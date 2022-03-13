營造業缺工達歷史新高，為什麼這一代勞動年齡層不願意做工地？

營建署發布營造業缺工達歷史新高，勞工職缺多達11萬人，而這也是房價成本的關鍵影響之一。工程進度不能緩、不得延、不可拖，可相關技術職缺找不到人，那該如何呢？只好加價請人，那麼每個工地都有同樣的問題，就演變成在給予的工資上彼此間競爭拉價搶工。因此如今這些工地相關的工酬薪資，也來到了台灣不動產發展以來的最高峰。

如果年輕人願意吃苦，願意放下坐辦公室吹冷氣的態度，願意拋下那西裝筆挺的虛榮外表，現在做工所賺的錢絕對比一般工作的收入還高，甚至更超過數倍。

那為什麼會有這種社會現象發生呢？主要還是來自於勞動年齡層的競爭力，比起上一代已經退化到很嚴重的程度了。

時代的不同，也帶來了某種無形反面的副作用，5、60年代出生的人，經濟大局不佳，台灣也在初代發展期，各種創業的門檻高，壓力大，早時孩子生得也多，教育方式也與現在有很大的不同。然而一代一代所延伸下來的，多為父母對子女的過度保護，因為曾經為了生活、為了家庭吃了很多苦，因此在環境改善之後，希望下一代不要走自己的老路。

慢慢地，6、70年級，再到了80年級後，就迅速有感眼下的年輕人，他們的三觀，他們對於人生，他們對於工作的意義，對於事業，對於家庭，其態度、觀念、思維、想法、責任，完完全全地不一樣了；甚至荒謬、無知、幼稚，更到於無能。而這也不是用苦勸就能夠影響引導，明顯驗證著古語言「富貴不過三代」的絕佳時局案例。

人類有著強而堅韌的適應力，不管在各種時代下，都會有著人們對於為了撐住生活的痛苦指數。在不好的環境下學著如何獨力生存，甚至靠著自己的雙手，去打造屬於自己的一片天或領域，沒有人是不辛苦的，而那些沒有實質能力所相應的不勞而獲，始終走不了太長遠的路。越能在年紀輕的時候去理解這個邏輯，應該可以趁早布局好理想的人生。

不要為了興趣去找工作，不要為了過於天真的需求來求職，要知道人人都是來討生活來賺錢的，即便初始的工職條件沒有很好，但若可以為你帶來一技之長，且具有不可取代性的專業或能擁有高級技術性的職能，那就會是一個好的出路。

在這個社會上，並非所有的工作屬性都是可以讓你光鮮亮麗的，那些外表都是假的，唯有實質的能力才可以成就你是否在未來，能夠成為某家公司的幹才棟樑，甚至到自己創業做老闆。這種種的一切如果沒有很紮實的基礎，你所有的理想、夢想，都只是天馬行空的幻想。

做工地的，雖然很辛苦，但收入條件好；雖然沒有冷氣吹，但還是有專業技術可以學；雖然沒有西裝穿，但久了還是能從基層往上爬；雖然不是讓大多人都能在感覺上是份稱羨的工作，但要知道，在台灣有許多不少現今你所耳熟能詳的建商與營造廠的老闆或主管，早期也是這樣走過來的。就連寶佳機構底下的許多子公司的負責人，最初也是從工地基礎幹起。

時間過去，有朝一日你也會有在不動產領域內創業的機會，吹不吹冷氣、穿不穿西裝也早已不是重點了，可這時你的社會地位，恐怕也不是那些一般工作可以比擬的。人生跟置產一樣，比的是誰氣長，比的不是年輕時的那份衝動與天真，其實這個道理不僅在房地產業內適用，只要是有所長期發展價值的工作都通用。

現代年輕人與初出社會的新鮮人，缺乏耐性，缺乏正確的工作態度，缺乏競爭思維與風險意識，不懂得怎麼投資自己，老是去選擇好逸惡勞的工職。不會積極去學習，也不會如何去建立更優秀的自己，得過且過，比起還可以用收入條件去吸引人入行的十數年前，現在的人也不知怎麼了，誘之以利也沒辦法去讓這些人留下，或好好地去認同工作價值。

想的都是自己的福利，嫌的都是公司體制，抱怨的都是老闆主管不好，可完全不懂得檢討與反省。反正職缺那麼多，今天這公司我待得不開心，再找工作就好。這其實也變相讓國內傳產業上的勞動競爭力，遠遠輸給經濟強盛的國家，而環環相扣之下，也成了某種通膨的理由之一。

其實並非是什麼工作性質不好，全都是人的問題。今天如果你夠有毅力，勇於挑戰自己，高規格的自律要求，即便是最粗淺或是那種人人都看不起、不願意做的職業，時間過去遲早你也會有所成就。行行本來就都可以出狀元，你要是根棟樑，去哪裡都能夠發光；你要是根棒槌，到哪裡始終都還是根棒槌。

人不行就別怪地不平，在社會上、在工作上、在事業上，贏家永遠都有他總是勝利的原因，而輸家自然也都有他總是失敗的理由。這世上最可怕的事，就是比你更優秀的人比你還更努力。你若不懂得培養自己充實自己，又想超越那些強者或菁英，那豈不癡人說夢嗎？

本文經丁丁的房產人生雜記授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航