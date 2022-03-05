3月串流重點看什麼？《月光騎士》推進漫威第四階段，《良辰吉時》延續《華燈初上》台劇熱潮

當全世界目光都聚焦在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭之際，其實影視產業尚未停下腳步，台灣院線電影市場憑藉日本動畫《劇場版 咒術迴戰 0》復甦熱潮，上映不到一週時間旋即賣出破億票房，成為今（2022）年表現最好的院線之作；而香港話題紀錄片《時代革命》也賣出不錯成績，上映首週末全台票房累計近800萬，成為今年台灣最賣座的紀錄片，也是台灣影史首週末票房最好的海外紀錄片。

院線電影的熱度，估計也會隨著DC旗下大作《蝙蝠俠》推上今年高峰，只要疫情得以控制，電影市場是有相對樂觀的空間。

而從院線大銀幕看向串流小螢幕，其精彩度也不在話下，台灣觀眾敲碗已久的《華燈初上：第三部》總算在本月份播出，全台掀起的「抓兇手」熱潮應該也能在此得到爆發；而台劇也如雨後春筍般出現，接續《華燈初上》的作品，自然是以侯孝賢監製的《良辰吉時》為首，能否乘著台劇口碑引爆下一階段的討論，是本月看點之一。

至於西方各大串流平台如Disney+、Apple TV+也都來勢洶洶，最大亮點就數漫威新英雄即將問世，當然，除了漫威之外，也有值得關注的美劇，本月份的串流重點該怎麼抓？請讀者跟著以下介紹推薦一探究竟。

《追愛總動員之相愛百分百》（How I Met Your Father），Disney+播映，3月9日上線

喜劇演員、節目主持人鮑勃薩格（Bob Saget）於今（2022）年一月初逝世，許多觀眾雖然沒「看」過他的戲劇，卻都「聽」過他的表演——他是長達九季、共208集的《追愛總動員》的旁白，因此身為此劇劇迷，肯定對他的聲音不會陌生。

《追愛總動員》是2005年9月於CBS電視網首播的美國情境喜劇，故事背景建構於紐約，貫徹全劇的敘事形式，是藉由生性浪漫的主角泰德和子女「講古」，勾勒出自己如何經歷一段又一段不適合的戀情，最終遇到真命天女——也就是老媽的酸甜歷程。

主角泰德、馬歇、莉莉、羅繽與巴尼是一群摯友，五人幫最常聚首麥克拉倫酒吧，在充滿活力與熱情的城市中談笑人生。順帶一提，飾演馬歇一角的傑森席格（Jason Segel）本月也有一部新作品將與觀眾見面，是Netflix高價收購、獨家發行的懸疑電影《黃金屋》，傑森席格除了擔綱主演，也與導演查理麥道威爾（Charlie McDowell）共同開發故事，其他主演有去年與該片導演結為連理的莉莉柯林斯（Lily Collins），以及憑《犬山記》提名奧斯卡男配的傑西普萊蒙（Jesse Plemons）。

而《追愛總動員》的敘事方式多元，包括順序、倒敘、插敘，甚至「錯亂敘」（畢竟回憶總有錯誤）的多種鋪排，主創敢於翻玩各式創意，許多設定與內部笑梗也能貫穿多季，不致自相矛盾，膽大心細的發想與執行功力，著實令人佩服。

與《追愛總動員》揮別多年之後，令粉絲敲碗已久、萬眾矚目的系列衍伸作品終要來臨，從《How I Met Your Mother》變成《How I Met Your Father》，片名的強烈呼應，容易使人有難以脫鉤的印象，製作人特別強調：《追愛總動員之相愛百分百》並不是「重拍」（reboot），而是建構在同一世界觀（城市）的獨立故事，不必將之視為續集。

不過，即便主打是全新劇情的原創影集，若要照顧老戲迷當然仍要有些致敬元素，像是主題曲〈Hey Beautiful〉被保留就是其一，而原版的男聲轉變成女聲，很可能是對應新版的主角為女性。這位重要靈魂人物則由童星出身的希拉蕊朵芙（Hilary Duff）飾演，當初因迪士尼的《莉琪的異想世界》紅遍全球，如今以《追愛總動員之相愛百分百》回歸Disney+（北美則是Hulu），也算是從電視走到串流，搭上時代列車回娘家。

該劇也維持 《追愛總動員》的招牌敘事結構，女主角將向兒子娓娓道來自己是如何遇上他的爸爸，觀眾則將被帶回2021年，見證一群密友們嘗試找尋自我、思考人生意義，並在交友軟體盛行的「選擇障礙世代」，共演墜入愛河的困難與多姿。

Photo Credit: Diseny+

《新創玩家》（WeCrashed），Apple TV+播映，3月18日上線

改編自真人真事的傳記影集，幾乎以一種如「雨後春筍」般的頻率迸發著，並且一再證明現實世界的高潮迭起，往往本身就是極具魅力的故事素材，找對主創和演員、登上眼球夠多的平台，便不難造就熱烈的話題。

就在上個月，Netflix一連以紀錄片和劇情影集拍出兩大詐騙高手，前者是網路聲量極高的《Tinder大騙徒》，後者就是以安娜德爾維（Anna Delvey）為原型的《創造安娜》，該劇探究了這位既是Instagram傳奇人物，又是「德國富家千金」的女子如何擄獲紐約社交圈無數人的信任，還騙走他們的錢財。

同樣夾帶詐欺、真實事件改編等元素的，還有曾有「女版賈柏斯」之稱的伊麗莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes），她創辦了Theranos公司並推出一款「革命性驗血設備」，聲稱只要用指尖穿刺取得少數血液，就能獲得300多項血液檢測項目，在男性主導的矽谷轟動一時，最終卻被發現是一場騙局。

至於本月Disney+將上架原創影集《新創大騙局》，則是找來亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）扮演伊麗莎白霍姆斯；而另一串流Apple TV+也開發了相同題材，並且以電影的形式重現故事，由亞當麥凱（Adam McKay）編導、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）主演，再度聯手出擊，端出「惡血」新作。