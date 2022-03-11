用核能對抗氣候變遷為何不可行？歐美核能管理專家列出十大原因

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

美國核能管理委員會前主席、法國能源管理局前局長等專家聯合發表聲明指出，核能不會是因應氣候變遷的可行方案，原因是成本太高、風險太大，而且難以快速帶來顯著效益。

撰文者亞茲寇（Gregory Jaczko）博士、教授雷恩伯格（Wolfgang Renneberg）、拉彭什（Bernard Laponche）博士和多夫曼（Paul Dorfman）博士四人，曾分別擔任美國、德國、法國和英國政府的核能監管和輻射防護機關高階主管。他們認為自己有「集體責任」，來評論核能是否可以在因應氣候危機上發揮重要作用。

由於生產過程不會造成溫室氣體排放，核能被部分國家和人士認為是化石燃料的乾淨替代方案。

像是英國政府在去（2021）年就宣布，到2040年至少建造一座（或兩座）大型核電站的政策，作為其實現淨零排放計畫的一部分。法國在去年秋天也宣布，將開始建造幾十年來的第一座新建核反應爐，以實踐其減排計畫。

然而，也有反對者就核能的安全性和高昂成本問題提出批評。像是這幾位發表聲明的前高階官員們認為，核能「既不乾淨、不安全也不智慧」，而且「成本極高」。

簡言之，他們認為，若要以核能來因應氣候變遷，會出現以下十個問題：

絕對成本太高，無法為全球電力生產做出有意義貢獻。 在能源生產和二氧化碳減排方面，比再生能源更昂​​貴——即使考慮到再生能源儲能系統等電網管理工具的成本亦然。 金融市場投資成本太高、風險太大，得依賴龐大的公共補貼和貸款擔保。 能存在非常久的放射性廢棄物問題無法解決，因而無法永續。 財務上無法永續，因為沒有任何金融機構有辦法為輻射外洩事故的全部潛在成本、環境和人類影響擔保，而這些極為重大的成本大多由公眾承擔。 新推出的反應爐設計具有軍事危險性，增加了核武擴散的風險。 本質上容易因為人為操作錯誤、內部故障和外部影響等一連串無法避免的事故而產生風險；容易受氣候變遷造成的海平面上升、風暴、淹水和洪水等影響，進而衝擊國際經濟。 除了存在太多尚未解決的技術和安全問題之外，也還有很多新概念仍未經驗證，如「先進核能」和「小型模組化核能反應爐」（Small Modular Reactors, SMRs）。 過於笨重和複雜，無法在減緩氣候變遷所需的時間內，建造和營運具工業規模且有效率的反應爐。 對於2030年之前要達成的氣候變遷減緩工作，幫助有限。因為核能的開發和興建時間太長，而且必須建造大量反應爐才有可能改變現況，如此一來的建設成本非常可觀。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航