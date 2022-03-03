俄烏戰爭造成國際糧價「一日三市」，國內食品廠成本翻倍苦撐，行政院提前採購黃小玉因應

國際通貨膨脹尚未解決，原物料供應又遇到瓶頸，再加上俄烏戰爭影響，加劇國際糧食價格飆漲，國內食品業者苦不堪言，強調原物料價格「一日三市」，短期獲利面臨考驗。對此行政院以免徵進口營業稅、關稅減半因應，並提前採購黃豆、小麥和玉米（合稱黃小玉），確保民生物資量足價穩。

烏俄戰爭加劇糧食價格上漲

全球的食品公司正面臨強大的壓力，過去2年原物料供應受到阻礙，現在又因烏俄戰爭影響，再次推升了食品價格。根據國際食物政策研究所（International Food Policy Research Institute）的數據顯示，俄羅斯和烏克蘭供應全球3分之1的小麥、4分之1的大麥，以及近4分之3的葵花籽油。

如果烏克蘭交通管道遭到破壞，從烏克蘭大量進口的中東、北非等地區，影響最大，而美國和歐盟國家進口烏俄糧食，僅占糧食總額的6.4%，雖然衝擊輕微，但是仍擋不住原物料價格上升。

早在開戰前夕，美國芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨價格達到每蒲式耳（英制單位，約36.37公升）近8美元，逼近10年來新高。國際食品公司，包含雀巢公司（Nestle）和家樂氏（Kellogg）已經開始尋找其它地方供應原料。

《華爾街日報》報導指出，為了補足市場缺額，美國冬小麥播種面積達到6年來新高，儘管各地盡力擴大產量，但根據聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）的數據顯示，穀物類的全球庫存今（2022）年預計為28.7%，低於4年前的31.9%。

穀物價漲，不僅對各類加工產品造成影響，也連帶使飼養動物成本墊高，肉價攀升。美國農業部（Department of Agriculture）的估計，美國的牛肉批發價格預計將在今年上漲至多7.5%，許多發展中國家將面臨2位數的食品通貨膨脹。

其中，斯里蘭卡（Sri Lanka）就面臨嚴峻食品價格飆漲問題。《日經亞洲》報導指出，1公斤西紅柿，從去年149盧比（Rupee）已經翻了3倍多，到了463盧比，而青辣椒、大蒜、洋蔥和椰子等民生用品，價格也直線上升，經濟受到打擊。

原物料成本翻倍，國內食品廠苦撐

台灣食品業者告訴《工商時報》，近日受到烏俄戰爭影響，包括黃小玉、棕櫚油、糖、奶油等各式食品原料翻倍，業者強調現在幾乎是「一日三市」，售價追不上成本上升的速度，短期獲利將面臨極大考驗。

為了因應國際情勢，行政院上週提出4大措施，包含提前採購黃小玉，確保民生物資量足價穩。行政院強調小麥多由美國進口，國內掌握54萬噸可使用量，未來5個月供給無虞，另針對汽油、柴油，則有緩漲措施。

玉米部分，國內業者去年自烏俄進口，但僅占總進口量1.64%，目前國內可以動用量為259公噸，可供應未來7個月。黃豆則有100萬公噸可使用量，未來5個月可調度使用。

行政院物價穩定相關承辦人告訴《關鍵評論網》，為了遏止物價攀升，2月初已經提出6項穩定物價措施，包含：4月30日前免徵進口黃豆、玉米及小麥營業稅，奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半，同時也緩和肉類食材上調價格的壓力，減輕主要原料為黃豆的食用油相關業者成本負擔。

能源部分則調降汽柴油貨物稅，繼去年每公升調降1元後，這次再加碼調降汽油貨物稅1元，每公升共減2元，調降後稅率為每公升4.83元；柴油貨物稅也加碼調降0.5元，每公升共減1.5元，調降後稅率為每公升2.49元。

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核稿編輯：翁世航