法蘭西絲．郝根（Frances Haugan）於去年秋天於國會揭露的臉書內部資料。內容包含Meta曾經在一項研究中，將臉書與青少年心理健康問題之間的關聯輕筆帶過，以及每三位就有一位青少年女孩因為使用Instagram，導致身體形象問題變得更加嚴重一事。

美國Surgeon General’s Advisory的負責人曾經說明，當這些工具被不負責任、不安全的使用，它將會使我們彼此對立，並強化霸凌與排擠等負面行為，最終破壞可以支持年輕人的安全環境。

除了呼籲國會重視兒童網路使用安全，拜登宣布他將在2023年申請五百萬美元的預算，投入社交媒體如何損害用戶心理健康的相關研究，其中包含使用臨床與社會干預（societal interventions）等方法。

最後，拜登也提到他將委託美國衛生及公共服務部 （Department of Health and Human Services）成立一個全國性的「社群媒體與心理健康研究中心」，企圖研擬出關於社群媒體對青少年用戶造成全面影響的新指南。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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