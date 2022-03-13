【小說】橫山秀夫《高度狂熱》選摘：日航客機墜毀新聞傳出後，更壞的消息還在後頭

文：橫山秀夫

下午六點過後，編輯部的辦公室人聲鼎沸。

悠木坐在政治線主編的位子上審核新聞原稿。因為他沒有出席無線電採購會議，只好代替出席會議的岸處理業務。

頭版頭條已經決定好了，報導內容是「三光汽船」經營不善，明天將會提出申請，尋求企業更生法的協助。負債總額高達五千兩百億元，是日本戰後最大的企業倒閉案件。悠木長年來在社會線報導各類刑案，平常也沒詳細閱讀政經新聞，但三光汽船真正的老闆是河本國務相，這點常識他還是知道的。換句話說，這不是單純的企業倒閉，肯定會牽涉到首都政治圈的角力。果不其然，共同通信傳來另一份報導，暫定標題是「河本請辭下台」，悠木繼續提筆修稿。

悠木回到位子整理東西，清點已經修改好的原稿摘要，準備交接給岸。隔壁位子上的電話響了，悠木裝作沒聽到，但電話響個沒完。轉頭一看，田澤不在位子上，不曉得是不是去上廁所。

不得已，悠木只好接起電話。這通電話是佐山打來的，他在縣警擔任採訪組長。悠木卸任以後，原本擔任副組長的佐山升任組長，已經連續五年穩坐組長的位子。佐山聽出接電話的是悠木，意外之餘還挺開心的，但他立刻壓低音量說出打來的用意。

「悠前輩，你們那邊現在應該人仰馬翻了吧？」

「你指什麼？」

悠木反問佐山的同時，抬頭張望部內。忙是一直都很忙，似乎也沒出什麼大事。

「還好啊。」

「這樣啊。沒有啦，時事通信的傢伙講電話時，說了一點奇怪的事情。」

佐山的意思是，他是在記者室偷聽到的。

悠木擔心趕上不電車，語氣也有些急躁了。

「對方講什麼？」

「就我聽到的內容——好像是有一架大型客機消失了。」

大型客機消失了……？

悠木抬起頭想了一下。

視線正好對上書架上的電視，畫面上播放著NHK的新聞。

一旁有人叫悠木讓開，是田澤回來了。悠木起身離開，雙眼依舊緊盯著電視畫面上的新聞快報。

《日航大型客機從雷達上消失。》

「喂、你們看！」

核稿部有人扯開嗓子大叫。

一大堆人都擠到電視機前面。

「墜機了嗎？」

「那種大型客機，不會墜機吧？」

「不然是雷達故障？」

「消失的地點在哪裡啊？」

「反正不是這裡，群馬又沒有航線。」

電視機前面圍了兩、三道人牆，目前還沒有新的報導。

悠木走到編輯部的門口，半邊身子探出走廊，眼睛卻盯著人牆後面的電視。再不離開就趕不上電車了。

萬一真的是空難，整份報紙就得重做了。不過，倒楣的多半是內勤人員，部分主編必須處理共同通信發布的新聞，核稿部的職員也得重新編排報紙版面。除非有群馬縣的乘客在飛機上，否則記者沒什麼工作。當然，飛機墜落在群馬縣內就另當別論了。

悠木決定多等幾分鐘，等聽到墜機地點再離開，但一直沒有新的消息傳來。

最後，悠木果斷離開辦公室。剛才其他同事也說了，群馬縣並沒有班機的航線。擔心幾乎不可能發生的災禍，而沒有趕上電車，豈不是真成了安西口中的膽小鬼？

悠木在走廊前進，正好後方傳來共同通信的「嗶嗶傳呼」。編輯部的牆上設有收稿用的擴音器，共同通信在傳送訊息之前，擴音器會發出嗶嗶聲，所以稱為嗶嗶傳呼。

走廊上也聽得到緊張的播報聲。

〈共同通信快報！日航的大型客機在橫田基地西北方數十公里處失去蹤影！再重複一次——〉

悠木停下腳步，橫田基地西北方數十公里處的具體位置，他一時間想不起來，但應該離這裡不遠。

他快步走回辦公室。

辦公室人仰馬翻，許多辦公桌上都已攤開地圖。

NHK也有新的快報了。

〈交通部公布，日航123航班在雷達上消失的位置，位於埼玉・長野縣邊境。〉

不是在群馬——

眾人無不鬆了一口氣，緊接著，現場鈴聲大作。這是共同通信的「嗶嗶傳呼」傳來特級新聞的前兆。

〈日航123航班可能在長野・群馬縣邊境墜毀！〉

整間辦公室迴盪著眾人的驚呼和嚎叫。有人說，沒想到最壞的狀況真的發生了！這句話說中了所有人的心聲。

更壞的消息還在後頭，「嗶嗶傳呼」報出了乘客的數量。

五百二十四人——

辦公室瞬間鴉雀無聲。

所有人都很清楚這是多可怕的數字，北關東報的員工也才五百一十一人。拿整間公司的人命來填，也還差十三條冤魂。

「海內外沒有一起空難比這更嚴重！」

資料室的職員大吼，整層樓的人這才回過神來。

「Call回所有外勤人員！」

「讓他們去東京探消息！去羽田機場探消息！」

「打爆日航的電話！叫他們快點交出乘客名單！」

悠木愣在辦公室的門口。

內心的記者魂也被點燃了。

他好想飛奔到現場。

這一把火苗還沒有燒得很旺，但就像在導火線上延燒的火焰一樣，是一股即將爆發的強烈願望。

不過——

情況仍不明朗。飛機到底墜落在哪裡？群馬？長野？還是埼玉？

「悠木。」

悠木轉過頭，看到粕谷部長走了過來。

粕谷的眼神看上去別有用心，悠木有很不好的預感。

「這件事交給你辦。」

粕谷語氣強硬，由不得悠木拒絕。

「你全權處理，這起空難你負責追到最後。」

悠木聽到這段話，身體也跟著緊繃起來。

這下他又得擔任採訪主管，指導下面的人辦事。

衝立岩早已拋諸腦後，取而代之的是望月亮太不甘心的表情。

逃跑要罰錢啊——

安西的玩笑話，聽起來好遙遠。

書籍介紹

本文摘錄自《高度狂熱【推理大師橫山秀夫・經典重譯珍藏版】》，圓神出版

作者：橫山秀夫

譯者：葉廷昭