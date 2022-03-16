《內在驅動力》：武漢爆發的危機帶給我們的啟示，就是內在驅動力不作為的代價

文：薩拉斯．吉凡（Sharath Jeevan）

內在驅動力不作為的代價

最後一章，我想談談如何轉換到更加注重內在驅動力的人生與世界。基本上有四大原則可以幫助我們朝這個方向前進，同樣適用於個人、機構或整個社會的情況。

從武漢爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情與隨後的全球因應，我們也許可以推論出第一條原則：首先應該是計算無所作為的代價。對於大部分世人來說，可能很容易就把內在驅動力與重燃內在驅動力當成是美好、正向但終究缺乏實質意義的事，但這其實是非常愚蠢又危險（甚至致命）的想法。

武漢爆發的危機帶給我們的啟示，就是內在驅動力不作為的代價可能造成龐大傷害，危及我們的人生、經濟，甚或生活與生存方式。

假如李文亮和七位勇敢同仁的自主權獲得了尊重，那眼前可怕的全球疫情各種慘重損失勢必可以大幅減少。對所有人來說，這件事的關鍵教訓是：凡是心生疑惑的情況下，我們應該尊重專業的自主權，寧可過於謹慎也不要冒險。

創意獨具的新聞網站Axios4根據不同來源資料，精心整理出武漢疫情發展，應該可視為提醒社會大眾重視第一條原則。也就是說，我們經常可以計算出內在驅動力不作為的代價，而幾乎從任何角度來看，都是付出了無比龐大的代價。

在其他部門，我們也親眼看到不作為的各種影響深遠的成本——即不處理內在驅動力所面臨的巨大問題。在非營利部門，不同基金會負責人一再向我提到經濟大環境的艱困，讓許多非營利組織領導者和社會創業家深感挫敗，這也正不斷重挫他們的使命感。

有位基金會執行長談到，許多基金會不願意給予慈善組織足夠空間和彈性來適應艱困時代，她告訴我：「這個禮拜，我和三個贊助對象聊天，他們都講到淚流滿面，男性也不例外，因為許多出錢的基金會行徑太離譜了。」她補充說：「以前對同業的不良行徑，很容易就當做沒看見，但現在得跟他們認真談談了。」

我近來開始接洽一間無家者服務中心。在討論過程中，我發覺推廣主任（地方當局有時會稱為無家者輔導主任）這個職務，使命感、自主體和專精度都被消耗殆盡。取而代之的是粗暴的衡量標準，迫使這些不可或缺的工作人員採用「無害」的方法，解決非常棘手的問題。

再者，績效目標帶來的壓力，也迫使他們追求短期指標——讓無家者有地方住，但這僅有短期成效，許多無家者數週後又回到街頭。

整體來說，我們已見識到若忽略內在驅動力的基本要件，可能會對個人、機構與社會造成巨大損失。

看到內在驅動力的機會

第二條原則是要看到內在驅動力的機會。運用小小的方法來處理內在驅動力問題，便可能替所有人帶來大大的改變。

大衛．盧貝爾（David Lubell）是認真又受人喜愛，他創辦了兩個非營利組織——「好客美國」（Welcoming America）和現在的「好客國際」（Welcoming International）。當初成立「好客美國」，是因為他發覺移民問題在美國當地社區可能會帶來愈來愈嚴重的結果，成為隨時可能爆發的火藥庫。我身為（自豪的）英國移民，一直很欽佩大衛的方法與決心，多年來持續密切關注他的工作。

大衛表示：「比如說，歐洲一個地區的移民從十萬上升到十一萬，跟上升到超過三十萬，兩者的天差地遠，這就會造成壓力。」這些變化可能帶來爆炸性的後果，許多美國城市就是如此。

大衛開發了實用的工具與方法，有助城鎮和社區更歡迎外來移民——更加開放、更有彈性也更為包容。這包括「高關懷」（時間密集型）的挨家挨戶促進社區討論與參與，以及籌辦地方交流活動，抗衡德勒斯登等東德城市內與日俱增的極右派分子所散布的煽動資訊。比方說，「好客美國」策畫與推廣當地活動，讓移民和當地居民花時間交流相處。還特別突顯移民對社區帶來貢獻的正面故事。

說巧不巧，大衛已從波士頓搬到了柏林，因為他認為移民問題的大本營確定已轉移到歐洲。美國境內境外的兩百個社區與愈來愈多的國際社區，現在都是「好客美國」和「好客國際」網絡的一部分。

大衛的工作實際上是在地方社區重建社會資本。他支持羅伯特．普特南在《獨自打保齡》一書中分享的觀點，即社區正在「巴爾幹化」。他認為核心問題是全球對地方社區沒有同理心——民眾逐漸失去與彼此的連結、歸屬與理解。各大城鎮逐漸失去內在驅動力，而大衛設法重燃他們的自主權（感到能開拓自我道路）、專精度（賦予他們國際競爭力）和使命感（透過開放、包容和繁榮的社區理念）。

雖然大衛無法證明科學上具有相關性，但他認為內在驅動力的高低、城鎮所擁有的社會資本（他的方法便在大力培養社會資本），以及該城鎮對移民的開放程度，三者緊密相連。

慶幸的是，「好客美國」可以將美國城市納入其網絡，每年只需數萬美元，這包括城市需要承擔的成本，比如用於提升公民溝通效度的成本。這是十分重要的步驟，可以強化全世界城鎮的社會組織，十分划算，又有助確保當今社會開放、同理和包容等關鍵面向。

第二章提到的辛西亞．漢森在藝珂基金會同樣開創先河。她的信念是，未來的多元勢必會愈來愈體現在認知的多元，也就是思想百花齊放。屆時需要具備的能力，是讓真正不同思維與技能的人合作，幫助團隊和組織動員起來。這是邁向前述願景重要的一步，所有人才都獲得肯定與培養。她召集了一群背景各異的思想領袖（我也是其中一員），重新認識人才和工作的多元，因而看到內在驅動力的機會。