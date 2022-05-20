美地方墮胎禁令再升級：奧克拉荷馬州規定受精後不得墮胎，強暴、亂倫等例外需先上報執法單位

自從美國最高法院可能推翻羅訴韋德案的機密文件被揭露，各保守派州皆蠢蠢欲動等著加強墮胎禁令。昨（19）日，奧克拉荷馬州批准了新的法案，禁止從受精開始後幾乎所有的墮胎，成為美國擁有最嚴格墮胎禁令的州。

羅訴韋德案中，聯邦最高法院直接承認婦女擁有墮胎的權利，同時墮胎婦女的隱私權亦受到美國憲法的保護。「1992年計劃生育協會訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）的裁決也規定，美國各州雖有權對墮胎進行控管，但州政府不得立法干預女性在孕期約24週前墮胎的選擇，此週數約為胎兒可以在子宮外存活之孕期。

然而，奧克拉荷馬州本次的法案卻允許民眾起訴墮胎服務提供者，以及任何「幫助或教唆」墮胎的人。不過，並非所有的墮胎行為都會被禁止，婦女若遭到強暴、亂倫而懷孕，在通報執法部門後可得到豁免條件。

但民主黨州議員曼森（Cyndi Munson）點出通報執法部門的要求根本不合理，她認為許多女性，尤其是可能成為亂倫受害者的年輕女孩，不會向執法部門舉報自己遭到強姦或亂倫。

此外法令也規定，若是自然流產導致胎兒未出生死亡，或是子宮外孕等可能危及婦女生命的緊急情況還是能夠進行墮胎。

州議會的議員們這次也把未出生的嬰兒定義為從受精到出生，任何一個懷孕階段中的胎兒與胚胎。目前尚未有任何一州從受精開始就禁止墮胎，奧克拉荷馬州將會是首例。

本案最終在議會以73票對16票通過，共和黨州眾議員奧爾森（Jim Olsen）在受訪時說道：「沒有什麼可以凌駕於保護無辜未出生的生命，沒有任何事比這個更重要。」

此前，奧克拉荷馬州已在今年通過六項反墮胎措施。本月初奧克拉荷馬州的州長也簽署了6週禁令，意指懷孕6週後因胎兒已出現心跳而不能墮胎的法令。此項規定以德州法律作為藍本，並依靠民法而非刑法來讓聯邦最高法院「管不到」。

由於該州禁令明確指出州政府不能對墮胎提起刑事控告，因此最高法院、州法院也無法阻止法案的通過，即使它違反羅訴韋德案中確立受憲法保障的墮胎權。

目前州內僅有的四家墮胎診所中，已有兩家停止墮胎服務。其餘兩家獨立診所的律師向《美聯社》表示，一旦法案簽署生效，他們將不再協助婦女墮胎。

目前尚不清楚的是，所有診所停止墮胎後，符合豁免條件的女性究竟要前往何處接受幫助。

此外，有鑑於反墮胎人士越來越依賴民事法律來實現他們的長期目標，即便沒有對提供墮胎服務的人提起訴訟，執行墮胎或墮胎藥物提供者也會因為害怕受罰而停止工作，產生寒蟬效應。

奧克拉荷馬州另有一項將墮胎定為重罪的法案即將於9月生效，進行墮胎的婦女最高可判處10年監禁，強姦或亂倫等也不例外。

日前《福斯週日新聞》的訪問中，州長斯提特（Kevin Stitt）被問及如何幫助那些因經濟問題，而難以扶養孩子的懷孕婦女。他回應這根本只是「社會主義民主黨左派」企圖捨棄那些可能出生於貧困的孩子。

「我們相信上帝對每一個生命和每一個孩子都有特殊的計畫」他說道。「我們希望在奧克拉荷馬州，每個人都有同等的機會，墮胎並不是正確的解答。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範