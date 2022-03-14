5 分鐘一次讀懂！匯聚臺灣新創能量的亞洲矽谷 2.0

2016 年臺灣政府大力推動亞洲．矽谷推動方案（以下稱為亞洲．矽谷 1.0），以物聯網推動產業轉型升級，加上健全創新創業生態系為 2 大主軸方向，近年已展現亮眼成果。為持續擴大臺灣在全球先進科技版圖的影響力，自 2021 年開始，「亞洲．矽谷 2.0」計畫（簡稱亞洲．矽谷 2.0）接續展開，策定以「智慧物聯網加速產業進化」、「創新創業驅動產業未來」為 2 大主軸，並以擴大 AIoT 科技應用、精進新創發展環境、匯聚系統輸出能量等 3 大策略，打造臺灣成為亞洲數位創新的關鍵力量。

從Start-up 到 Scale-up 、Speed-up，加速臺灣新創起飛

根據 2018 年及 2019 年世界經濟論壇公布的全球競爭力報告，臺灣的新創能量連續 2 年在「創新能力」中排名亞太第 1、全球第 4，僅次於德國、美國、瑞士，被視為「超級創新者」（super innovators）。「臺灣創新板」及「戰略新板」於 2021 年 7 月開板，臺灣新創在國際上逐漸獲得市場注目，近年已有新創成功出場，如 2021 年 Appier 日本上市、91APP 掛牌上櫃等新創獨角獸在國際嶄露頭角。

國發會提出「亞洲．矽谷 2.0」，透過精準對接媒合及建立新創資訊平台，戮力扶植更多臺灣新創品牌在國際競技場展露頭角，自 2019 年 12 月發表「國家新創品牌 Startup Island TAIWAN」（簡稱SIT），2021 年 10 月，更進一步推選具產業變革能力及高度發展潛力的指標性新創，選出包括 CoolBitX、Gogoro、Greenvines、iKala、KDAN MOBILE、KKday、Pinkoi、17LIVE、91APP 等 9 家 NEXT BIG 新創明日之星（如圖一），透過結合指標型新創拓展國際市場等精進作法，2018 至2021年期間更協助新創參加美國CES累積取得 21 億元訂單，亞洲・矽谷2.0 將協助新創及物聯網產業促成更多業務合作機會，大步邁向國際。

Photo Credit：NEXT BIG 活動主辦單位 圖一：國家發展委員會在推出國家新創品牌 Startup Island TAIWAN 後，進一步推動 NEXT BIG 新創明日之星計畫，由新創社群和業界領袖推薦 9 家指標型新創公司成為 NEXT BIG 標竿代表。藉由它們的領頭羊精神，期望更多年輕人嘗試創新，並將這股創業的能量推廣到國際，帶動臺灣的新創品牌進入國際舞台。

在國內方面，為進一步精進資金、人才、法規、市場等面向的新創環境，國發會天使投資基金規模，更從 20 億提高至 50 億元，未來更將逐步擴大至 100 億元，目前也已投資 165 家新創事業 23.6 億元，帶動投資 77.26 億元，為引導海外人才鏈結國內產業，修正國外專業人才延攬及僱用法，擴大吸引國際創新人才來臺，就業金卡核發逾 3,623 張，更與 DU 合作累計選送 42 人赴矽谷培訓國際創業人才。此外，並提供青創貸款，導入企業投資新創機制，以完善新創投資環境。為落實《金融科技發展與創新實驗條例》、《無人載具科技創新實驗條例》等沙盒制度，亦鼓勵創意落地應用執行，令創意發想無限蓬勃發展，成為破壞式創新之力量。在對外方面，SIT 已成為臺灣新創拓展全球的支點，營造臺灣新創整體形象，帶動臺灣新創能量衝進國際競技場，目前已協助 106 家新創成功募資，盼在 2024 年至少成功協助 200 家新創事業成功，並促成 40 件新創多元出場。(如圖二)

