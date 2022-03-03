俄羅斯士兵被俘，烏克蘭向憂心忡忡的媽媽們喊話：來基輔一趟，兒子就還給你

（中央社）俄烏衝突延燒，烏克蘭昨（2）天邀請因兒子在戰場被俘而憂心忡忡的俄羅斯媽媽們到烏國來接走她們的兒子，似想藉此讓莫斯科當局難堪。

《法新社》報導，烏克蘭國防部發布聲明說：「已決定將俘虜的俄羅斯士兵交還給他們的母親，如果他們的母親來烏克蘭基輔（Kyiv）一趟的話。」

俄羅斯入侵烏克蘭迄今一週，基輔當局稱俘虜了數十名俄國軍人，上傳網路的手機影片可看到穿著軍服、沒了武裝的年輕士兵們不知所措的模樣。

基輔當局為瓦解俄羅斯民眾對這起入侵行動的支持，開放電話熱線給俄國家長們查詢他們的兒子是否被俘或陣亡。

烏克蘭國防部公布熱線號碼和電郵地址，提供被捕俄國人的資訊，俄國母親們也會獲邀來基輔接走她們下落不明的兒子。

國防部聲明說：「我們會接待妳們，帶妳們到基輔，並將兒子還給妳們。」

「不同於（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）的法西斯主義分子，我們烏克蘭人並不對為人母和她們遭俘的兒子開戰。」

《時代雜誌》（Time）報導，俄羅斯展開入侵行動以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）等官員即一再強調俄國士兵死傷人數，往往對俄國陣亡士兵和他們家鄉的親人表達同情之意。烏方多半形容他們是被誤導而受徵召的年輕士兵，裝備不完善，且是被騙來打普亭的這場仗。

隨著死傷人數增加，烏克蘭官員直接向俄羅斯人喊話的力道也升高，說俄國人民遭蒙騙，從莫斯科當局至今仍稱為「特別行動」的戰爭中聽到的都是謊話。根據西方情報官員昨天的估計，戰爭頭4天有超過5000名俄軍陣亡或負傷。

宣戰以來不曉得親人們的下落，俄國軍人的親人「宛如置身黑暗中」

英國《衛報》報導，自從俄羅斯對烏克蘭宣戰以來，俄國非政府組織軍人母親委員會（The Soldiers’ Mothers’ Committee）的電話就未曾停過。在電話線的另一頭，無數俄羅斯軍人的家人們瘋狂地想要知道他們的兒子、兄弟以及丈夫，在這場戰爭的下落。

該組織負責人斯維特拉娜・格魯布（Svetlana Golub）對此表示，「我們接到成千上百通的電話，來自話筒另一頭的淚水已成河。」

格魯布表示來自俄羅斯軍人家人們的來電不停地湧入，「我們常常接到人們的來電以及要求，我們在法庭裡表達這些家庭的訴求，並將他們的擔憂帶給俄羅斯當局」。

軍人們的親人實際上對於他們的家人在戰事中涉入多深，幾乎沒有收到相關的消息，有愈來愈多的親人們轉而向軍人母親委員會這類的單位求助。

格魯布表示，「這些家庭幾乎是被留在黑暗當中，他們對於何謂『特別軍事行動』會發生什麼事，幾乎沒有概念。」

《衛報》採訪時聽見了軍人母親委員會街道的其中一通電話，一名哭泣的母親在電話請求格魯布協助她找到她的兒子，該名母親表示自從2月開始，就沒有再聽見兒子的消息。

格魯布表示當軍人們的親人告訴她無法再和從軍的親人取得聯繫時，他便知道狀況變糟了。

軍人母親委員會運用其資料庫定位軍人們的位置，並向俄羅斯軍方提出請求，了解這些軍人們的下落和狀況。

格魯布接到的電話中，也有來電者透露他們的親人並不願意投身這場戰爭。

一名來自俄羅斯南方達吉斯坦共和國的母親表示，他的兒子正在戰爭前線，並向長官表明不想投身這場衝突。長官的回覆則是「你沒得選擇。」

對此，格魯布表示「這類的事情真的不應該繼續發生。」

在承平時期，軍人母親委員會的作用是捍衛俄羅斯軍人的權利。此刻，這類團體的焦點完全關注在烏克蘭戰事。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航