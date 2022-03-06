拜登國情咨文演說像是來自冷戰檔案館，美歐關係在他卸任後將重新改寫

文：Ines Pohl（德國之聲記者）

美國第46屆總統拜登（Joe Biden）發表其首次國情咨文的同一時間，歐洲大陸上數十萬人正在試圖逃離戰火。拜登講話的同一時間內，有多少人死於非命，這一點可能永遠無法搞清楚。他們死於利慾熏心、倒行逆施的俄羅斯總統發起的戰爭。

同近日來的言論一樣，這位年近八旬的美國總統的演說，聽起來更像是來自冷戰時期的檔案館。他不斷重申團結的北約威力無人能比，他對莫斯科侵略者發出了強烈的威脅，他表示會誓死捍衛民主價值觀。他談到了團結與犧牲，也談及了其制裁措施將如何重創俄羅斯經濟。

糟糕的民調

拜登的演說不時收獲雷鳴般的、包括部分共和黨人的掌聲。在這個悲情的歷史時刻，誰能不為烏克蘭民眾的勇敢而動容，誰又會不為美國的強大而振奮呢？誓死捍衛北約每一釐米土地的戰爭動員，在國會大廳了引起了巨大的反響。然而，這種對美國強大軍力自嗨式的歡呼，也只是一個轉瞬即逝的場景而已。

因為拜登發表國情咨文演說的最初目的並不在此：新的一年已經過去了兩個月，拜登的當務之急是要爭取民意。八個月後就要進行至關重要的期中選舉，一旦失利，拜登的施政空間將大幅縮水。

民意支持率只剩41％的拜登，急需一個表達政績的機會：疫情減緩、經濟增長以及就業市場的積極發展。作為任命了首位黑人大法官的總統，作為履行諾言成功啟動基建一攬子計劃的總統，他當然希望得到民眾的認可。國情咨文中，他也談到了上述政績，也贏得了熱烈的掌聲，但這一次，掌聲卻完全來自他所屬的民主黨陣營。

真正同選民密切相關的，則是拜登總統將歐洲大陸戰後民主重建，置於美國眼前利益之上的決定。因為這需要民眾去接受因制裁措施而導致的油價暴漲，去接受7%的通脹進一步飆升、總而使數百萬美國民眾生活更加困苦的可能性。

中國取代俄羅斯，成為頭號敵手

拜登深知，他反對普亭（Vladimir Putin）戰爭罪行的努力，有可能會成為共和黨民粹派攻擊他的口實，民粹主義者主張一切以美國為主，他們希望以煽動美國即將喪失大國地位的恐懼心理來贏取選戰，先是期中選舉，進而是總統選舉。

拜登及其那一代人中的大多數都堅信，美國必須同歐洲盟友保持團結。但現在，很多美國人已經不認同這樣的觀點。俄羅斯的宿敵地位已經被中國所取代，大多數美國人認為，跨大西洋盟友關係以及歐洲大陸已經沒有那麼重要。美國的未來取決於亞洲，而歐洲人應該自己決定自己的命運了。

拜登從政已經有50年的歷史了。他可能是最後一位注重美歐關係的白宮主人。我們沒有必要拿川普（Donald Trump）來聳人聽聞：無論是誰接替拜登，美國的戰略重點都會發生偏移。歐洲人為此做好準備，無論如何都是一件好事情。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航