供電不穩與電價高漲兩大因素，杜特蒂任期剩下3個月決定重啟核電

路透社報導，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已經簽署一項行政命令，將核電納入該國的能源結構中。隨著菲律賓當局準備逐步淘汰國內燃煤發電廠，此前因安全疑慮而封存的巴丹島核電廠預計將被重啟。

杜特蒂總統的任期還剩下3個月，2月28日簽署的命令在是在3月3日公告，這對飽受季節性停電與高電價之苦的菲律賓經濟來說，是一項重大的里程碑，但預料將引起反對者的關注。

報導指出，杜特蒂的命令也指示一個跨部會委員會，檢討重新啟動已被封存的巴丹核電廠（Bataan Nuclear Power Plant, BNPP），該命令寫道：「中央政府承諾將核能納入國家的能源結構中。」

READ: President Duterte signed Executive Order 164 to establish a nuclear energy program for PH to diversify power sources.



An inter-agency committee is tasked to assess if the Bataan nuclear power plant can still be used | @meltlopez pic.twitter.com/2X6uum6eUR — CNN Philippines (@cnnphilippines) March 3, 2022

杜特蒂表示，在實現氣候目標的情況下，國內的燃煤發電廠將退役，而核電被視為是可行的基本負載替代供電來源。菲律賓能源部長庫西（Alfonso Cusi）是核電擁護者，他認為這命令可能有助於緩解供電和高電價問題。

此外，《菲律賓能源網》報導，菲律賓能源部長庫西將於3月初前往美國，與美國政府簽署核能發展備忘錄（MOU），菲律賓希望能夠通過開發小型模塊化反應堆（SMR），將核電納入國家能源結構。

庫西26日與美方的簡報中提到，當前國際形勢顯示了菲律賓的能源結構的脆弱性，因此發展核電有助於減少對進口石油的依賴，而小型模塊化反應堆可以提供穩定且廉價的電力，且將節省政府的物流和成本，同時提高島嶼省份能源供應的可靠性。菲律賓能源部希望能在2035年前將核電納入國家能源結構，庫西認為如果能調整能源計劃，預計最早可2027年或2028年實現目標。

巴丹核電廠因安全疑慮而封存

菲律賓曾在獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）統治期間嘗試發展核電，最終因安全疑慮而中斷，而巴丹核電廠就是當時的產物。

巴丹核電廠是於1984年完工，然而兩年後馬可仕政府遭到推翻，以及同年車諾比（Chernobyl）核災事件發生，當時新任總統柯拉蓉·艾奎諾（Maria Corazon Aquino）便簽署第55號行政命令，以安全和經濟為由將巴丹核電廠正式封存。不過，而杜特蒂已在2020年7月24日則簽署了第116號行政命令，要求能源部和其它政府機關，針對巴丹核電廠在未來的使用提出「必要步驟」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 從未啟用的菲律賓巴丹（ Bataan）核電廠，1986年正式關閉。

綠色和平（Greenpeace）倡議人士奇文（Khevin Yu）告訴路透社：「杜特蒂政府將留下一個有污點的遺產，並讓我們面臨另一個如車諾比和福島一樣的恐怖故事。」奇文擔心菲律賓會重演那世上最嚴重的兩場核災事故。

菲律賓能源部副部長小厄奎薩（Gerardo Erguiza Jr.）表示，核電的監管架構仍然需要立法，它的未來也取決於下任政府的議程。

根據菲律賓媒體報導，馬可仕的兒子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）是目前在5月總統大選民調中領先者，他曾表示計劃「重新審視」巴丹核電廠計畫。

由於菲律賓常年飽受地震、風災的侵襲，因此核電廠能否安全營運始終備受質疑，未來菲律賓社會是否再掀反核浪潮仍有待觀察。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範