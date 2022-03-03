港人在台定居大不易，民團呼籲啟動「HF177庇護居留」落實蔡總統「挺香港」承諾

香港從2019年開始爆發反逃犯條例抗爭，許多示威者，多個民團包括香港邊城青年和台灣香港協會等民間團體今（3）日到行政院前表示，許多香港抗爭者來台之後呼籲政府立即啟動「HF177庇護居留」，落實依「香港澳門條例」第18條所執行的援港機制。

根據台灣移民署的資料，2021年獲居留許可的港人達1萬1173人，獲定居許可的港人1685人，雙雙創下歷史新高。​​

現在香港人要在台灣留下來，有什麼機制？

為落實蔡英文總統「挺香港」的承諾，政府於2020年成立「台港服務交流辦公室」，根據統計，目前此辦公室為百餘名香港反送中示威者提供人道援助，包括協助就學和就業。

但目前這些示威者仍以就業、就學的方式在台居留，只能擁有暫時在台居留資格。而依現行法規，港人在台就業，最終仍無法取得定居資格，無緣入籍台灣。

一些年紀稍長的示威者也選擇先在台就學，但他們要在大學畢業、工作5年後，且工資達基本薪資2倍以上等條件下，才能申請定居。民團說明說，現在「台港服務交流辦公室」提供的協助都是針對一般居留。若循就學管道申請在台定居需費時9年（就學4年，加上工作5年）。

根據台港服務交流辦公室的說明，可以申請來臺居留的事由有16種，主要有依親（直系血親或配偶）、具有專業技術能力並取得香港政府執業證書、有新臺幣600萬元以上投資、創新創業、經許可在臺工作、就學等等。

對照《香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法》第16條第一項第11款規定申請居留、第29條第一項第1款申請定居的年限，抗爭者理應可以預期自己大約需經多久的行政程序取得定居。

目前具「行政院專案」身份的香港抗爭者所領取的工作許可則根據《就業服務法》第51條第一項第1款（獲准居留之難民）；雇主聘僱下列外國人從事工作，得不受第46條第一項規定之限制，並免依第55條規定繳納就業安定費。

這樣對在台港人來說，為什麼仍有不足？

參與陳情的在台示威者阿K表示，他流亡來台已經2年，當初在半小時就決定用現金買機票離開香港，以旅客身分到台灣。來台後，因為沒有認識的人，只能先躲在青年旅館。後來經台港服務交流辦公室協助，以學生身分繼續留在台灣；他在香港已工作數年，其實沒有回學校再進修的規劃，但為可以申請在台定居，只能先停止工作，重回校園；但畢業後要如何取得身份，目前還不確定，而且條件十分嚴格。

按台灣現行法規，港生畢業後留在台灣工作，5年後薪水必須達到台灣基本工資的兩倍，亦即將近新台幣5萬元，才能成為真正的「台灣人」，這讓阿K感嘆：「很難啊！」「我在台灣讀文組，文組畢業薪水沒有很高，我現在很努力去打工，但薪水只能勉強生活，無法想像畢業後能達到定居資格的薪水。」阿K期盼政府能啟動「HF177」機制，讓他有機會申請在台定居。

另外申請就業居留的港人也面臨不確定性。香港邊城青年秘書長Sky指出，有示威者在香港國安法生效後以專案申請來台就業，但未來公司可能無法繼續聘雇他，假如工作期間可能發生公司變故、被開除等變數，導致面臨被遣返回香港的問題。即使政府不立即遣返，這些「手足」也會變成「黑戶」，在台灣沒有健保、沒有工作，「要怎麼活下去？」

而且目前在台工作的手足仍舊是如一般外國人須由雇主申請工作簽證，甚至可能因為工作轉換，或失去工作，導致失去簽證，進而影響在台灣的合法居留身分。不明確的工作簽證與居留身份性質，使得原本應該受到庇護的抗爭者，時常面對到不穩定的身份狀態，使當事人提心吊膽過生活。

經濟民主連合的楊剛指，不少港人也面臨護照過期的窘境，一些示威者的香港護照即將過期，但基於風險考量，不可能回港辦理。沒有護照讓他們在台灣的銀行開戶、租房等都遇到困難。

民團希望怎麼做？

民團認為，這些獲行政院專案資格的示威者，理應以「香港澳門居民申請在台灣地區居留送件須知」中，因政治因素來台的身份代碼「HF177」申請居留，並可在居留2年後申請定居。

「身分代碼HF177」是指「因政治因素而致安全及自由受有緊急危害，經行政院大陸委員會會同有關機關審查通過者。」

經濟民主連合研究員江旻諺說，政府只要依據《港澳條例》第18條與《港澳條例施行細則》第25條，讓香港「手足」以「身分代碼HF177」取得合法居留，就能在2年後申請在台定居。這已在現有規範中，不需另外再修法，呼籲政府落實援港機制。

台灣人權促進會副秘書長王曦指出，在台定居對香港「手足」十分重要，定居就相當於「歸化」，能夠擁有台灣的身分證與護照，可以在台灣長期住下去，無需像居留一樣1年換證1次。最根本的解決之道，就是提供港人手足申請定居的合法途徑，在難民法或其他庇護法制尚未立法的情形下，政府應該慎重考慮啟動HF177，並透過妥善審查機制，解決整體問題。

阿K表示，

「我們已經失去了一個身分，未來希望能以台灣人的身分居住在台灣。」

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核稿編輯：翁世航