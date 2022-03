烏克蘭成立國際兵團號召外國自願者：當年攜手打敗希特勒，現在一起對抗普亭

文:吳宗宜

烏克蘭成立國際軍團,呼籲外國人共同赴烏抗俄

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)於2月27日透過聲明表示,世界各國人民可以到烏克蘭駐各國的大使館報名加入國際志願軍,以協助烏克蘭對抗入侵的俄羅斯軍隊。

此聲明指出:「烏克蘭領導階層邀請所有希望抵抗俄羅斯侵略、捍衛全球安全的外國人來到我們國家,加入國土防衛部隊的行列,我們將組建一個由外國人的獨立軍團,稱為烏克蘭『國土防衛國際旅』(The International Brigade of The Territorial Defense of Ukraine)。」

根據2016年6月10日烏克蘭總統令第248號《外國人和無國籍人在武裝部隊服兵役條例》,外國人可以自願加入烏克蘭軍和國土防衛部隊。

澤倫斯基堅稱,烏克蘭人有足夠的勇氣獨自面對俄羅斯,但他同時也指出,這場戰爭不僅代表著俄羅斯對烏克蘭的入侵,也是對歐洲戰爭的開始。他呼籲任何有興趣加入的外國人,都可以與最近的烏克蘭大使館武官聯繫,並希望有戰鬥經驗的外國人前來幫助保衛烏克蘭,「為了和平,沒有比這更大的貢獻了。」

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)也同時在他的推特響應:「願意加入烏克蘭國土防衛國際旅,保衛烏克蘭和世界秩序的外國人,我邀請你們聯繫各烏克蘭使館。我們曾一起打敗希特勒(Adolf Hitler),現在我們也將打敗普亭(Vladimir Putin)。」

對此,BBC報導英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)表態支持英國公民前往烏克蘭參戰:「烏克蘭人民不僅為母國的自由和民主,而是為了整個歐洲的自由和民主而戰。如果人們想支持這場戰鬥,我絕對會支持他們這樣做。」

《基輔獨立報》的記者波諾馬連科(Illia Ponomarenko)在推特上表示,他已經收到了100多封外國人有意願加入烏軍的郵件。

以色列《泰晤士報》報導,烏克蘭駐以色列大使館也在同日於Facebook上,號召以色列人加入烏克蘭與俄羅斯的戰鬥:「大使館已開始編列,希望參與打擊俄羅斯侵略行動的志願者名單。」並要求志願者通報他們擁有的任何軍事專長,大多數的以色列人擁有軍事經驗,無論性別,他們在高中畢業後都必須服義務役(男性30個月、女性24個月)。

《基輔獨立報》報導,現行的烏克蘭法律允許年齡在18至40歲之間、身心健康、無犯罪記錄的外國人申請加入烏克蘭軍隊,在某些例外情況下,年齡限制可以延長至60歲。

報導另稱,志願士兵可與烏軍簽訂3年雇傭合約,並指出許多來自英國、白羅斯、亞塞拜然、瑞典和其他國家的外國人,已經在頓巴斯地區與烏克蘭軍隊並肩作戰。此外,加入烏克蘭軍團的外國人,可以申請成為烏克蘭公民。

把對抗普亭比做對抗希特勒,可能會出現更多志願軍

烏克蘭組成外國軍團之舉,和1936年至1938年西班牙內戰時組成國際軍團的情況有些雷同,當時該軍團由來自大約50個國家的外國志願者組成,包括來自法國、英國、德國、奧地利、波蘭、義大利、美國、捷克、斯洛伐克、加拿大、匈牙利和比利時等國家的約6萬名士兵,與蘇聯支持的西班牙共和黨(政府軍)共同作戰,對抗納粹德國支持、佛朗哥(Francisco Franco)領導的國民軍;儘管有外籍軍團的支持,政府軍當時並未贏得內戰。

《華盛頓郵報》報導,西切斯特大學歷史學教授克申鮑姆(Lisa Kirschenbaum)表示,雖然烏克蘭戰爭沒有如西班牙內戰時的意識形態問題,但兩者之間招募外國志願軍的行為明顯有許多相似之處,甚至是召募時使用的話語也是。「把對抗普亭的戰爭比做對抗希特勒的戰爭,這樣的框架暗示了烏克蘭的立場無疑是更加偏向文明世界的。」

一些學者表示,其他受到俄羅斯擴張主義威脅的東歐國家,如波蘭和波羅的海國家,很有可能會出現許多的志願軍為烏克蘭而戰。

自2014年俄羅斯支持的分離主義分子佔領了烏克蘭東部頓巴斯的部分地區以來,就開始有外國公民在烏克蘭協助烏軍戰鬥了,但相比2014年,專家表示此次烏克蘭外國軍團的規模將遠超以往,烏克蘭已公開參與招募志願軍,而西方政府則為那些希望加入烏克蘭軍隊的人提供支持。

《華盛頓郵報》報導,奧斯陸大學極端主義研究中心的博士後研究員雷卡韋克(Kacper Rekawek)指出:「估計2014年克里米亞事件時參與戰鬥的外國戰人士數約為1000人,而現在的規模可能遠超當時。」

然而,參戰的風險是非比尋常的,烏克蘭各城市經歷了俄羅斯激烈砲火攻擊,基輔和莫斯科之間的談判也還沒有取得任何進展。

英國《獨立報》報導,曾在英國軍隊擔任步兵軍官、倫敦皇家聯合軍研究所的研究員埃德(Ed Arnold)表示,「人們前往烏克蘭是非常危險的,在戰爭中戰鬥不是拿起武器而已那麼容易,如果你沒有接受過軍事訓練,這是一個非常愚蠢的想法。」

到目前為止,烏克蘭的大多數外國戰士來自喬治亞和白羅斯(反對派)等其他前蘇聯國家。《華盛頓郵報》報導,在烏克蘭作戰的喬治亞軍團指揮官馬穆拉什維利(Mamuka Mamulashvili)表示,他正在與基輔政府協調,以協助接收更多國際戰士:「目前我的手下有200多人,他們大多是喬治亞人,但也有來自英國、美國、阿爾巴尼亞和印度的人。有很多不同的人,我們正在等待更多。」

歐美多國鼓勵民眾加入,卻引發安全疑慮