2022/03/03,
醫療

今日本土新增5例，全台停電未影響疫苗保存，陳時中：切勿以時間作為解封的條件

今日本土新增5例，全台停電未影響疫苗保存，陳時中：切勿以時間作為解封的條件
Photo Credit: 指揮中心提供

我們想讓你知道的是

今日新增本土個案5例，桃園米迪幼兒園群聚為大宗，共有4人。陳時中呼籲各界不能以時間作為解封目標，必須以疫情實際情況作為基準。此外，指揮中心也表示稍早全台停電也未造成疫苗失效，各地衛生局並未接獲任何通報。

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增71例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5例本土個案及66例境外移入（28例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今日新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。本土病例中，桃園米迪幼兒園群聚為大宗，共有4人，累計30人確診，宗教協會吃唱團增1人確診。

羅一鈞指出目前感染源待釐清的傳播鏈仍維持6條，分別為桃園米迪幼兒園案、新北涮涮鍋案、新北加強版防疫旅館護理師、台北加強版防疫旅館護理師、台中驗船師案、宗教協會衍生設計師案。

陳時中：不能以時間作為解封目標

目前國際的疫情比較上週情況，確診人數下降約13%左右，然而台灣周遭國家的疫情仍是相當嚴重。韓國確診人數目前維持在高峰，單週平均確診人數高達15萬，與世界其他國家相比最高；越南疫情也在逐漸攀升，確診人數約有12萬。

另外，香港目前情況也讓指揮中心感到意外。陳時中表示雖然香港邊境控管得好，但現在還是必須面臨指數型的爆發。該地區自超過1000人確診起，每日個案皆以翻倍的數目成長，死亡率也有所提升。

針對解封政策與時機，陳時中表示在Omicron的流行之下，很難以時間判定鬆綁程度。平時除了密切監控，也必須時時警惕，如果有所疏忽，大爆發的發生也不無可能。

指揮中心呼籲各界在經濟防疫的模式下，還是不能操之過急，切勿以時間作為目標當解封的條件。陳時中說道「有大解封就會有大疫情，但我希望疫情是平緩的，不要有指數型成長，否則社會將難以負擔。」

303停電未影響疫苗保存，各醫療機構皆有不斷電系統維持

針對今日稍早停電造成疫苗保存上的疑慮，陳時中指出每個合約機構都有不斷電系統，至少會持續4小時的電力。由於電力陸續恢復，造成的影響並不大，目前各地衛生局也未接獲疫苗超時通報。

COVID-19疫苗冷儲保存規範11101031
Photo Credit:指揮中心

除此之外，陳時中也說明各疫苗廠牌的保存方式，AZ在開瓶後且室溫小於30度環境下，6小時內必須使用完畢，若無開平可以存放更久；莫德納在2至25度地環境下則需要於12小時內使用完畢，至多不要超過19小時；BNT稀釋後在2至30度環境下必須6小時內使用完畢；高端在小於27度環境則盡量6小時內使用，至多不得超過8小時。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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