如何向長輩解釋「俄羅斯幹嘛打烏克蘭」？歡迎使用可直接貼到LINE群組的懶人包

文：麟左馬

「XXX in a nutshell」中文叫懶人包。在每個問題下面，都有LINE適用的超精簡（長輩）版回答。但整體來看，本文的形式比較接近「XXX explained」，同時開放發問，麟左馬可能會做新的懶人包來回答你問題。

問題一：俄羅斯幹嘛打烏克蘭？

俄羅斯選擇侵略烏克蘭的理由和時間點，可以分成三條原因：遠因、近因、官方說詞。

遠因：莫斯科在東歐大平原上，完全沒有自然屏障，數次滅國。後來養成用擴張邊境來保護自己的壞習慣。烏克蘭的地理位置剛好有俄羅斯缺的兩種東西：黑海出海口、溫暖的氣候跟農產量。烏克蘭跟俄羅斯算是同文同種，雖然烏克蘭有自己的語言文化和歷史，但中國也不會因為香港講廣東話和英語就把它當外國。

近因：從2014出兵奪取克里米亞半島後，俄羅斯一直在烏克蘭東部零星作戰。烏克蘭知道俄羅斯想打它很久了，整個國家也都親歐排俄，正申請加入歐盟跟北約。北約會員國受攻擊，就視同本國受攻擊，有義務出兵作戰。俄羅斯討厭北約擴張到自己國界線上，趁還能跟烏克蘭單打獨鬥之前先打下去。

另外，俄羅斯經濟不振，統治者需要搏一點成績，而俄羅斯最有把握的項目，是軍事。

官方說詞：烏克蘭東部（頓內茨克）的俄裔居民被親歐排俄的政策欺壓，要求俄羅斯出兵護僑。

俄羅斯內宣：邪惡的西方欺壓俄羅斯太久了！大俄羅斯、小俄羅斯（烏克蘭）、白羅斯重新民族統一，打破西方創造的秩序，重返俄羅斯帝國（蘇聯啦）榮耀！

長輩版：（建議直接複製貼到家族群組）

俄烏戰爭懶人包 「俄羅斯惡霸強搶烏克蘭民女已久，民女好不容易趁惡霸家道中落，逃出鐵幕，還在找辦法安生度日。正當尋求被惡霸欺凌過的鄰居組成守望相助會，惡霸看見曾在自己掌控下的女人居然要圍起柵欄不准他侵門踏戶，馬上惱羞成怒。趁籬笆搭好之前闖進民女家裡，暴打她、打她到沒人敢要的程度。最好拖回自己家裡關著，把她重新鎖成禁臠。現在就是惡霸去民女家裡暴打她的階段，而鄰居還沒來得及破門搶救。」

Photo Credit: 關鍵評論網

問題二：台灣人幹嘛要關心這場東歐戰爭？

台灣的軍事威脅從來都來自中國，而且中國在台灣上空軍演日趨頻繁。

習近平的處境和普亭非常接近：已經修憲延長法定元首任期，但國內經濟近年疲軟，需要有感經濟成長以外的政績來證明：親手打造的超長任期值得人民託付。畢竟之所以能順利修憲延長任期來做個半皇帝，靠的是前一個十年，身為開發中國家，經濟高成長的漂亮成績單。但沒人能當一輩子的開發中國家，產業升級轉型又極難，得找張新成績單。

很難比較普亭比較需要打下烏克蘭還是習近平比較需要打下台灣，但歷史已經有了答案：普亭先耐不住性子。習近平在遠方觀察這個「打破西方秩序」的梟雄做了什麼、得到什麼下場，以便擘劃自己取得千古一帝歷史定位的台海戰爭。歷史會重演，而且很可能近在眼前。

積極一點：如果我們改變了現在，就有機會創造不同的歷史。俄羅斯侵略烏克蘭如果失敗，而且成本很高，後續受到的抵制又足以讓統治階級和國民都受到嚴重衝擊，普亭很可能就此丟失政權。

獨裁者什麼都不在意，只在意自己的權力。最理想的結果是俄羅斯無法戰勝烏克蘭，普亭把政治資本拿出去賭一把結果輸到脫褲。習大大看到俄羅斯國內政治轉向、當代沙皇普亭失去政權，以及所有國家卯起來懲罰發動侵略的一方，連江山再起的老本都輸光，侵略台灣就變成弊大於利的選擇。

台灣最最最核心的利益就是阿共不敢打過來。

另外，俄羅斯作為現代資訊戰的第一把交椅，把烏克蘭當練兵場。中國也完全在用台灣練自己的網軍，天天用中文打認知戰。參考一下全球最優質認知戰的手法，無論如何都很賺。

長輩版：（建議直接複製貼到家族群組）

Photo Credit: AP / 達志影像

問題三：為什麼世界那麼關注這場東歐戰爭？

第二次世界大戰還在這一代人的記憶裡。

第二次世界大戰前，歐洲對德國侵略中歐、德俄瓜分東歐採取姑息主義，我們都記憶猶新，而且歷史課本一定要教。人類還是能從歷史裡學到一點東西，只要歷史夠近的話。

而且世界上有了核武。原子彈是第二次世界大戰的終點，但氫彈不會是第三次世界大戰的終點，會是地球的終點。喜歡戰爭的人都是預設自己會贏的人，但是第三次世界大戰可能不會有任何贏家。不然冷戰這麼久是想幹嘛？

最重要的是，這是一場顯然破壞世界秩序的入侵戰爭。

世界秩序是什麼？

就普亭和習近平而言，是美國主導的國際關係。這裡頭包括了聯合國、WTO，以及各種中俄明明是二戰戰勝陣營，但沒什麼規則制定話語權的全球秩序。

對西方而言，世界秩序是人類社會幾千年來難能可貴的長期和平。你可能會想：阿富汗戰爭、敘利亞內戰、利比亞內戰擺在那裡，瞎了眼嗎？但人類社會其實暴力衝突不斷，只是不見得以國家為單位。能讀到這篇文章的你，日常習慣的和平，在人類史上比有電、有自來水的時光還珍稀。

法治的現代國家，遵循人造規範，謹守憲法規定和人權價值，才讓日本光是自衛隊加入任何行動都成為極大爭議。法治不光是依法執行，而是以法理為價值，不敢隨便侵犯社會契約的共識。

對美國而言，世界秩序是大家建立起貿易經濟的依存關係，這樣打仗的成本就會高到不可承受的程度。富裕是無法靠一個國家自己達成的目標，需要全球貿易。美國是全球貿易的最大受惠國，但同時也是支付最高秩序維持成本的國家。除了全球一半以上的軍事費用，用世界警察之姿維持貿易水域安全和貿易國之間和平，同時用美元的特殊地位來賺錢。

幾乎所有人都是世界秩序的受益者，因為和平是世界秩序的首要利益。可惜想做老大的人不只一位，所以戰爭動機可以是打破現有秩序。北約就是一個現有秩序：誰打我們成員國，我們全部打誰。而且會員國都要花GDP2%當軍費。只要沒人發起戰爭，北約就是一個備戰系統，不會主動發起戰爭。但俄羅斯認為北約是敵人，敵人的勢力範圍不可以納入我想要統治的烏克蘭地區。