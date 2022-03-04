2022/03/04,
心理

俄羅斯入侵烏克蘭的新聞鋪天蓋地，你也出現「戰爭焦慮」了嗎？

俄羅斯入侵烏克蘭的新聞鋪天蓋地，你也出現「戰爭焦慮」了嗎？
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我們想讓你知道的是

本身有情緒問題者，可能更要注意「戰爭焦慮」對身心造成的影響，尤其是患有焦慮症、創傷後壓力症候群（PTSD）或憂鬱症的族群，如果觀看過多引發不適的新聞畫面，有機會造成症狀惡化。

俄烏戰爭爆發台灣受關注，「戰爭焦慮」恐引發心理問題？

俄羅斯於2月24日向烏克蘭開戰，引發全球關注。烏俄戰爭爆發，也使同處地緣政治戰爭熱區的台灣成為國際焦點，「Taiwan」一詞一度成為社交媒體的熱門關鍵字。新聞媒體連日播報戰爭畫面，造成許多不少民眾內心不安，如同學者所說的「戰爭焦慮」（War Anxiety）現象。

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戰爭焦慮又名「核焦慮」，是由美國人類學家Margaret Mead於冷戰時期提出，後由美國心理學家Michael D. Newcomb發展定義。數十年已累積相關研究證實，核焦慮會增加年輕族群罹患精神障礙症候群的風險。此外，歐洲心理健康衛生局（MHE）在近日亦表明，俄烏戰爭可能將對這時期成長中兒童與青少年心理健康，帶來「毀滅性」的長期後果。

本身有情緒問題者，可能更要注意「戰爭焦慮」對身心造成的影響，尤其是患有焦慮症、創傷後壓力症候群（PTSD）或憂鬱症的族群，如果觀看過多引發不適的新聞畫面，有機會造成症狀惡化。加上現在人習慣隨時盯著手機或電視尋求安定感與控制感，反而難以使心情安定，加重焦慮問題。

重大社會事件引發資訊焦慮，四招緩解心理衝擊

如同去（2021）年5－7月時三級警戒，台灣民眾籠罩在疫情蔓延的恐慌中，全國上下緊盯確診與死亡數，渴望即時吸收疫情的所有資訊，容易演變成「資訊焦慮」。如今，俄烏戰爭的新聞訊息鋪天蓋地，亦可能導致資訊焦慮問題爆發。該如何面對戰爭這種重大新聞事件造成的心理影響？

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1. 關注新聞的前30分鐘內容即可

新聞台以收視率作為主要收入來源，難免言論偏頗、標題聳動。若觀看新聞已造成內心惶恐不安，建議收看午間或晚間新聞的前30分鐘內容即可，其他部分可省略不看。

2. 欲得知相關訊息，以信任的新聞來源為主

網路媒體時代，「假訊息」無所不在，通訊軟體的轉傳內容往往真假難辨。建議關注官方發布的新聞稿內容、或選擇值得信任的媒體來源；親友群組轉傳的內容或政論節目的片面臆測不必輕信。

3. 接受內心的不確定性

戰爭期間感到惶恐不安是正常的，此時應專注於「可以控制的事情」，並隨時注意自身的心理狀態、練習接受不安情緒。靜坐、冥想有助於緩解壓力，運動、社交等措施亦可轉移焦點。

4. 照顧好自己，並隨時向外求助

在戰爭或疫情期間，與家人、朋友的情感聯繫更顯重要。適時分享內心的感受是人類重要的舒壓方式。如果戰爭新聞已嚴重影響日常生活，也應該適當尋求精神科醫師或心理諮商等專業協助。

參考資料：

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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