豐富的大自然魅力！用雙腳暢遊自行車國度埼玉縣

由於近年環保意識的抬頭，越來越多人出遊時會選擇健康又節能的「自行車旅行」，而埼玉縣被稱為「自行車發源之地」，具有全長170公里自行車漫遊專用道，還被稱為是自行車國度。由於地處關東平原，在地形的起伏上非常平緩，騎乘自行車時更是減輕了不少負擔。以下就向大家介紹埼玉縣適合騎乘腳踏車暢遊的景點，每個景點都有著令人難忘的絕景風光。關於埼玉縣的自行車地圖可參考以下網站（日文：https://www.pref.saitama.lg.jp/a1006/gurutto/saikuru.html）。

國營武藏丘陵森林公園

約有東京巨蛋65倍大的國營武藏丘陵森林公園，並設有日本最大型的氣墊彈床「PONPOKO山」與冒險場地的「體育競技場地」、草地廣場、戲水區及BBQ烤肉區等。自行車專用的車道全長約17公里，起伏適中，因此騎乘時無負擔。可以自帶自行車，也可以在公園租一輛自行車，可於森林自行車專用道享受在陽光下樹林中騎乘自行車的樂趣。

在森林中騎乘自行車 / Photo Credit：國營武藏丘陵森林公園

官網（中文）

自行車路線地圖

花朵、動植物觀賞資訊

權現堂公園

位於幸手的權現堂公園(幸手權現堂櫻堤)的染井吉野櫻共有1000棵並綿延1公里之長，已是關東知名賞櫻名所之一。而在櫻花盛開的春天時節，底下的油菜花開出了粉嫩的黃色花朵，沿著公園附近的中川騎乘自行車，便能暢遊飽覽這片美景，於幸手站前可租賃腳踏車(http://www.satte-k.com/rental/index.html)，非常建議騎乘自行車前往。

春季可騎乘自行車賞櫻 / Photo Credit：幸手市觀光協會

包含幸手權現堂櫻堤的「自行車巡禮推薦路線」

※權現堂公園內禁止騎乘自行車

【番外篇】三十槌冰柱埼玉縣的冬之絕景 秩父

接下來讓我們停好自行車，探訪埼玉的番外篇。在埼玉縣有著極高的人氣，位於奧秩父的「三十槌冰柱」是東京近郊難得一見的冰雪景點，從岩石間滲出的石清水(從岩石間滲透出的清澈乾淨泉水)凝結成冰，像極了大自然鬼斧神工的天然藝術。在1月中旬～2月中旬會舉辦「冰柱燈光秀」，藍色燈光投射在冰柱上，更增添神秘夢幻的氣息。

Photo Credit：秩父觀光協會大瀧支部

官網（日文）