車臣特種部隊派「殺戮小隊」欲斬首澤倫斯基，烏克蘭軍方接獲俄反戰官員情資，全數殲滅

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭迄今，俄羅斯首都莫斯科、第二大城聖彼得堡皆出現反戰示威活動，而身為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）忠實盟友、俄國轄下的車臣共和國領袖卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov），依舊選擇力挺莫斯科當局侵略烏克蘭。

根據《路透社》報導，自稱是「普亭的步兵」的卡迪羅夫，於2月25日公開發表聲明強調，車臣現階段已將軍隊部署至烏克蘭，並聲稱入侵烏克蘭是「正確的決定」，車臣將在任何情況下「執行」普亭的命令，同時呼籲烏克蘭軍方應盡速推翻自家政府。

美國《有線電視新聞網》（CNN）於2月27日的報導中亦稱，卡迪羅夫呼籲俄羅斯軍方應擴大在烏克蘭的軍事行動。

「我本人曾多次製定針對恐怖分子的軍事戰略，並參加過多場戰鬥。根據我的經驗，現在該是針對烏克蘭全境展開大規模軍事行動的時候了！」卡迪羅夫在其通訊軟體Telegram帳戶中如此強調。

俄方希望車臣在這場戰事中發揮何種作用？

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，卡迪羅夫已於2月25日派遣一支名為「殺戮小隊」（kill squad）的車臣特種部隊，來「捉捕」烏克蘭政府高層，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）自然成為該特種部隊擊殺的頭號目標。

《太陽報》亦描述，車臣特種部隊因其戰時的殘暴行徑而惡名遠播，在卡迪羅夫釋出的影片中也顯示，「殺戮小隊」手持軍武、備有重型火砲長驅直入烏克蘭境內，該特種部隊亦被拍到在烏克蘭某處森林中進行軍事訓練，疑似是成員在被部署到前線作戰之前，參與了伊斯蘭祈禱儀式。

此外，每位車臣「殺戮小隊」成員皆可獲得一套印有烏克蘭政治、軍事高層照片的「卡牌組」，這些特種部隊成員已被下達「格殺令」，若在發現這些高官後對方仍想反抗，則可當場「處決」目標。

美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）對此認為，莫斯科當局將車臣士兵「武器化」，利用大眾對於車臣人無情、殘暴的刻板印象進行軍事宣傳。

俄羅斯亦利用車臣軍隊發動資訊戰，「聲稱」有1萬至7萬名自願奔赴烏克蘭戰場的車臣戰士將協助俄軍主力部隊作戰，企圖給基輔當局及烏克蘭民眾製造心理壓力，期盼達成「烏克蘭軍隊士氣低落、民心渙散而未戰先降」的終極目標。

車臣共和國領袖卡迪羅夫｜Photo Credit: AP / 達志影像

車臣軍隊目前在烏克蘭前線作戰的情勢為何？

俄羅斯雖將車臣軍隊做為宣傳及資訊戰的一環，但效果似乎遠不及俄羅斯原先的預期，尤其從俄羅斯軍隊遭受烏克蘭軍民的頑強抵抗，以及烏國境內對抗俄軍的高昂士氣，皆表明當前俄方的心理戰、資訊戰攻勢失靈。

據《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，車臣首腦卡迪羅夫於3月1日首次承認有車臣士兵於作戰時傷亡。

「不幸的是，已有車臣共和國的戰士犧牲，共有2人死亡、6人受傷。」卡迪羅夫於Telegram中寫道。

《以色列時報》（The Times of Israel）與英國《每日郵報》（Daily Mail）則表示，烏克蘭軍方近日還成功阻擋了來自車臣精銳特種部隊暗殺澤倫斯基的行動，且該暗殺部隊已遭烏方殲滅。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）對此便表示，能成功殲滅車臣的暗殺部隊，是因為俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）內有反戰官員向烏克蘭提供可靠情報，從而揭露了該項暗殺陰謀。

「來暗殺我們（烏克蘭）總統的卡迪羅夫部隊已經被我們消滅了！我們不會把我們的總統或國家交給任何人，這是烏克蘭的地盤，侵略者滾出去！」丹尼洛夫在接受烏克蘭電視台《Channel 24》訪談時表示。

此外，英國《鏡報》（The Mirror）亦轉述《基輔獨立報》的報導宣稱，卡迪羅夫在25日吹噓自己的車臣部隊在出兵後未折損一兵一卒，結果車臣將軍圖沙耶夫（Magomed Tushayev）隨即在隔日遭到烏克蘭軍隊擊殺。

然而，卡迪羅夫在其Telegram的帳戶中抨擊圖沙耶夫的死訊是烏克蘭官方刻意製造的假消息。

「我聯繫了圖沙耶夫和其他一度傳出死訊的將領，他們都還活著，而且比『所有的活人』都活的更好！這些傢伙完全沒有受傷，身旁還有滿滿的彈藥和食物供給！」卡迪羅夫在貼文中強調。

《外交政策》亦提醒，如果戰爭持續下去，烏克蘭首都基輔將陷入城市戰，車臣軍隊所扮演的角色可能會發生變化，基輔當局仍須謹慎留意。

「眾所周知，車臣軍隊在戰爭中極其殘暴，且不尊重國際法，這點甚至更勝俄羅斯的主力軍隊」《外交政策》如此闡述。

昔日車臣戰爭歷歷在目，車臣與莫斯科當局究竟是敵是友？

根《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，親俄的車臣軍隊隸屬於俄羅斯國家近衛軍，其以打擊「叛亂」聞名，尤其在2010年代，車臣軍隊曾被普亭派遣至敘利亞打擊伊斯蘭聖戰份子、2014年至烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）與當地親俄武裝份子共同對抗烏克蘭政府軍；2008年俄羅斯入侵喬治亞之際，車臣軍隊也隨俄軍主要部隊作戰。

然而過去20年間，車臣分離主義者與俄羅斯之間的武裝衝突實則屢見不鮮，尤其1990年代中期到2009年的兩次車臣戰爭更造成數萬人死亡。儘管現今的車臣共和國首腦卡迪羅夫，從原本支持對俄羅斯發動聖戰的「叛軍」，轉變為忠於普亭的輔佐角色，但並非所有車臣人都跟卡迪羅夫一樣支持俄羅斯，車臣境內的反俄情緒仍相當盛行。