Photo Credit : 國家發展委員會 圖二：「亞洲‧矽谷2.0」以「智慧物聯網加速產業進化」、「創新創業驅動產業未來」為2大主軸，結合三大策略，五大目標，打造臺灣成為亞洲數位創新的關鍵力量。

擴大 AIoT 科技應用，逐步推動 5G 開放網路國產化

承接亞矽1.0 以物聯網升級轉型的基礎佈建，亞矽2.0更積極導入 AI 人工智慧及 5G 第 5 代行動通訊等先驅技術，藉以推升物聯網相關產業的應用範疇，並加速次世代 AIoT 關鍵核心技術，如高階熱像晶片、5G 毫米波關鍵材料、自動駕駛決策控制等軟硬體研發，協助產業全方位發展。

導入技術的同時，政府也挹注產業聚落的能量。為加速發展國產 5G 開放網路整體解決方案，結合垂直應用示範場域，更於桃園青埔成立亞洲第 1 個、全球第 5 間榮獲國際 O-RAN 聯盟認證的 OTIC 實驗室；而高雄軟體二期園區則規劃亞灣 5G AIoT 創新園區，目標透過 5G 及 AIoT 、POC、POS、POB 一條龍實證，建立具主軸特色國際級標竿應用，加速國內業者之5G 設備取得國際認證，協助臺灣 5G 開放網路及相關設備形成國產自主供應鏈，進而提升國內 5G 關鍵技術及應用，爭取全球商機。

政府與企業投入 126.67 億元，結合 5G、AI 等數位科技及聯合學習等方式，加強發展智慧交通、智慧商業、智慧物流等領域之創新服務模式，已於國內完成 9 案 5G 智慧城鄉在地場域試煉、17 案跨縣市城市治理應用、22 縣市發展 223 項創新導入，並帶動 249 項智慧城鄉項目發展。

「臺灣練兵，進軍海外」，匯聚系統輸出能量

亞洲・矽谷2.0 將持續深化國際夥伴關係，除微軟、思科、Google、亞馬遜AWS 等，均已來台設立創新或研發中心，並打造國際級亞矽創新聚落，如桃園亞矽創新研發中心、林口新創園、TTA、TTA 南部據點等國際級創新聚落，加強與國際之連結，促成與國際企業或國外新創之合作或來台交流，更將持續推動新南向政策之外，也將協助臺灣新創及物聯網產業事業對接海外，開拓國際市場。

Photo credit：經濟部工業局 圖三：打造系統整合3.0的跨國生態系。

以泰國 SRT 曼谷捷運紅線通車為例，背後推手正是臺灣的皇輝科技，其複製臺灣捷運及高鐵等軌道通訊成功經驗，創新串連臺灣廠商提供解決方案，進而拿下泰國、菲律賓與印度市場。此外，臺灣的高速公路收費系統 ETC，因為疫情加速零接觸商機崛起，其成功經驗也進一步前進東南亞市場，主力廠商遠創智慧，與國際大廠 Intel、Microsoft 合作，成功將解決方案整廠輸出至印度、泰國、馬來西亞等市場。

亞洲・矽谷 2.0，打造臺灣成為亞洲數位創新的關鍵力量

隨著亞洲・矽谷1.0 以物聯網及創新創業生態系，加速國內產業升級轉型的基礎佈建，亞洲・矽谷2.0 從擴大 AIoT 科技應用、精進新創發展環境、匯聚系統輸出能量等三大策略著手，整合各部會動能，在原有的基礎上，掌握科技優勢，並透過創新變革與產業轉型，在全球市場扮演舉足輕重的角色，更在這波疫情中成為少數經濟正成長的國家。未來，透過「亞洲‧矽谷2.0」的積極推動，將可持續強化數位科技應用及協助新創發展，打造臺灣成為亞洲數位創新的關鍵力量。

提升我國物聯網產值占全球比重於 2025 年達 5%。 培育 3 家國際級系統整合公司。 輸出 AIoT 解決方案 20 案。 促成新創多元出場 40 案。 協助新創事業成功 200 家。

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