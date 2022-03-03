拜登呼籲國會立法保障兒童網路安全：社群媒體須為「在美國兒童身上進行牟利的國家實驗」負責

美國總統拜登於3月1日的國情咨文報告中，呼籲國會藉由訂立新法，加強兒童在臉書以及Instagram等平上的網路安全。拜登認為美國民眾，尤其是年輕人，正在面臨心理健康危機，而他將其中一個原因歸咎於社群媒體的使用。

此次的發表中，拜登除了要求國會制定更嚴格的兒童隱私規則、禁止平台針對兒童從事目標式廣告 （targeted advertising），意即不能以分析兒童個人喜好、網頁瀏覽活動的方式，來進行廣告推送，也規定社群媒體公司在設計產品的過程中，必須將兒童的使用安全列入考慮。

此外，白宮同時也在一份事實清單中提到，政府會在未來限制含有歧視性質的演算法，例如：當搜尋「黑人女性」、「亞洲女性」以及「拉丁裔女性」時，時常會出現有害內容，以維護美國年輕族群的權益與身心健康。

拜登承諾他將使社群媒體平台為「在美國兒童身上進行牟利的國家實驗」負責。他也說道「是時候加強隱私保護、禁止目標式廣告、要求科技公司停止收集我們孩子的個人數據了。」

拜登此次的政策源自於臉書吹哨者—法蘭西絲．郝根（Frances Haugan）於去年秋天於國會揭露的臉書內部資料。內容包含Meta曾經在一項研究中，將臉書與青少年心理健康問題之間的關聯輕筆帶過，以及每三位就有一位青少年女孩因為使用Instagram，導致身體形象問題變得更加嚴重一事。

美國Surgeon General’s Advisory的負責人曾經說明，當這些工具被不負責任、不安全的使用，它將會使我們彼此對立，並強化霸凌與排擠等負面行為，最終破壞可以支持年輕人的安全環境。

除了呼籲國會重視兒童網路使用安全，拜登宣布他將在2023年申請五百萬美元的預算，投入社交媒體如何損害用戶心理健康的相關研究，其中包含使用臨床與社會干預（societal interventions）等方法。

最後，拜登也提到他將委託美國衛生及公共服務部 （Department of Health and Human Services）成立一個全國性的「社群媒體與心理健康研究中心」，企圖研擬出關於社群媒體對青少年用戶造成全面影響的新指南。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航