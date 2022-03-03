串流平台加入制裁：Spotify移除俄羅斯官媒所有內容、Netflix暫停俄羅斯所有影視計畫與收購行動

俄羅斯在今（2022）年2月24日入侵烏克蘭，此戰爭衝突的抵制聲浪也延燒至藝文圈和娛樂產業。好萊塢片廠旗下商業鉅片不再於俄羅斯上映；俄羅斯藝術家也因無法認同入侵烏克蘭的暴力行為，致使不願代表俄羅斯參加2022威尼斯雙年展；世界影壇最高殿堂坎城影展也表示不歡迎俄國代表參展；蘋果等大廠無懼市佔率下滑，紛紛停止在俄羅斯銷售產品。

至於最新消息則是，音樂串流平台Spotify台灣時間3月3日，宣布採取多項措施應對俄羅斯對烏克蘭的軍事攻擊，包括「無限期」關閉在俄羅斯的辦事處；影音串流龍頭Netflix更暫停所有在俄羅斯的計畫和收購。

Spotify

根據《綜藝報》指出，Spotify公司稍早在歐盟和其他市場，已經移除俄羅斯官方資助的媒體「今日俄羅斯」（RT）與「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）所有內容。

Spotify發表聲明表示：「 我們對烏克蘭遭到無端襲擊深感震驚和悲痛，過去一周，我們的首要任務是確保員工安全，而確保Spotify平台 繼續成為全球和地區新聞的重要來源 ，在現在這種時刻，這件事比過往任何時候都更加重要。」

而且，自從俄羅斯開始進行的入侵行動以來， Spotify 團隊已經審查了數以千計的 podcast節目內容 。本週三，Spotify平台也推出了全新指南，為世界各地的用戶提供「可信任新聞」來源的權限 。此連結能夠連到包括《BBC》、《紐約時報》、《華爾街日報》和《衛報》等媒體的 podcast ，以及有關俄烏戰爭和烏克蘭歷史的 podcast節目內容 。

此外，Spotify正在進行員工捐款行動，藉以支持在俄羅斯襲擊烏克蘭期間的當地人道主義工作。Spotify表示：「我們正在探索我們可以採取的行動，並將繼續進行符合我們員工和聽眾最大利益的事情。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

Netflix

戰爭開打之後，串流影視龍頭Netflix在日前就有發表聲明，宣布不會迎合俄羅斯的相關法規，在平台播放俄羅斯官方新聞台節目。俄羅斯政府日前表示，要求日用戶超過10萬的串流影音平台，必須遵守當地法規播放多家聯邦電視台的節目。當時Netflix發言人回應：「考慮目前烏俄戰爭的情況，我們並沒有計劃將這些頻道加入我們的串流平台之中。」

而根據《綜藝報》指出，Netflix在審慎討論俄羅斯入侵烏克蘭的影響後，進一步決議暫止在俄羅斯的所有影視計畫和收購行動。Netflix目前有4套俄語劇集正在拍攝與後製，包含由Dasha Zhuk執導的犯罪驚悚影集《Zato》，以及改編自小說《安娜・卡列妮娜》的影集《Anna K》。

Netflix一年多前在俄羅斯推出服務，目前在俄羅斯擁有約100萬用戶。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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核稿編輯：翁世航