2022/03/11,
用核能對抗氣候變遷為何不可行？歐美核能管理專家列出十大原因
Photo Credit: Reuters / 達志影像
我們想讓你知道的是
由於生產過程不會造成溫室氣體排放，核能被部分國家和人士認為是化石燃料的乾淨替代方案。然而，也有反對者就核能的安全性和高昂成本問題提出批評，像是這幾位發表聲明的前高階官員們，就認為核能「既不乾淨、不安全也不智慧」而且「成本極高」。
環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校
美國核能管理委員會前主席、法國能源管理局前局長等專家聯合發表聲明指出，核能不會是因應氣候變遷的可行方案，原因是成本太高、風險太大，而且難以快速帶來顯著效益。
撰文者亞茲寇（Gregory Jaczko）博士、教授雷恩伯格（Wolfgang Renneberg）、拉彭什（Bernard Laponche）博士和多夫曼（Paul Dorfman）博士四人，曾分別擔任美國、德國、法國和英國政府的核能監管和輻射防護機關高階主管。他們認為自己有「集體責任」，來評論核能是否可以在因應氣候危機上發揮重要作用。
由於生產過程不會造成溫室氣體排放，核能被部分國家和人士認為是化石燃料的乾淨替代方案。
像是英國政府在去（2021）年就宣布，到2040年至少建造一座（或兩座）大型核電站的政策，作為其實現淨零排放計畫的一部分。法國在去年秋天也宣布，將開始建造幾十年來的第一座新建核反應爐，以實踐其減排計畫。
然而，也有反對者就核能的安全性和高昂成本問題提出批評。像是這幾位發表聲明的前高階官員們認為，核能「既不乾淨、不安全也不智慧」，而且「成本極高」。
簡言之，他們認為，若要以核能來因應氣候變遷，會出現以下十個問題：
- 絕對成本太高，無法為全球電力生產做出有意義貢獻。
- 在能源生產和二氧化碳減排方面，比再生能源更昂貴——即使考慮到再生能源儲能系統等電網管理工具的成本亦然。
- 金融市場投資成本太高、風險太大，得依賴龐大的公共補貼和貸款擔保。
- 能存在非常久的放射性廢棄物問題無法解決，因而無法永續。
- 財務上無法永續，因為沒有任何金融機構有辦法為輻射外洩事故的全部潛在成本、環境和人類影響擔保，而這些極為重大的成本大多由公眾承擔。
- 新推出的反應爐設計具有軍事危險性，增加了核武擴散的風險。
- 本質上容易因為人為操作錯誤、內部故障和外部影響等一連串無法避免的事故而產生風險；容易受氣候變遷造成的海平面上升、風暴、淹水和洪水等影響，進而衝擊國際經濟。
- 除了存在太多尚未解決的技術和安全問題之外，也還有很多新概念仍未經驗證，如「先進核能」和「小型模組化核能反應爐」（Small Modular Reactors, SMRs）。
- 過於笨重和複雜，無法在減緩氣候變遷所需的時間內，建造和營運具工業規模且有效率的反應爐。
- 對於2030年之前要達成的氣候變遷減緩工作，幫助有限。因為核能的開發和興建時間太長，而且必須建造大量反應爐才有可能改變現況，如此一來的建設成本非常可觀。
參考資料
- 獨立報（2022年1月27日），Nuclear energy not feasible way to tackle climate crisis, former regulators say
- Nuclear Consulting Group（2022年1月6日），Former heads of US, German, and French nuclear regulation and secretary to UK government's radiation protection committee: "Nuclear is not a practicable means to combat climate change."
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
猜你喜歡