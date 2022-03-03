藝術家撒古流陷入性侵風波遭撤換，2022威尼斯雙年展台灣館宣布全新主題《不可能的夢》

第59屆威尼斯雙年展台灣館參展藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung），日前陷入性侵風波，引發各界關注藝文領域人士的軒然大波，而台北市立美術館（以下稱北美館）當時也發布聲明，終止撒古流參加今年台灣館相關事宜，且將更換展覽主題。昨（2）日，北美館宣布全新展覽主題為《不可能的夢》。

2021年12月16日時，藝術家郭俞平於個人臉書發佈一則名為〈小鎮故事〉的貼文，文中明確指出名為「咕嚕・撒」的排灣族藝術家，倚仗其權勢與受害者對其之信賴，性侵一位因仰慕他的藝術實踐，前往向他學習的19歲少女。此貼文一出，當時就有人在猜測文中的「咕嚕・撒」是否就是撒古流．巴瓦瓦隆。

到了19日，臉書帳號為余悅廉的網友更發文指出，表示「#metoo」、「不忍了」，點名撒古流．巴瓦瓦隆，明確表示自己曾在2006年夏天遭受撒古流．巴瓦瓦隆的性侵，並推測，從2006年至今經過15年，遭受撒古流．巴瓦瓦隆性侵的人不在少數，余悅廉同時祈禱，曾經受害的人們，能夠走出陰霾，不要再有更多受害者。

此事件越演越烈，原本支持撒古流參與2022年德國卡塞爾文件展的國藝會，當時也發出聲明表示暫緩贊助。除此之外，典藏藝術、臺北市藝術創作者職業工會也都發出相關聲明，皆表達對此事件的關注。

到了2022年1月12日，北美館表示，經諮詢「專案諮詢委員會」（由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表所組成）及「台灣館藝術家提名委員會」，最終決定終止撒古流代表台灣參加威尼斯雙年展。

北美館進一步說明，北美館向來以最高專業標準促進藝術發展自許，亦反對任何侵犯人身權利之行為。由於該事件發展已為國際藝壇所正視，本館為維護台灣之國際外交形象與聲譽，同時避免台灣館之藝術表現討論失焦，特慎重做出本決定。

藝術家撒古流．巴瓦瓦隆｜Photo Credit: 北美館提供 撒古流．巴瓦瓦隆

而經過將近2個月的時間，第59屆威尼斯雙年展台灣館的新提案則已獲雙年展主辦方通過，展覽主題為《不可能的夢》。根據北美館指出，「不可能」在此意指「尚未成為可能」，是對現況的描述以及對未來更美好事物、人與世界的希望；這個展覽如同源自創傷的夢境、以及在不同疆域間穿梭遊走的身體與心靈，是一項引動記憶與對話的計畫。

台灣館於1995年首次參展，至今已於義大利普里奇歐尼宮舉辦13屆，本屆展覽將回顧並反思歷來台灣館如何藉由直面歷史、社會和日常迫切議題的多元當代藝術，再現台灣之文化脈絡與觀點。

展覽將分為「文獻展示」與「公眾活動」，兩者將因彼此的內容激發更多對話，成為一個召喚記憶（檔案）和存在（活動或事件）的集會平台。

其中，「文獻展示」由北美館策劃，展出1995至2019年台灣館的檔案與作品回顧。「公眾活動」包含四場國際論壇，由派崔克・佛洛雷斯（Patrick Flores）擔任總召集人，徐文瑞、鄭慧華偕同論壇規劃。

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核稿編輯：翁世航