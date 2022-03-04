原來戰爭離我們這麼近：我家附近的防空洞在哪裡？「逃難包」除了食物和水還要準備什麼？

文：生活駭客羅藥師 陪你藥學High生活

烏俄戰爭爆發，讓人突然驚覺原來戰爭離我們這麼近。逃難包裡除了食物、水、照明，隨身藥品要怎麼準備？台灣在這波國際情勢下，似乎被推上了風口浪尖，不管國內或國際上，「今日烏克蘭，明日台灣」之類的惡意威脅或善意警告不絕於耳。

這次，真的讓大家警覺到：原來，戰爭離我們這麼近。

防空避難所

戰爭危機感降臨，「我家附近的防空洞在哪裡」最近成了熱門搜尋。

其實從內政部警政署的網站，可以直接連結到Google Map，顯示出你住家附近的防空避難所位置。

防空避難包

知道了防空避難所位置，接下來就是隨身物品該如何準備：

電子類：手電筒、電池、收音機（這類現在應該會被手機＋行動電源取代，但還是建議準備，畢竟手機耗電量大，無法撐太多天）

保暖類：小毛毯、輕便型雨衣、暖暖包

工具類：瑞士刀、哨子

飲食類：乾糧（餅乾、巧克力）、礦泉水

清潔類：濕紙巾、面紙、酒精棉片

身分證明：身分證、健保卡

財產類：鑰匙、現金

藥品類：緊急急救包

緊急急救包

上面最後一項提到緊急急救包，但是你知道緊急急救包該如何準備嗎？

緊急急救包的準備首先要思考的是「面臨何種狀況，會迅速奪走我們的行動能力，甚至直接危脅到生存機會」。包括疼痛、發炎、發燒，感冒，外傷，以及大家容易忽略的「過敏」。撇開地區或季節因素，通常防空避難所都是在地底或地下室，也絕不是強調通風整潔的地方，因此發生過敏的機會不小。

所以，綜合上面分析：

消炎止痛藥（這類藥也都有退燒功能）

綜合感冒藥

抗過敏藥

抗生素傷口軟膏

傷口敷料

以上的組合，幾乎可以處理八成以上的緊急狀況，平時整理成隨身小包放在明顯處，不管防空、地震，緊急災害，甚至外出旅遊，都十分方便好用。

這邊，羅藥師有一點需要提醒各位看倌，所有藥品都有效期，平時記得要不定期去留意一下緊急急救包內，所有藥品的效期，以免真的需要使用時，藥品已經過期囉！

多一分準備，就可以少一分災害，祝大家平安、順利。

本文經生活駭客羅藥師 陪你藥學High生活授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航