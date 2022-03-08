2022/03/08,
藝文

《書上設計展2021》：我在實習學到的是，你必須極具個人魅力同時又得腳踏實地

《書上設計展2021》：我在實習學到的是，你必須極具個人魅力同時又得腳踏實地
Photo Credit: 尼普利

我們想讓你知道的是

透過實習生、這個沒有包袱的角色，先置身設計實境，準備好自己；當然，實習與否，絕非成敗之所在。懷抱主動積極的態度，人生處處是實習，在這不斷模擬的路上，假戲真做，帶自己到想要的境地。

文：雍小狼Zooka

實習，一個從學校到社會的過渡階段。對有些人來說，爭取實習的地方，成了進入業界前的第一個戰場，不論在國內或國外。透過實習，深入心儀的職場，探究設計現場的實況，甚至早別人一步在真實社會裡卡位；正好像一個海綿在吸水，你越放空自己，越能吸取更多，在這飽滿自我的過程裡，同時也過濾掉現實世界的雜質，留下真正想要的。

透過實習生、這個沒有包袱的角色，先置身設計實境，準備好自己；當然，實習與否，絕非成敗之所在。懷抱主動積極的態度，人生處處是實習，在這不斷模擬的路上，假戲真做，帶自己到想要的境地。

撰寫《冰與火之歌》的暢銷作者喬治·R·R·馬丁曾經說過：「愛好閱讀的人一輩子能經歷一千種人生。」一個人一生中，能夠參加實習的經驗與時間有限，也因此許多人都怕實習經驗不夠多走錯路，或是在實習前，擔心被有限的選擇帶離自己真心嚮往的人生方向。希望這些訪談能成為他山之石，幫助還在實習初心者之村的各位勇者們先做好心理準備，再踏上人生與職涯的這條冒險之途。

葉亦真：實習讓我更了解想要什麼、適合什麼

曾看過激勵人心的廣告，認為廣告可以帶來改變力量的葉亦真，選擇到知名的台灣奧美集團進行實習。靠著自己上網摸索找攻略，她一路過關斬將，想辦法回答天馬行空的面試題目，最後成功進入奧美廣告的實習計畫，開始了為期兩個月的實習大冒險。

奧美的實習生分為「紅領帶」與「紅包袋」兩種，相較於精英般的「紅領帶」可以獲得更多培訓的資源與關注，葉亦真與其他「紅包袋」們則是被分發到不同的團隊裡從實作中體驗廣告業的真實運作樣貌。

在這個步調快速，每天工作到爆肝的產業裡，你必須極具個人魅力，展現出獨特的個人特質，同時又得腳踏實地落實想法，不能太天馬行空，才能獲得青睞。「像有些正職同事前一天加班到很晚，隔天居然還先去衝浪才來上班，真心覺得這種生活很酷也很佩服啊。」

葉亦真說，剛進入公司時覺得自己很渺小，嚴謹運作的職場氛圍讓人覺得與同事間似乎隔了一道牆，不曉得如何拿捏距離。藝術專業出身的主管對畫面呈現特別嚴格，也告訴她實習生和正職沒有什麼不同，因此會用同樣的標準來要求她，只是她不論在排版、畫面和軟體的使用上，都需要花更多時間修改，才能滿足業界的標準，導致她在實習進入尾聲時一度感到沮喪，也認清了與現實之間的距離。

《書上設計展2021》02_葉亦真
Photo Credit: 葉亦真

但是在實習過程中也認識了其他部門的實習生，了解不同的工作內容，也在期末分組報告中得到第一名的肯定，整個實習過程中雖有挫敗時，卻也有不少成就感的累積。

進入奧美走一遭的經驗打開了葉亦真的未來，她發現要做出感動的廣告不一定要進入廣告公司，也能選擇到執行方的製作公司，因此她調整方向朝影像創作努力，也拿下了一些國內外微電影競賽獎項。

葉亦真認為在學校的時候都活在同溫層裡，同學間聽不太到最真實的評價，但實習可以幫助大家認清現實，也會更清楚自己想要什麼、不喜歡什麼。當然就現實面而言，進入知名廣告公司實習的資歷對求職確實是有大大的加分，而增加人脈、磨練技能、獲得實戰經驗，也是她認為實習能夠帶來的收穫。

「與其抱怨學校教的東西不實用，不如善用學校資源，找校內外獎學金或透過課程強化自己的實力。不然也是可以乾脆讓課業低空飛過，把時間用在自己想要的地方，如果你很清楚自己想要什麼的話。」葉亦真說道。

作品連結：

書籍介紹

本文摘錄自《書上設計展2021》，尼普利出版

作者：尼普利編輯室企劃

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  • 跨領域、跨校系，議題式收錄金點新秀、紅點、放視大賞、後浪賞等國內外佳作
  • 年度主題報導「模擬設計人生──實習」，先睹設計路的山高水長
2021書上設計展_書腰_立體書封_白陰影
Photo Credit: 尼普利

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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