2022/03/03,
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紐西蘭警方驅離反對強制接種疫苗抗爭群眾，總理阿爾登：對於議會遭到褻瀆感到非常生氣

紐西蘭警方驅離反對強制接種疫苗抗爭群眾，總理阿爾登：對於議會遭到褻瀆感到非常生氣
Photo Credit：Newscom / 達志影像

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紐西蘭反對強制接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的抗議活動，於昨（2）日告一段落。雖出現群眾放火燒毀帳篷、床墊等情況，但警方最終重新掌控被佔領的國會草坪。

數百名反對強制接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的紐西蘭示威民眾，已連續三週佔領該國國會前區域表示抗議，並持續對政治人物與其他相關共眾人士進行暴力威脅。

昨（2）日，也是示威活動進行的第23天，警方開始驅離抗議人士，最終重新掌控被佔領的國會草坪。群眾在撤退過程中以燒毀帳篷、床墊和椅子，作為最後的抗爭手段。

根據《紐約時報》的報導，警方驅離的過程有流血衝突發生。抗議者有的手持滅火器、塗滿顏料的發射物、自製合板盾牌以及乾草叉，有的向警方投擲鵝卵石，有些人則是將碎石堆在汽油造成的大火上，其中一起大火甚至導致議會附近的操場發生爆炸。

雖然議會外已恢復秩序，但《美聯社》指出，仍有抗議者留在附近街道，甚至有人向警方投擲物品表示憤怒。

根據警方報告，此次行動總共拖吊大約50輛車、以非法入侵、毀損和攜帶武器等罪名逮捕65人。此外，另有3名警官在行動中受傷，目前並無生命危險。

為此阿爾登表示，對於議會遭到褻瀆、兒童遊樂場受到破壞，她感到非常生氣。但她同時說道「這並非紐西蘭應對這場疫情的決定性因素。」

根據《中央社》報導，過去幾週曾有民眾因脫序、阻礙行為被捕，當中有人向警察丟擲人類排泄物。阿爾登於南島基督城訪問小學時，也被抗議人士趕出校園，其中不乏對她表示丟臉，以及認為她是背叛者的指控。

《美聯社》在報導中提到，抗議者一致希望政府取消強制接種疫苗的政策，並在不受脅迫與懲罰的情況下，為自己的健康做出知情、獨立的選擇。他們表示大部分的群眾都表現良好，是直至與政府溝通的這條路受阻後，他們才將紮營視為抗爭的最後手段。

這樣的抗議行動在紐西蘭並不常見，這也是迄今為止當局對示威者使用最多武力的一次。除了受到加拿大卡車司機抗爭的鼓舞，這場抗議的發生主要還是歸因於政府的疫苗接種措施。該政策的實行使部分拒絕遵守規定的紐西蘭人，因未施打疫苗而失業。

阿爾登指出，在抗議過程中Covid-19也同時在繼續傳播，導致一些人必須住院治療。她希望紐西蘭國民能記住「在過去兩年裡，紐西蘭人的抗疫行動拯救了數千條生命，遠比今天在國會前草坪上抗議活動所拯救的生命還多。」

隨著Omicron的流行，紐西蘭目前正在經歷疫情開始以來最大規模的一次爆發。昨日該國的確診人數也創下新高，總共有2.2萬人染疫。阿爾登表示她將會在三月中、下旬Omicron變異株疫情高峰過後，解除疫苗強制令和社交距離措施。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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