美國八州檢察總長對TikTok展開全國調查，涉嫌侵犯兒童與青少年隱私、危及身心健康

美國共有八州的檢察總長於昨（2）日，針對TikTok展開一場全國性的調查，內容包含了解該公司是否對年輕用戶的心理健康產生有害影響，以及是否違反了各州的消費者保護法。

根據統計，TikTok每個月有十億人次使用，尤其受到青少年以及兒童的歡迎。美國國會議員和聯邦監管機構皆批評TikTok，指控他們的內部作法和以電腦作為基礎推廣該平台內容的方式，可能危及年輕用戶的身心健康。

此次的聯合行動企圖了解TikTok如何藉由提高用戶黏著度，使年輕用戶對平台逐漸上癮，以及這樣的行為是否違反的美國法律。

上個月，德州也對TikTok涉嫌侵犯兒童隱私和助長人口販賣進行了相關調查。

麻州檢查總長莫拉．希利 （Maura Healey）在一份聲明中表示，兒童和青少年已經在努力應對焦慮、社交壓力和憂鬱等問題。她說道「州檢察總長有必要保護年輕人，並掌握更多關於TikTok等公司如何影響他們日常生活的資訊。」

根據《美聯社》報導，政府官員和兒童安全倡導者認為，TikTok藉由演算法向用戶推送的影片，導致年輕閱聽人飲食失調、甚至自殘和自殺。

針對這項調查，TikTok表示，已增加新的安全與隱私措施。並致力於開發符合兒童與青少年年齡的用戶體驗，並同時將直接傳送訊息的功能在年輕用戶端禁止。此外，公司也新增螢幕使用時間管理工具，幫助年輕人與家長掌握使用TikTok的時間以及觀看內容。

去年，TikTok就已針對其18歲以下用戶的隱私權政策進行一系列調整。13至15歲用戶的隱私設定被預設為「私人（private）」，只有被用戶本人認可為追蹤者的人才能觀看他們的影片。

針對16、17歲用戶所製作的影片，讓其他民眾下載的設定將自動訂為關閉。此外，15歲以下兒童產製的影片也將禁止其他用戶下載。

TikTok於昨日說明中提到，公司願意為青少年提供更多與平台使用安全以及隱私保護的資訊。「我們非常在乎建立一種有助於保護和支持社區福祉的體驗，並感謝各州檢察長對青少年用戶安全的關注。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航